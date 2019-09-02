صراع شركات.. هيونداي ترفع أسعار إلنترا وجلوري تتراجع

مضت شهور كثيرة على تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك» التي شهدت السوق المحلية بعدها حالة من الصراع بين وكلاء السيارات والمنضمين إلى حملة «خليها تصدي» ومن وقتها والتخفيضات مستمرة

تحرير:كريم ربيع ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

هيونداي ترفع أسعار إلنترا

طالت فترة المقاطعة، وازدادت أعداد حملة «خليها تصدي.. زيرو جمارك.. ضد جشع توكيلات السيارات»، لتقترب من حاجز المليون وثمانمئة ألف عضو، وواصل الركود سيطرته على السوق، وهو ما دفع عددا من الوكلاء وتجار السيارات إلى الاستمرار في تقديم تخفيضات سعرية جديدة. وانضمت شركات ووكلاء سيارات جدد إلى سباق تخفيضات أسعار سياراتهم، منها الشركة الصينية DFSK التي خفضت سعر سيارتها جلوري 350، إلا أن الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي» كان لها رأي آخر بزيادة أسعار سيارتيها «إلنترا AD، وHD» المستوردة وشقيقتها المجمعة محليًا.

جلوري تنخفض 8 آلاف جنيه أعلنت شركة DFSK للسيارات الصينية في مصر، أسعارا جديدة لموديل 2019 من سيارتها العائلية المتعددة الأغراض «جلوري 350»، مخفضة بقيمة وصلت لـ8 آلاف جنيه، عما كانت عليه في أغسطس المنصرم. واستفادت الفئة القياسية «هاف أوبشن» للسيارة ذات الـ8 مقاعد بتخفيض قيمته