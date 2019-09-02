رياضة

الأهلي يكشف عن ميزة في فايلر تحدث لأول مرة بمصر

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
فايلر
فايلر
قال طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي للمدرب الجديد للفريق الأحمر، السويسري ريني فايلر، والذي وصل إلى مقر النادي صباح الإثنين: "أرحب بالجميع، الكل يريد معرفة لماذا اخترنا فايلر، درسنا سيرًا ذاتية كثيرة منها مدربون عالميون، لكلٍّ ظروفه الخاصة، ولنا مواصفات معينة في اختيار المدرب، غير تقليدية. اختيارنا شبابي، طموح، لديه رغبة في تحقيق ذاته مع الأهلي"، وتابع: «اخترنا مدربا يكون قريبًا من اللاعبين لأن اللاعب العربي ليس مكتمل التجهيز».
وأوضح طه إسماعيل: «كثيرون يريدون مدربًا ذا اسم رنان لكننا نريد مدربًا يعمل بقوة مع اللاعبين، وهناك نماذج كثيرة سابقة»، متابعًا: «هذا الجهاز ستكون له صلة بقطاع الناشئين من أجل إبداء ملاحظات واختيار لاعبين مناسبين للعب مع الفريق الأول. هذه أول مرة تحدث في مصر، أن يكون مدرب يعمل في فريق
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رينيه فايلر: الأهلي عظيم ولا يمكن رفضه

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أن فرصة تدريب المارد الأحمر عظيمة ولا يمكن أن يتردد في قبول تلك الفرصة، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه داخل أروقة القلعة الحمراء. الأهلي أعلن السبت الماضي، رسميا عن تولي رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
وصول-المدير-الفني-الجديد-للأهلي‎ (4)

فايلر يكشف عن طريقة اللعب مع الأهلي

ذكر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أنه يعرف مدى عظمة تقاليد المارد الأحمر وأهدافه الكبيرة، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه داخل أروقة القلعة الحمراء. الأهلي أعلن السبت الماضي، رسميا عن تولي رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
سيد-عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ: لا أحد في الأهلي يبدأ من الصفر

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي: "لا أحد في هذا النادي يبدأ من الصفر، فالكل يكمل ما قدمه السابقون، وراءنا إدارة مستقرة وجمهور كبير، والأهم من ذلك هو عملنا"، وتابع سيد عبد الحفيظ، خلال المؤتمر الصحفي للمدرب الجديد للفريق الأحمر، السويسري ريني فايلر، الذي وصل إلى مقر النادي صباح الإثنين: «النادي الأهلي دائمًا يعمل على مقولة (الجواب ما تراه بعينك، وليس ما تسمعه بأذنك)، لدينا عمل كبير وبطولات كثيرة، أرحب بالمدرب الجديد فايلر، ستنجح بنا وسننجح بك».
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سيد-عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ: لا أحد في الأهلي يبدأ من الصفر

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي: "لا أحد في هذا النادي يبدأ من الصفر، فالكل يكمل ما قدمه السابقون، وراءنا إدارة مستقرة وجمهور كبير، والأهم من ذلك هو عملنا"، وتابع سيد عبد الحفيظ، خلال المؤتمر الصحفي للمدرب الجديد للفريق الأحمر، السويسري ريني فايلر، الذي وصل إلى مقر النادي صباح الإثنين: «النادي الأهلي دائمًا يعمل على مقولة (الجواب ما تراه بعينك، وليس ما تسمعه بأذنك)، لدينا عمل كبير وبطولات كثيرة، أرحب بالمدرب الجديد فايلر، ستنجح بنا وسننجح بك».
رانيا-علواني

رانيا علواني لمشجع أهلاوي: تعالى مرّن إنت

دخلت رانيا علواني عضو مجلس إدارة الأهلي، في نقاش مع أحد المشجعين بعد الإعلان عن تولي رينيه فايلر لقيادة المارد الأحمر في الموسم الجديد، جاء ذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عندما قالت: "حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة، هما دول اللي يستاهلوا بجد عاش أبطال مصر.. ليرد أحد مشجعي الفريق الأحمر، قائلا: "لا إحنا واخدين بالنا من الفشل المستمر في الاختيار جوه النادي من يوم ما المجلس مسك وكنتوا معشمنا إن النادي في طريقه الصحيح للإصلاح وإعادة مكانته وفي الآخر طلعنا بنغرق أكتر ما كنّا".
قناة الأهلي

مذيع قناة الأهلى يهاجم اختيار المدرب الجديد

هاجم محمد فارس مقدم برنامج خط أحمر، الذي يُذاع عبر قناة النادي الأهلي، طريقة اختيار السويسري رينيه فايلر، الذي أعلن مسئولو القلعة الحمراء، عن قيادته للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "أضعف سيرة ذاتية من بين كل الخيارات اللي كانت مطروحة مدرب أقل بكتير من طموحنا ومن احتياجات وتعقيدات المرحلة دي تحديدا. إنت أخدت مغامرة كبيرة جدا لما اختيارك كان مدرب نسبة نجاحه ومقدمات نجاحه فيها مخاطرة كبيرة جدا وأكتر حد متضرر من ده هو مجلس الإدارة اللي حط على نفسه ضغوط كبيرة بالاختيار ده".
طه-اسماعيل (1)

أول تعليق من طه إسماعيل على رحيل لاسارتى

علق طه إسماعيل، نجم النادى الأهلى السابق، وعضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على إقالة الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق، مشيرا إلى أن المدرب لم يكن موفقًا. وقال طه إسماعيل عبر الإستوديو التحليلي على قناة أون سبورت قبل لقاء الأهلي واطلع بره:" بصرف النظر عن الفوز بالدورى، الجماهير لم تقتنع بالمدير الفنى على مدار عمله الفترة التي عمل فيها وحتى بعد التتويج بدرع الدوري". وأكمل:" فوز النادى الأهلى بالدوري شيء طبيعي، لكن أداء الأهلي مع لاسارتى فى الكثير من المباريات كان مصدر انتقادات واسعة من الكثيرين" .
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