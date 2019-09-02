«تهديد باعتصام».. كواليس آخر جلستين في «بيت المقدس»

المحكمة حجزت القضية للحكم في جلسة اليوم، إلا أن دفاع المتهمين هدد بالاعتصام وأرسل شكاوى لمحكمة الاستئناف لعدم تمكينهم من سماع مرافعاتهم، فاستجاب القاضي خلال جلسة اليوم

تحرير:تهامى البندارى ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

هيئة محكمة قضية «بيت المقدس»

قرار وتطور جديد في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تنظيم بيت المقدس»، شهدته قاعة محكمة الجنايات بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، حيث كان مقررا أن تنطق المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، بحكمها في القضية التي يحاكم فيها 213 متهما من أخطر العناصر الإرهابية -حسب التحقيقات- على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيال رجال الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية.

قرار مفاجئ في الجلسة الماضية، وتحديدا 18 من أغسطس الماضي، فوجئ فريق الدفاع عن المتهمين بقرار رئيس المحكمة غلق باب المرافعات، وحجز القضية للنطق بالحكم في جلسة اليوم، وهو الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين. ثار فريق الدفاع عن المتهمين وهددوا بالاعتصام داخل مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة،