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الليلة.. عرض أولى حلقات مسلسل «بحر» لماجد المصري

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
ماجد المصري
ماجد المصري
ينطلق مساء اليوم الإثنين، عرض أولى حلقات مسلسل «بحر» بطولة الفنان ماجد المصري، فى أولى بطولاته المطلقة فى الدراما التليفزيونية، بعد نجاحات متتالية، آخرها شخصية (خليل السواح) فى مسلسل «زلزال» بطولة النجم محمد رمضان، الذى عرض خلال موسم رمضان المنقضى، وهو رجل الأعمال المتسلط الذى يقدس المال، ويعرض مسلسل «بحر» فى تمام السابعة مساءً، على قناة الحياة، على أن تكون الإعادة فى 11:30 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 11 صباح اليوم التالي، كما يُعرض على "الحياة دراما" فى الـ10 مساءً، والإعادة فى الـ9 صباحًا.
يجسد ماجد المصري ضمن الأحداث شخصية رجل صعيدي، حيث تدور أحداث المسلسل حول قضايا المجتمع الصعيدي ويتطرق إلى المشكلات الاجتماعية، كما يحمل المسلسل خطا رومانسيا، ولا ينصب تركيز العمل على قضيتي الثأر وتجارة السلاح، كأغلب الأعمال الدرامية التي تناولت الصعيد مؤخرًا. مسلسل «بحر» إنتاج شركة سينرجي
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فنانون يشيدون بعرض «سينما مصر»: ذاكرة أمة

يحرص عدد من النجوم على حضور عرض "سينما مصر" للمخرج خالد جلال الذي يعرض فى مركز الإبداع بدار الأوبرا كل يوم ما عدا الأربعاء، وأظهر النجوم انطباعاتهم على العرض، وأشاد عدد منهم به على وسائل التواصل الاجتماعي، وقام أكثر من فنان بكتابة رأيه فى المسرحية. ونشر الفنان خالد النبوي مجموعة من الصور له مع الفنانين المشاركين بالعمل وكتب عبر حسابه على "إنستجرام": "اتفرجت إمبارح على مسرحية سينما مصر للرائع خالد جلال، استمتعت جدا بالعرض وبفنانين حقيقيين قادمين، شاكر وممتن على التقدير لأنه من فنانين زيكم وأتمنى لكم تحقيق أحلامكم".
جود لو (1)

جود لو يروج لمسلسله The New Pope بمهرجان فينسيا

روج الممثل جود لو، لمسلسله الجديد "البابا الجديد- The new Pope" خلال وجوده في مهرجان البندقية السينمائي. وقدم "جود لو" لمحة من The new Pope الذي تدور أحداثه في نفس عالم مسلسله السابق "البابا اليافع- the young pope"، للمخرج باولو سورينتينو في مهرجان البندقية السينمائي. ويعود لو في المسلسل الجديد لتجسيد شخصية ليني بيلاردو، الذي أصبح البابا بيوس الثالث عشر، وهو أول بابا أمريكي في التاريخ. وبعد أن تدخل الشخصية التي يلعبها لو في غيبوبة، تُنتخب شخصية معقدة يلعب دورها الممثل جون مالكوفيتش، لتحتل الكرسي البابَوي تحت اسم البابا يوحنا بولس الثالث.
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر (1)

«المسرح المعاصر والتجريبي» يكشف عن بوستر الدورة 26

أعلن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبي، اليوم الأحد، عن ملصق الدعاية الخاص به للدورة الـ26، والذي تميز بطابع من الألوان الساخنة ذات الإحساس الإفريقي، حيث يعقد في هذه الدورة محور خاص عن إفريقيا يضم ندوة فكرية تصاحبها مجموعة عروض إفريقية. وقال الفنان مصطفى عوض، مصمم الملصق وكل مواد الدعاية للمهرجان، إنه قدم "أكثر من عشرة تصميمات متنوعة اختار منها مجلس إدارة المهرجان هذا الملصق، وقد فضلنا عدم الإعلان عنه حتى ينتهى المهرجان القومى للمسرح المصري".
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يوسف-الشريف (2)

«سينرجي» تتسلم أول 9 حلقات من مسلسل يوسف الشريف

يواصل السيناريست عمرو سمير عاطف، كتابة حلقات مسلسل «النهاية» الذى يقوم ببطولته النجم يوسف الشريف، حيث انتهى بالفعل من كتابة أحداث الحلقات الأولى، وقام بتسليم أول 9 حلقات إلى الجهة المنتجة، فيما تجرى شركة «سينرجي» لمالكها المنتج تامر مرسي، الجلسات التحضيرية للمسلسل من أجل الاتفاق على الخطوط العريضة، وترشيح باقى الأبطال وتحديد أماكن التصوير، استعدادا لانطلاقه مطلع ديسمبر المقبل، على أن يكون تصوير أغلب مشاهد المسلسل خارج مصر، حيث إن أحداثه تدور حول العالم الافتراضي، وحتى الآن لم تستقر الجهة المنتجة على الدول التي سيتم التصوير فيها.
أمير-كرارة-وبيتر-ميمى

كلاكيت رابع مرة.. أمير كرارة وبيتر ميمي برمضان 2020

استقر النجم أمير كرارة على فكرة مسلسله الجديد الذى سيخوض به سباق رمضان 2020، حيث بدأ بالفعل جلسات العمل الخاصة بالعمل مع شركاء النجاح المخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار، فى التعاون الرابع بينهما بالدراما التليفزيونية بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسل «كلبش» بأجزائه الثلاثة، الذي عرض على مى السنوات الماضية فى رمضان، ويواصل الثلاثي الجلسات التحضيرية للمسلسل الذى لم يتم الكشف عن فكرته بعد، ولكن تم بالفعل وضع الخطوط العريضة للعمل بقيادة شركة «سينرجي» المنتجة للمسلسل، ومالكها المنتج تامر مرسي، ومن المقرر أن ينطلق التصوير نوفمبر المقبل.
ولاد رزق

هل ينجح «ولاد رزق 2» في اللحاق بـ«الفيل الأزرق2»؟

لا يزال الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بطولة النجم كريم عبدالعزيز، يتصدر إيرادات شباك التذاكر، إذ بلغ إجمالي ما حققه الفيلم بعد مرور 34 يوما على طرحه، نحو 90 مليونا و495 ألفا و224 جنيها، ومن المتوقع حصول الفيلم على لقب أول عمل سينمائي يحصد 100 مليون جنيه، الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بطولة هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا وتارا عماد، ويستكمل «الفيل الأزرق 2» أحداث الفيلم بعد مرور 5 سنوات، على زوج دكتور يحيى من لبنى، وابتعاده عن الطب النفسي وعمله بإحدى الشركات الكبرى فى السوق.
ماجد-المصري (3)

«بحر» على «الحياة» بداية سبتمبر.. ونجومه يروجون له

استقرت قناة "الحياة" على بدء عرض مسلسل "بحر" للنجم ماجد المصري، بداية من الإثنين 2 سبتمبر المقبل، يوميًا في السابعة مساءً، وذلك بعد الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج بالفترة الماضية. وعرضت القناة بموقع "يوتيوب" الفيديو الترويجي الأول للمسلسل الذي ينتمي لنوعية الدراما الصعيدية، ويعد أول بطولة مطلقة لماجد المصري، ومن المنتظر أن يقدم من خلالها الصعيد بشكل مختلف وجديد عما قدّمه في أعماله السابقة، ويشارك في بطولته النجوم: محمد دياب وثراء جبيل وميرنا نور الدين وعبد الرحمن أبو زهرة وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكي ونورهان عرفة.
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