بعد الإعلان.. أين وعد الأوقاف بتفعيل الأذان الموحد؟

بعد مرور ما يزيد على 10 أعوام.. مشروع الأذان الموحد محل بحث ودراسة داخل أروقة وزارة الأوقاف.. ورئيس اللجنة الدينية لـ«التحرير»: لا نعلم عنه شيئًا

تحرير:باهر القاضى ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

« الأذان الموحد».. ذلك الحلم الذى ظل يراود الأوقاف على مدى العشر سنوات الماضية، لم ير النور حتى الآن، إلا أن تأكيد وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، مطلع العام الجاري بأن الوزارة قامت بتفعيل التجربة على مائة مسجد، بعث بالكثير من بوادر الأمل لدى المؤيدين للمشروع، غير أن تأكيد الوزير تعميم التجربة عمليا على عدد من المساجد ابتداء من مارس الماضى، ومع مرور الوقت ولم يخرج المشروع للنور، أثار العديد من التساؤلات، أبرزها، أين وعد الوزير بتفعيل التجربة، وإلى أين وصلت الوزارة فى تطبيق تجربة الأذان الموحد على أرض الواقع؟

مصر تمتلك أكثر من 130 ألف مسجد يبلغ عدد المساجد في مصر 130 ألف مسجد، يؤمها 60 ألفًا من المعينين بوزارة الأوقاف، حسب بيانات الوزارة، فضلًا عن 30 ألف إمام وخطيب بنظام المكافأة، إضافة إلى 4600 واعظ بالأزهر مخول لهم الصعود على المنابر، ونحو 7 آلاف أزهري حاملين تصاريح خطابة.. اقرأ أيضًا.. ما مصير

مصر تمتلك أكثر من 130 ألف مسجد

يبلغ عدد المساجد في مصر 130 ألف مسجد، يؤمها 60 ألفًا من المعينين بوزارة الأوقاف، حسب بيانات الوزارة، فضلًا عن 30 ألف إمام وخطيب بنظام المكافأة، إضافة إلى 4600 واعظ بالأزهر مخول لهم الصعود على المنابر، ونحو 7 آلاف أزهري حاملين تصاريح خطابة.. اقرأ أيضًا.. ما مصير 130 ألف مؤذن بعد تطبيق الأذان الموحد؟

كل تلك الأسئلة حملها «التحرير» إلى المسئولين بوزارة الأوقاف واللجنة الدينية بمجلس النواب، للوقوف على مدى واقعية تصريحات الوزير، والمراحل التى يمر بها المشروع.

الوزارة تعمل جاهدة على تنفيذ المشروع

ومن جهته أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تسعى جاهدةً إلى تطبيق وتعميم التجربة على نطاق واسع من المساجد، وذلك لتفادى الأخطاء التى تنجُم عن تفعيل التجربة من خلال البث التجريبي، مؤكدًا أن الوزارة أجرت التجربة كبث تجريبي على عدد من المساجد الكبرى.

وأضاف رئيس القطاع الدينى لـ«التحرير»، أنه وفقًا لتعليمات الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، فالمعنيون بالمشروع داخل الوزارة يقومون بإجراء العديد من الاتصالات واللقاءات مع مختلف المؤسسات سواء وزارة الاتصالات المعنية بربط الخطوط بشبكة موحدة أو مع الهيئة العربية للتصنيع المسئولة عن إشارة البث وشركات الهندسة الصوتية، مشددًا على أن الوزارة ستقوم ببث الأذان بصوت حي، وليس صوتًا مسجلًا لمشاهير القراء، بل من خلال أحد المؤذنين من أصحاب الأصوات الحسنة، وأن الوزارة عقدت الفترة الماضية العديد من اختبارات الأصوات الحسنة لاختيار عدد من المؤذنين ذوي الأصوات الجيدة.

