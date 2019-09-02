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حماية للخليج.. بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة

تحرير:وكالات ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
تدرس بريطانيا، إمكانية إرسال طائرات مسيرة للخليج في ظل تصاعد الأزمة مع إيران، وتوتر علاقتها مع دول الخليج، وذكرت قناة سكاي نيوز، اليوم الإثنين، أن لدى سلاح الجو الملكي البريطاني عددًا من طائرات "ريبر" المسيرة متمركزة في الكويت للقيام بعمليات في أجواء العراق وسوريا، موضحة أنه يمكن تكليف هذه الطائرات بمهام أخرى، إذا جرى اتخاذ قرار بنشر طائرات مسيرة في الخليج. وأضافت القناة، أن الطائرات المسيرة ستساعد في عمليات الاستطلاع مع استمرار السفن الحربية البريطانية في مرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.
ودعت بريطانيا الجمعة، إلى دعم واسع للتصدي لتهديدات الشحن في الخليج، بعدما احتجزت إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني في المضيق في يوليو الماضي. كانت بريطانيا أرسلت سفينتين عسكريتين إلى الخليج في يوليو الماضي، وسط توتر مع إيران بسبب إعاقة حركة الملاحة واحتجاز ناقلات عبر مضيق هرمز. تأتي تلك الخطوة بعد تصاعد
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غارة أمريكية

روسيا تعلق على الضربات الأمريكية في إدلب السورية

علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، على الضربات الجوية الأمريكية في إدلب السورية، واصفة إياها بغير المنطقية ومتناقضة، وأنها تثير التساؤل حول مدى اعتبار الأهداف الإرهابية الأمريكية "أكثر شرعية" من الأهداف الإرهابية التي دمرتها قوات الحكومة السورية بدعم من الطيران الروسي، وأضافت الخارجية في بيان، اليوم الإثنين، أن الضربات الجوية التي قامت بها القوات الأمريكية، ضد منطقة خفض التصعيد في إدلب والتي أسفرت عن وقوع عدد كبير من الضحايا "تثير القلق".
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تؤكد خروجها من الاتحاد الأوروبي 31 أكتوبر

استنكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، محاولة المشرعين البريطانيين ربط يدي رئيس الوزراء في سعيه للتوصل إلى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي "بريكست" في 31 أكتوبر المقبل، "مهما كانت الظروف"، مشيرا إلى أن جونسون، لا يخطط لإجراء انتخابات عامة بعد إتمام عملية الخروج من التكتل الأوروبي.. ويسعى جونسون لمعاودة التفاوض على اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي لكي يتسنى لبريطانيا الخروج باتفاق.
سيرجي-كيربيتشينكو (1)

وفاة السفير الروسي في مصر

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، وفاة السفير الروسي في مصر، سيرجي كيربيتشينكو، في إحدى مستشفيات القاهرة، عن عمر يناهز 68 عامًا، مشيرة إلى أن كيربتشينكو توفي في المستشفى بشكل مفاجئ، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل حول أسباب الوفاة.. وولد السفير الروسي عام 1951، وينتمي إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل كمقاتل فى الفرقة 103 التابعة لحرس الكرملين، ووالدته المستعربة الروسية فاليريا نيكولاييفنا كيربيتشينكو.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

ناقلة النفط الإيرانية ترسو قبالة سواحل لبنان

كشفت بيانات الملاحة البحرية الدولية، عن توجه ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" التي أفرجت عنها السلطات في جبل طارق قبل نحو أسبوعين، نحو سواحل لبنان، وأوضحت بيانات الملاحة، أن ناقلة النفط الإيرانية باتت عند نقطة قريبة للساحل اللبناني بين بلدة حامات ومدينة جبيل، مبتعدة عن سواحل سوريا، فيما تشير وجهة سيرها إلى أنها تبحر نحو بيروت، وفقا لـ"سبوتنيك"، فيما أفاد موقع "إيران إنترناشيونال" بأن مالك الناقلة الإيرانية باع شحنة السفينة لشركة لبنانية، متابعا: "طهران باعت هذا النفط بسعر أقل بكثير من السوق".
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الملاحة الحرين

حلف حماية الملاحة بالخليج صداع في رأس نظام الملالي

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة السعي لتشكيل تحالف لحماية الملاحة في مياه الخليج بعد التهديدات التى قامت بها إيران، وتبلورت خطة جديدة على الأجندة الأمريكية، ستوفر بموجبها سفن قيادة للتحالف العسكري من أجل حماية المياه الاستراتيجية في الخليج، خاصة قبالة سواحل إيران واليمن، وضمان حرية وحماية الملاحة البحرية. وبدأت الأزمة في مياه الخليج منذ مايو والمستمرة حتى الآن، عقب وقوع سلسلة من الهجمات وأعمال تخريب بسفن تجارية بالقرب من مضيق هرمز، حيث يمر ثلث النفط المنقول بحريا في العالم، ومنذ البداية وجهت واشنطن أصابع الاتهام إلى إيران.
ايران

إيران تحذر أمريكا من تعطيش دول جنوب الخليج

أكد قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، أن وجود القوات الأمريكية والبريطانية في منطقة الخليج يؤدي إلى عدم الأمن والاستقرار. وأوضح تنكسيري في تصريحات له، اليوم الأحد، أن منطقة الخليج ومضيق هرمز يعيشان لحظات صعبة وعلى فوهة بركان بسبب وجود قوات أجنبية في المنطقة، وفقًا لوكالة العمال الإيرانية للأنباء "إيلنا". وتابع "الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج لا يجلبان سوى عدم الأمن والاستقرار للجميع، وهو ما يشير إلى مخاطر جسيمة".
جريس 1

أمريكا تصدر أمر ضبط واحتجاز لناقلة النفط «جريس 1»

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، مذكرة لضبط واحتجاز ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1»، التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط. وبدأت الناقلة الإيرانية بالتحرك عقب إفراج سلطات جبل طارق عنها، الجمعة، بعد احتجاز دام لأكثر من شهر. وذكرت تقارير صحفية أن شهود عيان تابعوا الناقلة الإيرانية وهي تتحرك وتصاعد الدخان من مدخنتها بعد يوم من قرار الإفراج عنها. كان رئيس وزراء حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو قد قال في وقت سابق إن «السفينة الإيرانية بإمكانها المغادرة عندما تكون مستعدة بداية من اليوم الجمعة».
تهديد ايران للملاحة

إيران تحذر أمريكا من دخول إسرائيل مياه الخليج

قال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اللواء علي رضا تنغسيري، اليوم الأحد، إن قواته قادرة على احتجاز أي سفينة في أي وقت حتى وإن رافقتها سفن بريطانية وأمريكية. وحذر رضا تنغسيري في مقابلة مع قناة "الميادين، من أي تدخل غير قانوني في مياه الخليج. ووجه أن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني رسالة لدول المنطقة والعالم قال فيها: "إن طهران ستواصل تأمين مضيق هرمز إلى أن تكون قادرة على تصدير النفط".
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