الليلة.. عرض أولى حلقات مسلسل «بحر» لماجد المصري

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

ماجد المصري

ينطلق مساء اليوم الإثنين، عرض أولى حلقات مسلسل «بحر» بطولة الفنان ماجد المصري، فى أولى بطولاته المطلقة فى الدراما التليفزيونية، بعد نجاحات متتالية، آخرها شخصية (خليل السواح) فى مسلسل «زلزال» بطولة النجم محمد رمضان، الذى عرض خلال موسم رمضان المنقضى، وهو رجل الأعمال المتسلط الذى يقدس المال، ويعرض مسلسل «بحر» فى تمام السابعة مساءً، على قناة الحياة، على أن تكون الإعادة فى 11:30 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 11 صباح اليوم التالي، كما يُعرض على "الحياة دراما" فى الـ10 مساءً، والإعادة فى الـ9 صباحًا.

يجسد ماجد المصري ضمن الأحداث شخصية رجل صعيدي، حيث تدور أحداث المسلسل حول قضايا المجتمع الصعيدي ويتطرق إلى المشكلات الاجتماعية، كما يحمل المسلسل خطا رومانسيا، ولا ينصب تركيز العمل على قضيتي الثأر وتجارة السلاح، كأغلب الأعمال الدرامية التي تناولت الصعيد مؤخرًا. مسلسل «بحر» إنتاج شركة سينرجي