فنانون يشيدون بعرض «سينما مصر»: ذاكرة أمة

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

عرض سينما مصر

يحرص عدد من النجوم على حضور عرض "سينما مصر" للمخرج خالد جلال الذي يعرض فى مركز الإبداع بدار الأوبرا كل يوم ما عدا الأربعاء، وأظهر النجوم انطباعاتهم على العرض، وأشاد عدد منهم به على وسائل التواصل الاجتماعي، وقام أكثر من فنان بكتابة رأيه فى المسرحية. ونشر الفنان خالد النبوي مجموعة من الصور له مع الفنانين المشاركين بالعمل وكتب عبر حسابه على "إنستجرام": "اتفرجت إمبارح على مسرحية سينما مصر للرائع خالد جلال، استمتعت جدا بالعرض وبفنانين حقيقيين قادمين، شاكر وممتن على التقدير لأنه من فنانين زيكم وأتمنى لكم تحقيق أحلامكم".

كما كتب الدكتور مدحت العدل عبر حسابه على "تويتر": "اذهبوا واستمتعوا كما فعلت مع عرض سينما مصر في مركز الإبداع الدائم، ومكتشف معظم مواهب الألفية الجديدة الكبير خالد جلال، عرض في وقته تماما، حيث نحتاج لقوة مصر الناعمة أن تعود فهي ذاكرة الأمة، مواهب مصر التي لا تنضب، شكرا خالد جلال وفريقه". وقالت الفنانة