44 غرزة بالرقبة.. حبس منتقبة حاولت ذبح سائق توكتوك
تحرير:إسلام عبدالخالق
٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
صورة أرشيفية
أصدرت نيابة مشتول السوق العامة، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بحبس أربعة أشخاص، بينهم امرأة منتقبة وابنها وشقيقها، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم باستدراج سائق دراجة بخارية بثلاث عجلات «توكتوك»، بحجة توصيلهم، قبل أن يحاولون سرقة دراجته، ولما فشلوا في ذلك تعدوا عليه بأسلحة بيضاء «مطاوٍي»، وأصابوه بجروح قطعية بالرقبة واليدين، فيما احتاج جرح رقبته إلى أربعة وأربعين غرزة طبية لتقطيبه.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى «مشتول السوق» المركزي، بوصول المدعو «محمود أشرف» 17 عامًا، سائق «توكتوك»، مُقيم بدئرة المركز، مصابًا بجروح قطعية بالرقبة واليدين،
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى «مشتول السوق» المركزي، بوصول المدعو «محمود أشرف» 17 عامًا، سائق «توكتوك»، مُقيم بدئرة المركز، مصابًا بجروح قطعية بالرقبة واليدين، وجرح الرقبة بطول 20 سنتيمتر، استلزم تقطيبه 44 غرزة طبية.
وتبين أنه أثناء قيادة المجني عليه للتوكتوك، فوجئ بثلاث رجال وامرأة منتقبة يستوقفونه لتوصيلهم إلى قرية «المناصرة»، وفي الطريق طلبوا منه النزول مخاولين سرقة التوكتوك، إلا أنه قاومهم، فما كان منهم إلا أن أخرجوا أسلحة بيضاء «مطاوي» كانت بحوزتهم، وتعدوا عليه بها ولاذوا بالفرار.
جرى ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5561 جُنح مشتول السوق لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.