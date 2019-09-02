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رامي مالك وصديقته يخطفان الأنظار في البندقية (صور)

تحرير:التحرير ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
رامي مالك
رامي مالك
لفت النجم رامي مالك (38 عاما) الأنظار ليلة أمس برفقة صديقته لوسي بوينتون (24 عاما)، في أثناء وجودهما على هامش مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، حيث اهتمت المواقع العالمية بالرومانسية التى سيطرت عليهما طوال فترة وجودهما داخل المهرجان وحتى مغادرة الحفل. كما لفت الممثل ذو الأصول المصرية والحاصل على الأوسكار، الأنظار إليه مع حبيبته في أثناء تجولهما في مدينة البندقية الإيطالية، وذكر موقع hollywood life أن رامي وصديقته قضيا ليلة رائعة في المدينة وتناولا الطعام في مطعم هادئ، وعقب ذلك انتقلا معًا عبر قارب أجرة مائي.
وذكر الموقع أن رامي مالك ظهر وهو يحدق بعشق إلى صديقته الشقراء، بينما بدت "لوسي" مبتسمة مع رجلها في لقطات أخرى، وكانت للثنائي محادثة حميمة في أثناء انتظار نقلهما، وقام "مالك" بوضع يده على ذراعها اليمنى ليساعدها في ركوب قارب النقل. وكان رامي مالك يرتدي ملابس أنيقة لهذه المناسبة، إذ كان يرتدي بدلة سوداء
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