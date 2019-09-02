صراع شركات.. هيونداي ترفع أسعار إلنترا وجلوري تتراجع

مضت شهور كثيرة على تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك» التي شهدت السوق المحلية بعدها حالة من الصراع بين وكلاء السيارات والمنضمين إلى حملة «خليها تصدي» ومن وقتها والتخفيضات مستمرة
طالت فترة المقاطعة، وازدادت أعداد حملة «خليها تصدي.. زيرو جمارك.. ضد جشع توكيلات السيارات»، لتقترب من حاجز المليون وثمانمئة ألف عضو، وواصل الركود سيطرته على السوق، وهو ما دفع عددا من الوكلاء وتجار السيارات إلى الاستمرار في تقديم تخفيضات سعرية جديدة. وانضمت شركات ووكلاء سيارات جدد إلى سباق تخفيضات أسعار سياراتهم، منها الشركة الصينية DFSK التي خفضت سعر سيارتها جلوري 350، إلا أن الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي» كان لها رأي آخر بزيادة أسعار سيارتيها «إلنترا AD، وHD» المستوردة وشقيقتها المجمعة محليًا.
جلوري تنخفض 8 آلاف جنيه
أعلنت شركة DFSK للسيارات الصينية في مصر، أسعارا جديدة لموديل 2019 من سيارتها العائلية المتعددة الأغراض «جلوري 350»، مخفضة بقيمة وصلت لـ8 آلاف جنيه، عما كانت عليه في أغسطس المنصرم.
واستفادت الفئة القياسية «هاف أوبشن» للسيارة ذات الـ8 مقاعد بتخفيض قيمته
جلوري تنخفض 8 آلاف جنيه
أعلنت شركة DFSK للسيارات الصينية في مصر، أسعارا جديدة لموديل 2019 من سيارتها العائلية المتعددة الأغراض «جلوري 350»، مخفضة بقيمة وصلت لـ8 آلاف جنيه، عما كانت عليه في أغسطس المنصرم.
واستفادت الفئة القياسية «هاف أوبشن» للسيارة ذات الـ8 مقاعد بتخفيض قيمته 3,000 جنيه، لتبدأ أسعار موديل 2019 من 175.000 جنيه، مقارنة بسعر البداية المخفض الذي بلغ 178,000 جنيه، كما تم تخفيض سعر الفئة الأعلى تجهيزاً «توب لاين» بـ8.000 جنيه، ليكون سعرها 200,000 جنيه، بدلاً من 208,000 جنيه.
وتتاح السيارة في مصر بثلاث فئات من التجهيز، تتسع لـ8 ركاب على ثلاثة صفوف، وتشتمل التجهيزات على «مصابيح ضباب، قضبان تحميل أمتعة، زجاج مظلل، مفتاح ريموت، قفل مركزي، قفل أمان للأطفال، باور ستيرنج، مكيف هواء، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، نظام صوتي يحتوي على راديو + USB + AUX متصل بأربع سماعات».
وتأتي الفئة الأعلى بتجهيزات تتضمن باقة شكل رياضي للهيكل، ومرآة كهربائية ووسادة هوائية لقائد السيارة، ونظام مكابح مضادة للانغلاق.
وتعتمد جلوري 350 على محرك سعة 1500 سي سي، من 4 أسطوانات و16 صماما، قادرا على إنتاج قوة 116 حصان وعزم 145 نيوتن. متر، معتمدا على نظام دفع خلفي وصندوق تروس يدوي من 5 نسب أمامية.
هيونداي ترفع أسعار إلنترا
في المقابل أقرت الشركة الكورية للسيارات في مصر «هيونداي» بزيادة سعر سياراتيها إلنترا HD المجمعة محلياً، والمستوردة AD، موديل 2020، بقيمة وصلت لـ5 آلاف جنيه.
وارتفعت أسعار إلنترا HD موديل 2020 بقيمة 2.000 جنيه، لتبدأ أسعارها من 241,900 جنيه، لتأتي كالتالي:
- جي أل + زجاج معتم بسعر 241.900 جنيه بدلاً من 239,900 جنيه.
- جي أل + فتحة سقف + زجاج معتم بسعر 248.900 جنيه، بدلاً من 246,900 جنيه.
- جي أل + فتحة سقف + عجلات سبائكية + زجاج معتم بسعر 254.900 جنيه بدلاً من 252.900 جنيه.
- جي أل + 2 وسادة هوائية + نظام ABS + زجاج معتم بسعر 259.900 جنيه بدلاً من 257.900 جنيه.
- جي أل هاي لاين + زجاج معتم بسعر 269.900 جنيه، بدلاً من 267,900 جنيه.
وتعتمد السيارة على محرك بسعة 1600 سى سى، قادر على إنتاج 121 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 189 كيلو في الساعة، يمكنها التسارع من صفر إلى 100 كيلو خلال 10.4 ثانية، وتستهلك 7.4 لتر لكل 10 كيلومترات.
وزادت أسعار إلنترا AD المستوردة موديل 2020 أيضًا بقيمة 5.000 جنيه لتبدأ أسعارها من 304,900 جنيه، وهي الزيادة الأولى لها بموديل 2020 لتكون كالتالي:
- جي أل بـ304,900 جنيه، بدلاً من 299,900 جنيه.
- جي أل + فتحة سقف بـ314,900 جنيه، بدلاً من 309,900 جنيه.
- جي أل + 2 وسادة هوائية + نظام ABS بـ334,900 جنيه، بدلاً من 329,900 جنيه.
- جي أل هاي لاين بسعر 349,900 جنيه بدلاً من 344,900 جنيه.
- جي أل أس اكسكلوسف بسعر 369,900 جنيه، بدلاً من 364,900 جنيه.
- جي أل أس «فولي لوديد» بسعر 387,900 جنيه، بدلاً من 382,900 جنيه.
- جي أل أس ليمتد بسعر 437,900 جنيه، بدلاً من 432,900 جنيه.
وتعتمد جميع فئات إلنترا AD على محرك رياضي مكون من 4 أسطوانات سعة 1600 سي سي، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 127.5 حصان.