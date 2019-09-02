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ما تريد معرفته عن آثار تحرير «الدولار الجمركي»

قررت وزارة المالية تحرير سعر الدولار الجمركي لكل السلع الأساسية والاستفزازية وإخضاعها لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي، وأكد الخبراء أن هذا القرار لن يؤثر فى الأسعار
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
الجمارك
الجمارك
أعلنت وزارة المالية إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، وقررت الوزارة العودة إلى تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكل أنواعها وفقا لأسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي المصري، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر الجاري. ويعني هذا القرار أن سعر الدولار لكل السلع سواء كانت سلعا إستراتيجية أو سلعا ترفيهية واستفزازية سيكون وفقا لسعر الصرف الحر للدولار الأمريكي. ويبلغ متوسط أسعار العملة الخضراء في البنوك حاليا نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
المالية: تحرير الدولار الجمركي بعد زوال الظروف الاستثنائية أكدت وزارة المالية أن قرار العمل بسعر الدولار الجمركي الحر يعد عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة زوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي،
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دولار

بعد تحريره.. رحلة «الدولار الجمركي» منذ قرار التعويم

قررت وزارة المالية إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، والعودة إلى تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكل أنواعها وفقا لأسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي المصري، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر الجاري. ويعرف الدولار الجمركى بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميا وفقا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، ومن ثم فهو القيمة التى تحدد على أساسها قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.50 جنيه، ونحو 16.60 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك عودة، وبنك البركة ليسجل نحو 16.61 جنيه للبيع، و16.51 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1520 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
فرع-شركة-اورنج (1)

تقرير تنظيم الاتصالات: اورنج الأفضل في خدمات الموبايل إنترنت

تفوقت شركة "اورنج مصر" المتخصصة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، على جميع شبكات المحمول في مصر من حيث سرعة تنزيل وتحميل البيانات، وفقا لما أكده الجهاز القومي للاتصالات، الأحد، في تقرير رسمي هو الأول من نوعه عن جودة خدمات الاتصالات المقدمة من شركات المحمول. وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن القياسات التي نفذها المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، التابع له، أظهرت تميزا واضحا لشركة اورانج مقارنة ببقية الشركات في سرعة تنزيل وتحميل البيانات.
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دولار

بعد تحريره.. رحلة «الدولار الجمركي» منذ قرار التعويم

قررت وزارة المالية إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، والعودة إلى تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكل أنواعها وفقا لأسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي المصري، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر الجاري. ويعرف الدولار الجمركى بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميا وفقا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، ومن ثم فهو القيمة التى تحدد على أساسها قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.
دولارات

«المالية» تعلن تحرير سعر الدولار الجمركي

ألغت مصلحة الجمارك سعر الدولار الجمركي، وسيتم احتساب الجمارك بالدولار الحر والذي يحدده البنك المركزي، وبلغ سعر الدولار الجمركي اليوم الأحد نحو 16.6203 جنيه، وفقا لمصلحة الجمارك المصرية، وأعلنت وزارة المالية استمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها اعتبارا من أول أغسطس 2019 وحتى 31 أغسطس 2019، لكل واردات الأصناف المستوردة عدا السلع الموضحة بالقوائم السابق الموافقة عليها، والقوائم المضافة إليها بتاريخ 27 يوليو 2019، التي تخضع لسعر الدولار الجمركي المعادل لسعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزى يوم 31 يوليو 2019، الذي يبلغ 16،6212 جنيه.
اموال

3 عوامل أدت إلى تراجع عائد أدوات الدين لأدنى مستوى

تراجعت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة لأدنى مستوى لها منذ التعويم، خلال الأسبوع الجاري، حيث انخفض العائد على السندات أجل 5 سنوات بمعدل 1.37 نقطة أساس خلال عطاء أمس ليصل إلى 14.44%، في مقابل نحو 15.81% خلال الأسبوع الماضي، وانخفض العائد على السندات أجل 10 سنوات لتصل إلى 14.68% مقابل 15.55% بتراجع 87 نقطة أساس. كما تراجعت الفائدة على أذون الخزانة أجلى 91 و273 يومًا 1.5%، لكل منهما، لينخفض المتوسط المرجح للفائدة إلى 16.44% مقابل 17.9%، وانخفض العائد على أذون أجل 273 يومًا إلى 16.378% مقابل 17.882%.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.50 جنيه، ونحو 16.60 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك عودة، وبنك البركة ليسجل نحو 16.61 جنيه للبيع، و16.51 جنيه للشراء.
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