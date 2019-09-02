ناقلة النفط الإيرانية ترسو قبالة سواحل لبنان

تحرير:وكالات ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

جريس 1

كشفت بيانات الملاحة البحرية الدولية، عن توجه ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" التي أفرجت عنها السلطات في جبل طارق قبل نحو أسبوعين، نحو سواحل لبنان، وأوضحت بيانات الملاحة، أن ناقلة النفط الإيرانية باتت عند نقطة قريبة للساحل اللبناني بين بلدة حامات ومدينة جبيل، مبتعدة عن سواحل سوريا، فيما تشير وجهة سيرها إلى أنها تبحر نحو بيروت، وفقا لـ"سبوتنيك"، فيما أفاد موقع "إيران إنترناشيونال" بأن مالك الناقلة الإيرانية باع شحنة السفينة لشركة لبنانية، متابعا: "طهران باعت هذا النفط بسعر أقل بكثير من السوق".

واحتجزت سلطات جبل طارق البريطانية ناقلة النفط "جريس 1" التي تحمل شحنة من النفط الإيراني في 4 يوليو، واعتقلت القبطان وكبير مساعديه واثنين آخرين من أفراد الطاقم، بدعوى أن هذه الناقلة تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا. وحذرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، أي دولة من مساعدتها، وأكدت الخارجية الأمريكية