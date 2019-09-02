«تهديد باعتصام».. كواليس آخر جلستين في «بيت المقدس»
المحكمة حجزت القضية للحكم في جلسة اليوم، إلا أن دفاع المتهمين هدد بالاعتصام وأرسل شكاوى لمحكمة الاستئناف لعدم تمكينهم من سماع مرافعاتهم، فاستجاب القاضي خلال جلسة اليوم
تحرير:تهامى البندارى
٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
هيئة محكمة قضية «بيت المقدس»
قرار وتطور جديد في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تنظيم بيت المقدس»، شهدته قاعة محكمة الجنايات بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، حيث كان مقررا أن تنطق المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، بحكمها في القضية التي يحاكم فيها 213 متهما من أخطر العناصر الإرهابية -حسب التحقيقات- على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيال رجال الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية.
قرار مفاجئ
في الجلسة الماضية، وتحديدا 18 من أغسطس الماضي، فوجئ فريق الدفاع عن المتهمين بقرار رئيس المحكمة غلق باب المرافعات، وحجز القضية للنطق بالحكم في جلسة اليوم، وهو الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين.
ثار فريق الدفاع عن المتهمين وهددوا بالاعتصام داخل مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة،
قرار مفاجئ
في الجلسة الماضية، وتحديدا 18 من أغسطس الماضي، فوجئ فريق الدفاع عن المتهمين بقرار رئيس المحكمة غلق باب المرافعات، وحجز القضية للنطق بالحكم في جلسة اليوم، وهو الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين.
ثار فريق الدفاع عن المتهمين وهددوا بالاعتصام داخل مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة، لحين البَت في مطالبهم بسماع باقي مرافعات الدفاع، وأخطر رئيس أمن المعهد، وظل عدد من المحامين داخل القاعة حتى مساء ذات اليوم.
وطالبت هيئة الدفاع بحضور رئيس محكمة استئناف القاهرة ومساعد وزير العدل لشؤون المحاكم ورئيس مأمورية استئناف معهد أمناء الشرطة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، لسماع شكاواهم.
غضب الدفاع
توجه علي إسماعيل، المحامي ومنسق هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى محكمة استئناف القاهرة، لتقديم شكوى وتظلم في هذا الصدد، وتم إخطار أمن معهد أمناء الشرطة بقرار المحامين، كما تبعته شكاوى عدة من المحامين الذين لم يتمكنوا من الإدلاء بمرافعاتهم، وذلك أمام محكمة استئناف القاهرة، ومنذ 18 أغسطس وحتى تاريخ اليوم، لم يعلم الدفاع ما إذا كانت هناك استجابة لشكاواهم من عدمها في طلبهم الذي أكدوا قانونيته.
خلال جلسة اليوم الإثنين، اعتلى القاضي المستشار حسن فريد، المنصة، ليصدر قرارا بإعادة فتح باب المرافعات في القضية من جديد، على مدار 4 أيام متتالية تبدأ من اليوم وتنتهي في الخامس من سبتمبر الجاري.
استجابة القضاء
يقول عادل معوض، المحامي بالنقض ومنسق هيئة الدفاع عن المتهمين: «نتقدم بالشكر لرئيس محكمة الاستئناف ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، على سرعة تفاعلهما واستجابتهما لمطالب الدفاع وتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة بتمكين فريق دفاع المتهمين من إبداء مرافعاتهم أمام المحكمة المكلفة بنظر القضية».
وأشار «معوض» لـ«التحرير» إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الاستئناف قاما بدوريهما في الإشراف والرقابة على الهيئات القضائية بإتاحة الفرصة أمام الدفاع، لافتا إلى أنهما وعدا فريق الدفاع بتحقيق مطالبهم، وهو ما تحقق بالفعل خلال جلسة اليوم، وأوضح أن المحكمة حينما أغلقت باب المرافعات في القضية خلال الجلسة الماضية، استغنت عن سماع مرافعة 120 متهما في القضية، وهو ما يخل بحق الدفاع.
لفت المحامي إلى أن منظومة التقاضي قائمة على تبادل الاحترام بين الهيئة المكلفة بنظر القضية ودفاع المتهمين، لحين الوصول إلى الحكم في القضية، وتوقيع العقوبة على من يستحق العقاب، وتبرئة من يستحق البراءة، مشيرا إلى أنه على الرغم من طول أجل القضية في المحكمة فإن حق الدفاع في إبداء دفاعهم ودفوعهم جزء لا يتجزأ من مراحل القضية، قبيل إصدار الحكم في القضية التي تضم عددا كبيرا من المتهمين.
مرافعة النيابة
على مدى 6 جلسات سابقة، ترافع 3 من رؤساء نيابة أمن الدولة العليا ضد المتهمين في القضية، ووصفوا المتهمين في القضية بأنهم جماعة كذبت وزعمت زورا وبهتانا أنها تطبق شريعة رب الأرض والسموات، وسموا أنفسهم أنصار بيت المقدس، إلا أنهم أكثروا في مصر الفساد، فصب عليهم ربهم من العذاب.
ترافع ممثل نيابة أمن الدولة أمام المحكمة قائلا: «سيدي الرئيس، لقد مرت السنون حتى جاءت يناير 2011 وجاء قرار الإفراج السياسي عن المتهم الثاني محمد علي عفيفي ناصر، الذي نُفذ بحقه حكم الإعدام في مايو 2015 مع آخرين من عناصر التنظيم، والذي يعد القائد الحقيقي للتنظيم».