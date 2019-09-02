كين ينفي اتهامه بالتمثيل أمام أرسنال

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

هاري كين

أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين، عدم تعمده السقوط للحصول على ركلة جزاء، في الدقائق الأخيرة من مباراة أرسنال وتوتنهام في ديربي شمال لندن أمس الأحد، وهي المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2) بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، وسقط كين في منطقة الجزاء تحت الضغط من قبَل مدافع المدفعجية سوكراتيس، ليتعرض كين لانتقادات لاذعة من قبل لاعبي أرسنال، الذين اتهموه بالسقوط السهل للحصول على ركلة جزاء وهمية.

ورفض حكم المباراة مارتن أتكينسون احتساب ركلة جزاء للمهاجم البالغ من العمر 26 عامًا، ليؤكد كين أن توتنهام كان يستحق الحصول على ركلة جزاء ثانية في تلك اللعبة. وقال كين، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "أعتقد أنني أستحق الحصول على ركلة الجزاء، ففي تلك المرحلة من المباراة، شعر سوكراتيس بالإرهاق، الذي تسبب

ورفض حكم المباراة مارتن أتكينسون احتساب ركلة جزاء للمهاجم البالغ من العمر 26 عامًا، ليؤكد كين أن توتنهام كان يستحق الحصول على ركلة جزاء ثانية في تلك اللعبة.



وقال كين، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "أعتقد أنني أستحق الحصول على ركلة الجزاء، ففي تلك المرحلة من المباراة، شعر سوكراتيس بالإرهاق، الذي تسبب في تدخله بعنف معي، وإذا وُجدت تلك اللعبة على حدود منطقة الجزاء لحصلت مباشرة على مخالفة، ولكن لوجودها في منطقة الجزاء، كان القرار 50- 50".



وتابع: "ظن الحكم أن رغبتي كانت الحصول على ركلة جزاء، وبشكل عام، في مباريات أخرى يمكن احتساب تلك اللعبة، ولكن لسوء الحظ لم تحتسب في تلك المباريات".



