ما تريد معرفته عن آثار تحرير «الدولار الجمركي»

قررت وزارة المالية تحرير سعر الدولار الجمركي لكل السلع الأساسية والاستفزازية وإخضاعها لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي، وأكد الخبراء أن هذا القرار لن يؤثر فى الأسعار

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

أعلنت وزارة المالية إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، وقررت الوزارة العودة إلى تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكل أنواعها وفقا لأسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي المصري، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر الجاري. ويعني هذا القرار أن سعر الدولار لكل السلع سواء كانت سلعا إستراتيجية أو سلعا ترفيهية واستفزازية سيكون وفقا لسعر الصرف الحر للدولار الأمريكي. ويبلغ متوسط أسعار العملة الخضراء في البنوك حاليا نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

المالية: تحرير الدولار الجمركي بعد زوال الظروف الاستثنائية أكدت وزارة المالية أن قرار العمل بسعر الدولار الجمركي الحر يعد عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة زوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي،

المالية: تحرير الدولار الجمركي بعد زوال الظروف الاستثنائية

أكدت وزارة المالية أن قرار العمل بسعر الدولار الجمركي الحر يعد عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة زوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.

وأوضحت "المالية" أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية كان قرارا استثنائيا بهدف تحقيق الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية، عقب تحرير سعر الصرف وتذبذب أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

السلع التي سيتم التعامل بها بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي

تشمل السلع الأساسية والإستراتيجية، وتنقسم على 4 مجموعات:

-المجموعة الأولي تضم: الشاى، واللحوم، والأسماك والدواجن، والقمح والذرة والزبدة، والزيت، ولبن البودرة، ولبن الأطفال، والفول، والعدس.

-المجموعة الثانية تضم: الآلات، معدات الإنتاج، قطع الغيار.

-المجموعة الثالثة تضم: السلع الوسيطة لصناعات الحديد والصلب، السيارات، البترول والغاز الطبيعى، البلاستيك، المنتجات الغذائية، الأدوية، الأعلاف، الأخشاب.

-المجموعة الرابعة تضم: الأدوية والأمصال والكيماويات.

السلع الترفيهية

-تشمل كلا من: الكافيار، الجمبرى، إستاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، أدوات التجميل، السجائر ومنتجات التبغ، الزهور.

-بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية، وتشمل كلا من التليفونات المحمولة، وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها.

-الواردات التى لها مثيل محلي، وتشمل كلا من الأحذية والملابس والأثاث، وغيرها من السلع التى لها بديل محلى فى مصر.

-الواردات الأخرى، وتشمل كلا من سيارات الركوب الخاصة، والموتوسيكلات، والتكاتك.

اقتصاديون: تحرير الدولار الجمركي لن يؤثر فى الأسعار

قال الدكتور إبراهيم العيسوي، أستاذ الاقتصاد، إن تحرير سعر الدولار الجمركي جاء نتيجة التغير فى أسعار صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية.

وأضاف العيسوي أن التوقعات تشير إلى استمرار تحسن سعر الجنيه أمام العملات وحدوث تراجع لسعر الدولار، ومن ثم فقرار إلغاء التعامل بالدولار الجمركي لكل السلع قد يساهم في انخفاض الأسعار، ولكن في حالة صعود أسعار الصرف ترتفع أسعار السلع في الأسواق.

من جانبه أكد الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، أن إلغاء التعامل بالدولار الجمركي يساعد على وجود سعر ثابت للسلع الأساسية والترفيهية بدلا من وجود سعرين قبل ذلك.

وأضاف إبراهيم أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي لن يؤثر فى أسعار السلع في الأسواق، خاصة عقب استقرار سعر الصرف في البنوك، خصوصا الدولار الأمريكي عند مستوى 16.60 جنيه.

بينما يرى محمد النجار، المحلل المالي، أن تأثير قرار تحرير الدولار الجمركي سيظهر فى أسعار السلع فى الأسواق خلال الفترة من 4 إلى 5 شهور على أقل تقدير حتى تبدأ دورة الاستيراد بالسعر الجديد، مشيرا إلى أن أثر الدولار الجمركى من المتوقع أيضا أن ينعكس على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، متوقعا ارتفاعا طفيفا في معدل التضخم ما بين 1 و1.5% خلال الشهور المقبلة.

وأكد النجار أنه في حالة انخفاض سعر الدولار الجمركى لكل السلع إلى أقل من 16 جنيها، ستنخفض أسعار السلع في الأسواق بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن تأثير انخفاض الدولار الجمركي يظهر أكثر فى السلع الكبيرة.