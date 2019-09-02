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صراع شركات.. هيونداي ترفع أسعار إلنترا وجلوري تتراجع

مضت شهور كثيرة على تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك» التي شهدت السوق المحلية بعدها حالة من الصراع بين وكلاء السيارات والمنضمين إلى حملة «خليها تصدي» ومن وقتها والتخفيضات مستمرة
تحرير:كريم ربيع ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
هيونداي ترفع أسعار إلنترا
هيونداي ترفع أسعار إلنترا
طالت فترة المقاطعة، وازدادت أعداد حملة «خليها تصدي.. زيرو جمارك.. ضد جشع توكيلات السيارات»، لتقترب من حاجز المليون وثمانمئة ألف عضو، وواصل الركود سيطرته على السوق، وهو ما دفع عددا من الوكلاء وتجار السيارات إلى الاستمرار في تقديم تخفيضات سعرية جديدة. وانضمت شركات ووكلاء سيارات جدد إلى سباق تخفيضات أسعار سياراتهم، منها الشركة الصينية DFSK التي خفضت سعر سيارتها جلوري 350، إلا أن الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي» كان لها رأي آخر بزيادة أسعار سيارتيها «إلنترا AD، وHD» المستوردة وشقيقتها المجمعة محليًا.
جلوري تنخفض 8 آلاف جنيه أعلنت شركة DFSK للسيارات الصينية في مصر، أسعارا جديدة لموديل 2019 من سيارتها العائلية المتعددة الأغراض «جلوري 350»، مخفضة بقيمة وصلت لـ8 آلاف جنيه، عما كانت عليه في أغسطس المنصرم. واستفادت الفئة القياسية «هاف أوبشن» للسيارة ذات الـ8 مقاعد بتخفيض قيمته
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أودي Q5

أهمها أودي.. أفضل شركات السيارات الأوروبية

تراهن -دومًا- الشركات الأوروبية المصنعة للسيارات على العديد من الإمكانات الفنية والتصميم الخارجي الجذاب، والتي بدورها تمنحها شعبية واسعة في العشرات من الأسواق العالمية، وبالأخص تلك التي تفضل الاعتمادية والجمع بين العديد من المميزات الفنية والشكلية في السيارة. وعلى مدى تاريخ طويل، استطاعت مجموعة كبيرة من الشركات الأوروبية أن تصنع لنفسها شعبية ضخمة، وذلك بفضل ما أنتجته من موديلات نالت إعجاب الجمهور بشكل استحق الانتباه ومتابعة أخبارها وإصداراتها بشكل مستمر في الأسواق العالمية.
جيب-رانجلر 2013

رغم إمكانياتها.. هذه السيارات لم تنجح

لا شك أن العام الماضي شهد العديد من السيارات ذات الإمكانيات الرائعة في الأسواق العالمية، سواء على المستوى الفني أو الشكل الخارجي، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإنجاحها في تلك الأسواق حتى بعد مرور ما يزيد على عام كامل على إصدارها بشكل رسمي. وعلى الرغم من تلك الإمكانيات، فإن مستويات البيع ومعدلات اهتمام العديد من الفئات الجماهيرية بتلك السيارات لم تكن كافية لإنجاحها في الأسواق العالمية، وبالأخص في البلدان التي تولي اهتماما كبيرا بالسيارات ذات الإمكانيات الفنية الرائعة بشكل رئيسي.
شيفرولية ماليبو

السيارات العائلية الأفضل في الأسواق العالمية

على مدى سنوات طويلة كان هناك تركيز من جانب الشركات العالمية المصنعة للسيارات، على الموديلات العائلية التي تملك تواجدًا قويًّا في الوقت الحالي بالأسواق، وهو الأمر الذي جذب فئات جماهيرية متعددة خلال السنوات القليلة الماضية بشكل واضح. وأنتجت العشرات من الشركات العالمية موديلات متطورة من حيث الإمكانات الفنية، مع مراعاة ملاءمتها للاستخدام العائلي في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي ظهر من خلال العشرات من السيارات التي جمعت بين تلك المميزات الرائعة سواء في الشكل أو الإمكانات.
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نيسان-صني

صني وتيبو و301 وسي إليزيه.. من يربح التحدي؟

تسببت اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي في إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي لتصبح "صفر جمارك"، واستفاد الكثيرون من تلك التخفيضات بنسب متفاوتة، ما انعكس على أسعار السيارات في السوق. ونرصد في هذا التقرير مقارنة بين أربعة أنواع من السيارات المميزة في السوق المحلية، وبأسعار متقاربة، وهى «نيسان صني، فيات تيبو، بيجو 301، ستروين c إليزيه»، وذلك من حيث المواصفات والإمكانيات والأسعار لكل سيارة من السيارات الأربع التي حققت سمعة طيبة في السوق المحلية.
اتيكا

للمرة السابعة.. إيجل تخفض سعر «580» وسيات تعدل أتيكا

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
لادا جرانتا 2019

السباق مستمر.. جرانتا تخفض أسعارها وBYD تتحدى

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
لفا روميو جوليتا

تخفيضات جديدة.. ألفاروميو تخفض جوليتا ومد عرض جلوري

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
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