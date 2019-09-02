رياضة

كين ينفي اتهامه بالتمثيل أمام أرسنال

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
هاري كين
هاري كين
أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين، عدم تعمده السقوط للحصول على ركلة جزاء، في الدقائق الأخيرة من مباراة أرسنال وتوتنهام في ديربي شمال لندن أمس الأحد، وهي المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2) بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، وسقط كين في منطقة الجزاء تحت الضغط من قبَل مدافع المدفعجية سوكراتيس، ليتعرض كين لانتقادات لاذعة من قبل لاعبي أرسنال، الذين اتهموه بالسقوط السهل للحصول على ركلة جزاء وهمية.
ورفض حكم المباراة مارتن أتكينسون احتساب ركلة جزاء للمهاجم البالغ من العمر 26 عامًا، ليؤكد كين أن توتنهام كان يستحق الحصول على ركلة جزاء ثانية في تلك اللعبة. وقال كين، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "أعتقد أنني أستحق الحصول على ركلة الجزاء، ففي تلك المرحلة من المباراة، شعر سوكراتيس بالإرهاق، الذي تسبب
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وصول-المدير-الفني-الجديد-للأهلي‎ (1)

رينيه فايلر: الأهلي عظيم ولا يمكن رفضه

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أن فرصة تدريب المارد الأحمر عظيمة ولا يمكن أن يتردد في قبول تلك الفرصة، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه داخل أروقة القلعة الحمراء. الأهلي أعلن السبت الماضي، رسميا عن تولي رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
وصول-المدير-الفني-الجديد-للأهلي‎ (4)

فايلر يكشف عن طريقة اللعب مع الأهلي

ذكر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أنه يعرف مدى عظمة تقاليد المارد الأحمر وأهدافه الكبيرة، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه داخل أروقة القلعة الحمراء. الأهلي أعلن السبت الماضي، رسميا عن تولي رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
سيد-عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ: لا أحد في الأهلي يبدأ من الصفر

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي: "لا أحد في هذا النادي يبدأ من الصفر، فالكل يكمل ما قدمه السابقون، وراءنا إدارة مستقرة وجمهور كبير، والأهم من ذلك هو عملنا"، وتابع سيد عبد الحفيظ، خلال المؤتمر الصحفي للمدرب الجديد للفريق الأحمر، السويسري ريني فايلر، الذي وصل إلى مقر النادي صباح الإثنين: «النادي الأهلي دائمًا يعمل على مقولة (الجواب ما تراه بعينك، وليس ما تسمعه بأذنك)، لدينا عمل كبير وبطولات كثيرة، أرحب بالمدرب الجديد فايلر، ستنجح بنا وسننجح بك».
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ارسنال (2)

آرسنال ينتفض ويتعادل مع توتنهام فى ديربى شمال لندن

تعادل آرسنال مع فريق توتنهام بنتيجة 2- 2، اليوم الأحد في المباراة التى أقيمت على ملعب الإمارات فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدورى الإنجليزي، وسجل لصالح الجانرز كل من لاكازيت، أوباميانج، بينما سجل لصالح السبيرز كل من إريكسن وهاري كين. وبهذا التعادل يملك آرسنال 7 نقاط محتلا المركز الخامس من جدول البريميرليج بينما يمتلك توتنهام 5 نقاط فى المركز السابع. وحقق كين رقما قياسيا جديدا حيث رفع رصيده من الأهداف في شباك آرسنال، إلى 10 أهداف، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا في ديربي شمال لندن، بالتساوي مع الثنائي (إيمانويل أديبايور، وبوبي سميث).
ايفرتون‎

إيفرتون يخطف الفوز من وولفرهامبتون في مباراة مثيرة

حقق فريق إيفرتون فوزًا ثمينًا على نظيره وولفرهامبتون، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل ريشارليسون هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة، وأدرك رومان سايس هدف التعادل للضيوف، في الدقيقة التاسعة، إلا أن أليكس أيوبي أعاد المقدمة مجددًا لإيفرتون بعدها بـ3 دقائق، وفي الدقيقة 75 أدرك راؤول خيمينز هدف التعادل للضيوف، قبل أن يعود ريشارليسون ويخطف هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 80.
ارسنال (2)

تعرف على موعد مباريات اليوم في الدورى الإنجليزى

تتجه الأنظار، اليوم الأحد، صوب ملعب الإمارات، الذي سيكون مسرحا لديربي شمال لندن، عندما يستقبل أرسنال السادس برصيد 6 نقاط، غريمه توتنهام العاشر برصيد 4 نقاط، في تمام الساعة 5:30 مساءً، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وتواجه الفريقان في 186 مباراة من قبل، حقق أرسنال خلالها الفوز في 70 لقاءً، مقابل 58 انتصارا لتوتنهام، وانتهت 50 مواجهة بالتعادل، ويأمل الفريقان في مداواة جروحهما اليوم بعد خيبة أمل الجولة الماضية.
هاري كين

كين يحدد كيفية منافسة توتنهام على لقب الدوري

أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين حاجة توتنهام للدخول في مسيرة انتصارات متتالية، إن أراد السبيرز منافسة ليفربول ومانشستر سيتي هذا الموسم، وتوقع الكثيرون أن ينافس توتنهام على لقب الدوري هذا الموسم بقوة، بعد وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلا أن الفريق اللندني تعرض لهزيمة مفاجئة على ملعبه في الجولة الماضية أمام نيوكاسل، وبات الفريق يتأخر مبكرًا بخمس نقاط عن ليفربول وبثلاث نقاط عن السيتي، وقال كين حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "آمل في أن نتخطى السيتي هذا الموسم، ولكن الأمر يتطلب منا الكثير من العمل الجاد".
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