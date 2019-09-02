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مجلس الدولة: لا يجوز للمرأة العمل تحت رئاسة زوجها

المادة (24) من قانون الخدمة المدنية: لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة
٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
مجلس الدولة - صورة أرشيفية
مجلس الدولة - صورة أرشيفية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم مشروعية عمل ست الهوانم عبد الموجود القائمة بأعمال مدير عام الخدمات المالية والمحاسبية بالمنطقة الجنوبية بأسوان، تحت الرئاسة المباشرة لزوجها المحاسب منصور محمد منصور القائم بأعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية والتكاليف بمركز القطاع بالقاهرة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ذكرت الجمعية العمومية أنه حاصل الوقائع –حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 26 أغسطس 2017، صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (2311) بندب ست الهوانم عبد الموجود للقيام بأعمال وظيفة مدير عام الخدمات المالية والمحاسبية بالمنطقة الجنوبية بأسوان، وهذه الوظيفة تقع تحت الرئاسة المباشرة لزوجها المحاسب منصور
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محافظ-البحيرة-يستقبل-اللواء-محمد-العصار-وزير-الدولة-للإنتاج-الحربى (1)

محافظ البحيرة يستقبل وزير الإنتاج الحربي (صور)

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، في مكتبه اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في إطار التعاون بين الوزارة ومحافظة البحيرة في تنفيذ عدد من المشروعات، حيث تم توقيع بروتوكول بين الوزارة وجامعة دمنهور منذ شهور لتنفيذ مشروع إنشاء المستشفى الجامعي وكلية الطب بجامعة دمنهور، وتأتى الزيارة في إطار تدشين ووضع حجر الأساس للمشروع وتسليم موقع كلية الطب والمستشفى الجامعي لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.
اكتشاف-ابار-بترول-في-الصحراء (2)

5 آلاف برميل يوميا.. 10 آبار جديدة على خريطة الإنتاج البترولي

نجاحا جديدا كشفت عنه وزارة البترول، اليوم الإثنين، في إطار استراتيجيتها لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية، إذ أعلنت حفر 10 أبار استكشافية فى الصحراء الغربية بمنطقة شرق بحرية الممتدة 3، وأسفرت تلك العمليات عن وضع الآبار على الإنتاج في وقت قياسي بمتوسط إنتاج يومى 5 آلاف برميل زيت، موضحة في بيان رسمي، أن نتائج الأعمال التى عرضها المهندس أشرف عبد الجواد رئيس شركة قارون عن العام المالى 2018/ 2019، تشير إلى أن ما تحقق فى تلك المنطقة الواعدة يمثل حوالى 16% من الإنتاج الحالى لقارون.
ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

رطوبة في القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ليسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدبي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
مياه (2)

رغم الحر.. انقطاع مياه الشرب عن كوم أمبو منذ 52 ساعة

حالة من الاحتقان والغضب انتابت مواطني قرى سبيل مكي والعزبة البيضاء وعمارات جبل الزلط ومنيحة وكرم الديب وأقليت والعدوة وأبو وير وعرب كيما وفطيرة قبلى وبحرى، بمركز كوم أمبو بأسوان، بالإضافة إلى عدد من القرى المتاخمة لمركز نصر النوبة، بعد استمرار انقطاع مياه الشرب عن تلك القرى والمناطق لأكثر من 52 ساعة منذ مساء الجمعة الماضى، بسبب أعمال ربط شبكات مياه الشرب بقرية فطيرة بمركز كوم أمبو، الأمر الذى فرض بدوره تدخل المسئولين بمحافظة أسوان، عقب عدم وفاء شركة مياه الشرب بالتزاماتها بوصول المياه لهذه القرى والمناطق حسب البيان الصادر عن الشركة.
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معاشات .(1)

«القومية للتأمين» تصدر بيانا بشأن علاوات أصحاب المعاشات

أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بيانًا بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بخصوص إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير. وقالت الهيئة في بيانها اليوم الأربعاء: إنها لاحظت تداول بعض الآراء التي تجافي حقيقة تفسير الحكم الصادر من قسمي التشريع والفتوى بهدف تضليل الرأى العام. وأكدت أن جميع ما يتم تداوله عارٍ تماما من الصحة وعلى خلاف رأي الجمعية العمومية الصادر اليوم وحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه حيث انتهت الجمعية العمومية إلى عدم استفادة المدعين وأصحاب المعاشات لسابقة حساب العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
شوقى علام مفتى الجمهورية (3)

هل يجوز الحصول على إجازة مرضية مزورة؟.. الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول: "ما حكم الموظف الذى يقدم الأعذار الطبية الوهمية للحصول على الإجازات المرضية تكاسلا وتثاقلا عن العمل؟ وهل الكسل عذر شرعي يوجب الكذب والحصول على الإجازة المرضية؟ وما النصيحة الموجهة للكسالى من الموظفين؟ وهل يجوز للطبيب كتابة الإجازة المرضية الكاذبة التي يعلم زيفها؟"، وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بقوله: "الحكم على تصرفات الموظفين في أخذهم للمأموريات والإجازات المرضية إنما يكون بحسب مطابقتها للوائح والنظم التي نظم بها ولي الأمر هذه الوظائف، والتي التزمها الموظف عند توقيعه لعقد العمل".
السيسي (4)

يُفعل في 2020.. السيسي يصدر قانون التأمينات والمعاشات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرار رقم 148 لسنة 2019، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونشرت الجريدة الرسمية نص القانون في عددها رقم 33 مكرر (أ) الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2019، والذي حدد يوم 1 يناير 2020، موعدا رسميا لبدء العمل بالقانون، في ما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار.. وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا، في يوليو الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والجداول المرفقة
السودان (1)

أبرز بنود الإعلان الدستوري الموقع اليوم في السودان

وقع المجلس العسكري السوداني وقادة "قوى الحرية والتغيير" بشكل نهائي اليوم السبت، على بنود الإعلان الدستوري بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة. ويشكل الإعلان الدستوري إلى جانب الإعلان السياسي المبرم في 17 يوليو الماضي اتفاقا شاملا حول ماهية الحكم في البلاد خلال الفترة الانتقالية. وكان التوقيع قد تم بالأحرف الأولى بين أحد أبرز قادة "قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع ونائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف أيضا باسم حميدتي أثناء مراسم حضرها وسيطا إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.
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