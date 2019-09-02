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بعد الإعلان.. أين وعد الأوقاف بتفعيل الأذان الموحد؟

بعد مرور ما يزيد على 10 أعوام.. مشروع الأذان الموحد محل بحث ودراسة داخل أروقة وزارة الأوقاف.. ورئيس اللجنة الدينية لـ«التحرير»: لا نعلم عنه شيئًا
تحرير:باهر القاضى ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
المؤذن
المؤذن
« الأذان الموحد».. ذلك الحلم الذى ظل يراود الأوقاف على مدى العشر سنوات الماضية، لم ير النور حتى الآن، إلا أن تأكيد وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، مطلع العام الجاري بأن الوزارة قامت بتفعيل التجربة على مائة مسجد، بعث بالكثير من بوادر الأمل لدى المؤيدين للمشروع، غير أن تأكيد الوزير تعميم التجربة عمليا على عدد من المساجد ابتداء من مارس الماضى، ومع مرور الوقت ولم يخرج المشروع للنور، أثار العديد من التساؤلات، أبرزها، أين وعد الوزير بتفعيل التجربة، وإلى أين وصلت الوزارة فى تطبيق تجربة الأذان الموحد على أرض الواقع؟
مصر تمتلك أكثر من 130 ألف مسجد  يبلغ عدد المساجد في مصر 130 ألف مسجد، يؤمها 60 ألفًا من المعينين بوزارة الأوقاف، حسب بيانات الوزارة، فضلًا عن 30 ألف إمام وخطيب بنظام المكافأة، إضافة إلى 4600 واعظ بالأزهر مخول لهم الصعود على المنابر، ونحو 7 آلاف أزهري حاملين تصاريح خطابة.. اقرأ أيضًا.. ما مصير
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الفريق-أول -محمد زكى-القائد-العام للقوات-المسلحة

وزير الدفاع يفتتح المرحلة النهائية من تطوير النظام الإشاري

افتتح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة النهائية من مشروع تطوير النظام الإشاري الجديد لقوات حرس حدود، والذي يحقق التأمين الإشاري لكافة عناصر حرس الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وذلك بعد تطويرها وتدعيمها وفقا لأحدث النظم العالمية، كما افتتح عددا من المواقع الإشارية الجديدة، معلنا بدء التشغيل التجريبي لمركز التحكم الرئيسي في أنظمة وشبكات المواصلات الإشارية لإدارة الإشارة بواسطة الفيديو كونفرانس.
.الحجاج (7)

الأربعاء.. مصر للطيران تختتم رحلات عودة الحجاج

تختتم شركة مصر للطيران، غدًا الثلاثاء، رحلات الجسر الدوي لعودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة من مطار جدة، فيما تصل آخر الرحلات من المدينة المنورة، بعد غد الأربعاء، لتنهي شركة مصر للطيران موسم الحج هذا العام بنقل حوالي 75 ألف حاج على متن 424 رحلة جوية في الذهاب والعودة. وتسير "مصر للطيران" رحلة واحدة، غدًا، من مطار جدة و4 رحلات من مطار المدينة المنورة لنقل 800 حاج من حجاج قرعة (التنازلات، وشمال وجنوب سيناء، وبعثات الوزارات، بخلاف رحلات العمل).
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

نقلة نوعية..مدبولي يناقش سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات المحفزة، والتي يأتي في صدارتها تيسير وتسهيل الإجراءات كافة أمام المستثمرين الأجانب، والسعي لحل جميع المشكلات التي تواجههم في أقرب وقت، وتذليل جميع المعوقات التي تطرأ في هذا الصدد، فضلا عن وضوح الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها إعطاء رسائل ثقة في مناخ الاستثمار بمصر أمام العالم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الإثنين، لمناقشة سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في مصر.
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الأرصاد: غدا طقس معتدل.. ورطوبة على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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وزير الاوقاف ومحافظ القليوبية خلال توزيع لحوم الاضاحى على الفقراء (1)

جمعة: نجحنا في استرداد الخطاب الديني المختطف

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن الوزارة نجحت في تنفيذ خطتها واستردت الخطاب الديني المختطف ووقفت مظاهر متاجرة الجماعات الدينية بالعطاء من خلال توزيع لحوم الأضاحي في الأعياد، حيث كانت هذه الجماعات تستغل حاجة الفقراء الأغراض سياسية وتوظيفها لأجندات خارجية ودينية متطرفة، مؤكدًا أن تطبيق منظومة صكوك الأضاحي المطبقة بالوزارة منذ 3 أعوام كان لها دور ليصل لمستحقيه. وأضاف أن الوزارة طبقت أعلى درجات الشفافية في الإعلان عن الصكوك التي تم جمعها ووضعها في حساب مجمع بالبنك المركزي ونشر كل الإجراءات والخطوات على موقع الوزارة أولا بأول.
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رئيس هيئة قناة السويس الجديد يتعهد بزيادة عائداتها

تعهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ببذل أقصى الجهد للحفاظ على المكانة الدولية الرائدة لقناة السويس وتعظيم عائداتها، جاء ذلك خلال استقباله وفدا من المتدربين بالبرنامج التأهيلي التخصصي للدعاة من أئمة الأوقاف والأزهر الشريف، ضمن البرنامج الرئاسي الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية. وفي بداية كلمته رحب رئيس الهيئة بالوفد الذي يحمل رسالة تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة وتشكيل وعي الأجيال وفقا لمفاهيم الإسلام السمحة.
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الأوقاف: يجوز نقل المسجد أو الضريح للمصلحة العامة

أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة، مثل اعتراضه تطوير طريق تقتضي الحاجة الملحة تطويره، بحيث لا يتم ذلك إلا بنقل مكان المسجد إلى مكان آخر. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أن ما تقوم به الأوقاف من عمليات إحلال وتجديد وصيانة وفرش لبيوت الله (عز وجل) عمل غير مسبوق في تاريخ الوزارة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بخدمة بيوت الله مبنى ومعنى. ونفّذت محافظة الإسكندرية قرار هدم مسجد سيدي أبو الإخلاص الزرقاني بمنطقة كرموز، فجر اليوم الإثنين، بهدف استكمال تنفيذ مشروع محور المحمودية المعروف باسم "شريان الأمل.
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قبل إقراره رسميا.. ما التأمين الإجباري وأنواعه؟

تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة المسودة النهائية لقانون تنظيم التأمين الموحد خلال اجتماعها المقبل لدراسة بنود القانون الجديد، وذلك تمهيدا لإقراره رسميا من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الدولة. وأفرد القانون للتأمينات الإجبارية فصلا مستقلا تضمن 21 نوعا من التأمين، بهدف حماية كل من الفرد والمجتمع من الأضرار الناجمة عن أخطار معينة، إذ أصبحت حاجة المجتمع إلى التأمين الإجباري ضرورة ملحة نتيجة زيادة معدلات الخسائر وتكراريتها، كما أن جسامة الأضرار الناتجة عنها تعدت الحدود المعقولة.
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