وأشار طايع إلى أن الوزارة انتهت من البث التجريبي للتجربة، وتعكف على دراسة تطبيق التجربة فعليًّا على نطاق كبير فى المساجد الكبرى بالقاهرة وكذلك فى المحافظات، خاصة أن المشروع ليس حكرًا على الأوقاف بل يتم من خلال التنسيق مع مؤسسات أخرى.

تفاصيل فكرة الأذان الموحد إلكترونيًّا

وتدور فكرة الأذان الموحد على وضع جهاز بث مركزى، يتم تركيبه باستوديو الإذاعة المصرية بالمقطم، يُرفع فيه الأذان، ويتم ربطه لا سلكيًّا بأجهزة صغيرة مثبتة بهوائي لا سلكى أعلى المساجد، وقطع صغيرة داخل المسجد تعطى إشارة ضوئية لموظف المسجد بداخل المسجد حسب التوقيت المحلى للأذان فى كل محافظة أو إقليم له توقيت محلى، يقوم على أثرها مؤذن المسجد بتوصيل التيار الكهربائى لجهاز الاستقبال والميكروفون والسماعات الداخلية، لسماع الجميع صوت المؤذن الذى يرفع الأذان من استوديو الإذاعة بالمقطم، مع وجود شفرة كودية خاصة تربط الاستوديو بأجهزة الاستقبال حتى لا يتم التلاعب بالبث أو سرقة إشارة البث، ويكون الأذان بصوت حي، وليس مسجلًا.

"البرلمان" لا يعلم شيئًا عن الأذان الموحد

ومن جهته قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه ليس هناك تنسيق بين الوزارة واللجنة حول ما يتعلق بمشروع تفعيل تجربة الأذان الموحد، مؤكدًا أن الوزارة لم يسبق لها خلال ترأسه للجنة على مدى الأربع سنوات الماضية، أن تقدمت لها بأي تفاصيل تخص مشروع الأذان الموحد، متمنيًا أن يخرج المشروع بشكل فعال.

تجربة الأذان الموحد التي تخوضها مصر الآن ليست بجديدة على الوطن العربي، فقد طبقت بالفعل 4 دول عربية التجربة على مساجدها قبل مصر.

فقد سبقتها «الإمارات»، ففى عام 2004، خاضت الإمارات تجربة الأذان الموحد، في إمارة أبو ظبي، في سابقة من نوعها داخل الوطن العربي.

وفي «سوريا» أيضًا أعلنت وزارة الأوقاف السورية في مطلع عام 2007 عن توحيدها أوقات الأذان في جميع المساجد عن طريق مركز واحد، وعبر شبكة إذاعية لا سلكية موحدة، كما دخلت «فلسطين»، تجربة الأذان الموحد في عدة مدن مختلفة في القدس عاصمة فلسطين، وذلك حسب ما أعلنه وزير الأوقاف والشؤون الدينية، يوسف أدعيس، في فبراير عام 2016 عن إطلاق البث الفضائي لإذاعة "فلسطين للقرآن الكريم والأذان الموحد". كما خاض «الأردن»، تجربة «الأذان الموحد» لأول مرة في أكتوبر عام 2017.

أصل الفكرة

وتعود تفاصيل التجربة إلى الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، الذى اختير وزيرًا للأوقاف من 3 يناير عام 1996 حتى يناير 2011، فى تصريح سابق له خلال ترأسه الوزارة، أنه سيتم تطبيق نظام توحيد الأذان في 3500 مسجد بالقاهرة، ودخلت الوزارة وقتها في حرب شرسة مع رافضي المشروع، الأمر الذى جعل الفكرة حبيسة الأدراج.

اجتهاد طيب

ورحب الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق، فى تصريحات سابقة له، واصفًا طرح هذا المشروع بـ«اجتهاد طيب» للقضاء على التلوث السمعي الذي يسببه بعض المؤذنين من أصحاب الأصوات السيئة، مؤكدًا أن مسألة توحيد الأذان «عملية تنظيمية في الأصل، وتتفق مع المقاصد والأحكام الشرعية ومقبولة لإعلاء كلمة الله والحفاظ على وقت قضاء الصلاة المفروضة».