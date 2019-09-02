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ناقلة النفط الإيرانية ترسو قبالة سواحل لبنان

تحرير:وكالات ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
جريس 1
جريس 1
كشفت بيانات الملاحة البحرية الدولية، عن توجه ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" التي أفرجت عنها السلطات في جبل طارق قبل نحو أسبوعين، نحو سواحل لبنان، وأوضحت بيانات الملاحة، أن ناقلة النفط الإيرانية باتت عند نقطة قريبة للساحل اللبناني بين بلدة حامات ومدينة جبيل، مبتعدة عن سواحل سوريا، فيما تشير وجهة سيرها إلى أنها تبحر نحو بيروت، وفقا لـ"سبوتنيك"، فيما أفاد موقع "إيران إنترناشيونال" بأن مالك الناقلة الإيرانية باع شحنة السفينة لشركة لبنانية، متابعا: "طهران باعت هذا النفط بسعر أقل بكثير من السوق".
واحتجزت سلطات جبل طارق البريطانية ناقلة النفط "جريس 1" التي تحمل شحنة من النفط الإيراني في 4 يوليو، واعتقلت القبطان وكبير مساعديه واثنين آخرين من أفراد الطاقم، بدعوى أن هذه الناقلة تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا. وحذرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، أي دولة من مساعدتها، وأكدت الخارجية الأمريكية
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سيرجي-كيربيتشينكو (1)

وفاة السفير الروسي في مصر

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، وفاة السفير الروسي في مصر، سيرجي كيربيتشينكو، في إحدى مستشفيات القاهرة، عن عمر يناهز 68 عامًا، مشيرة إلى أن كيربتشينكو توفي في المستشفى بشكل مفاجئ، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل حول أسباب الوفاة.. وولد السفير الروسي عام 1951، وينتمي إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل كمقاتل فى الفرقة 103 التابعة لحرس الكرملين، ووالدته المستعربة الروسية فاليريا نيكولاييفنا كيربيتشينكو.
حسن-روحانى

تهديد إيراني جديد لأوروبا بسبب الاتفاق النووي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الخطوة الثالثة ضمن إطار خفض التزامات إيران بالاتفاق النووي، ستكون أقوى من الخطوتين الأولى والثانية، وصرح المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، اليوم الإثنين: "ستكون الخطوة الثالثة أقوى من الخطوتين الأولى والثانية لتحقق التوازن بين حقوق والتزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن الاتفاق النووي"، وتابع بأن إيران أعدت نفسها للمضي بالخطوة الثالثة في الوقت المناسب، تزامنا مع الفرصة التي منحتها لتنفيذ تعهدات أوروبا ضمن الاتفاق النووي، وفقا لتسنيم.
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أستراليا تصدم أمريكا بسبب الصورايخ متوسطة المدى

تأكيد أسترالي جديد صادم لطموحات الولايات الأمريكية، إذ قال السفير الأسترالي لدى روسيا جريم ميهان، اليوم الإثنين، إن بلاده لن تنشر صواريخ متوسطة المدى على أراضيها، إذا قدمت أمريكا طلبا بهذا الشأن، موضحا أن كل من وزيرة الدفاع ليندا رينولدز، ورئيس والوزراء سكوت موريسون، قالا "إننا لن ننشر.. بالطبع، لا يمكنني التنبؤ بما يمكن لرئيس الوزراء الجديد أو الحكومة الجديدة فعله بعد 5 أو 10 سنوات، لكن رئيس وزرائنا قال إننا لن نفعل ذلك، وهذه إجابة واضحة ومحددة إلى حد ما"، بحسب سبوتنيك.
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بابا الفاتيكان يعتذر إلى المصلين بعد احتجازه في مصعد

أعلن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، أنه علق في مصعد لمدة 25 دقيقة، وقام رجال الإطفاء بإنقاذه، موضحًا بذلك سبب وصوله متأخرًا لصلاة التبشير، في الفاتيكان. وقال البابا في كلمته قبل التبشير الملائكي: "أعتذر عن تأخيري.. علقت في مصعد 25 دقيقة، حصل انقطاع في التيار الكهربائي، ثم جاء رجال الإطفاء"، وفقا لـ"إرم نيوز". وأضافت الوكالة أن سبب مشكلة المصعد هو انخفاض في الجهد الكهربائي. جدير بالذكر أن البابا يُعرف بالدقة، وهو ما دفع الحشود في ساحة القديس بطرس إلى متابعة ساعاتهم بتوتر عندما لم يظهر في القصر الرسولي، وفقا لموقع أخبار الفاتيكان.
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ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

الناقلة الإيرانية «جريس 1» ترسو قبالة سواحل سوريا

كشف موقع "مارين ترافيك" المختص بتتبع السفن البحرية، اليوم الأحد، أن نقالة النفط الإيرانية "أدريان داريا"، المعروفة سابقًا باسم "جريس 1"، رست قبالة سواحل سوريا بنحو 50 ميلًا بحريا. وأضاف الموقع أن حمولة السفينة التي لم تدرج وجهة لشحنتها، البالغة 2.1 مليون برميل من النفط، بقيمة 130 مليون دولار، حبيسة في عرض البحر، دون معرفة مصيرها. وأظهرت بيانات "ريفينيتيف" لتتبع حركة السفن، أمس، أن الناقلة التي يدور حولها خلاف بين واشنطن وطهران لم تعد متجهة إلى تركيا، ولا إلى لبنان كما أفيد سابقًا.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

رغم التحذير الأمريكي.. الناقلة الإيرانية «جريس 1» تدخل مياه تركيا

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا "جريس 1" دخلت المياه الإقليمية التركية، وأنها ستفرغ حمولتها في ميناء مرسين التركي، وفقا لـ"سبوتنيك"، وذلك بعد أن أوقفت لأكثر من شهر في جبل طارق، حيث أعلنت في 24 أغسطس، أنها غيرت وجهتها نحو تركيا، وقام طاقم الناقلة بتغيير وجهتها المدرجة في نظام التعريف التلقائي الخاص بها إلى ميناء مرسين في تركيا، حسب "أسوشيتد برس"، واحتجزت "أدريان داريا" لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا.
ناقلة النفط أدريان

أمريكا تحذر اليونان من مساعدة الناقلة الإيرانية

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة نقلت «موقفها القوي» للحكومة اليونانية بشأن الناقلة الإيرانية التي أبحرت إلى اليونان، الإثنين، بعد احتجازها في جبل طارق. وبحسب «سكاي نيوز عربية»،أضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن قالت الناقلة تحمل نفطا إلى سوريا، مضيفا أن أن أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية قد يُنظر لها على إنها دعم لمنظمة تدرجها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية. وانتهى احتجاز الناقلة الأسبوع الماضي لكن محكمة اتحادية في واشنطن أصدرت أمرا الجمعة باحتجاز الناقلة والنفط الذي تنقله وقرابة مليون دولار.
جريس 1

أمريكا تصدر أمر ضبط واحتجاز لناقلة النفط «جريس 1»

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، مذكرة لضبط واحتجاز ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1»، التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط. وبدأت الناقلة الإيرانية بالتحرك عقب إفراج سلطات جبل طارق عنها، الجمعة، بعد احتجاز دام لأكثر من شهر. وذكرت تقارير صحفية أن شهود عيان تابعوا الناقلة الإيرانية وهي تتحرك وتصاعد الدخان من مدخنتها بعد يوم من قرار الإفراج عنها. كان رئيس وزراء حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو قد قال في وقت سابق إن «السفينة الإيرانية بإمكانها المغادرة عندما تكون مستعدة بداية من اليوم الجمعة».
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