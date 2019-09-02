حماية للخليج.. بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة

تحرير:وكالات ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

طائرة مسيرة

تدرس بريطانيا، إمكانية إرسال طائرات مسيرة للخليج في ظل تصاعد الأزمة مع إيران، وتوتر علاقتها مع دول الخليج، وذكرت قناة سكاي نيوز، اليوم الإثنين، أن لدى سلاح الجو الملكي البريطاني عددًا من طائرات "ريبر" المسيرة متمركزة في الكويت للقيام بعمليات في أجواء العراق وسوريا، موضحة أنه يمكن تكليف هذه الطائرات بمهام أخرى، إذا جرى اتخاذ قرار بنشر طائرات مسيرة في الخليج. وأضافت القناة، أن الطائرات المسيرة ستساعد في عمليات الاستطلاع مع استمرار السفن الحربية البريطانية في مرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

ودعت بريطانيا الجمعة، إلى دعم واسع للتصدي لتهديدات الشحن في الخليج، بعدما احتجزت إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني في المضيق في يوليو الماضي. كانت بريطانيا أرسلت سفينتين عسكريتين إلى الخليج في يوليو الماضي، وسط توتر مع إيران بسبب إعاقة حركة الملاحة واحتجاز ناقلات عبر مضيق هرمز. تأتي تلك الخطوة بعد تصاعد