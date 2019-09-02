الأهلي يكشف عن ميزة في فايلر تحدث لأول مرة بمصر

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

فايلر

قال طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي للمدرب الجديد للفريق الأحمر، السويسري ريني فايلر، والذي وصل إلى مقر النادي صباح الإثنين: "أرحب بالجميع، الكل يريد معرفة لماذا اخترنا فايلر، درسنا سيرًا ذاتية كثيرة منها مدربون عالميون، لكلٍّ ظروفه الخاصة، ولنا مواصفات معينة في اختيار المدرب، غير تقليدية. اختيارنا شبابي، طموح، لديه رغبة في تحقيق ذاته مع الأهلي"، وتابع: «اخترنا مدربا يكون قريبًا من اللاعبين لأن اللاعب العربي ليس مكتمل التجهيز».

وأوضح طه إسماعيل: «كثيرون يريدون مدربًا ذا اسم رنان لكننا نريد مدربًا يعمل بقوة مع اللاعبين، وهناك نماذج كثيرة سابقة»، متابعًا: «هذا الجهاز ستكون له صلة بقطاع الناشئين من أجل إبداء ملاحظات واختيار لاعبين مناسبين للعب مع الفريق الأول. هذه أول مرة تحدث في مصر، أن يكون مدرب يعمل في فريق

وأوضح طه إسماعيل: «كثيرون يريدون مدربًا ذا اسم رنان لكننا نريد مدربًا يعمل بقوة مع اللاعبين، وهناك نماذج كثيرة سابقة»، متابعًا: «هذا الجهاز ستكون له صلة بقطاع الناشئين من أجل إبداء ملاحظات واختيار لاعبين مناسبين للعب مع الفريق الأول. هذه أول مرة تحدث في مصر، أن يكون مدرب يعمل في فريق أول ولديه صلة أيضًا بقطاع الناشئين».



وشدد: «لجنة التخطيط مع رئيس النادي اختارت الجهاز الفني وتتحمل مسؤوليتها. الأهلي صنع مدربين كثرًا، ونهيب بجماهير النادي الأهلي تقديم الدعم الكامل للاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة».



ويضم تشكيل الجهاز الفني الجديد للأهلي كلا من السويسري فايلر، وديفيد سيزا مدربًا عاما، وتوماس بينجيللى مدربا للأحمال، وميشيل ياناكوني مدربًا لحراس المرمى، بينما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، وسامي قمصان مدربًا مساعدًا.



