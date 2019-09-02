جريمة

بينهم أطفال.. إنقاذ 8 أشخاص تعطل بهم أسانسير بأسيوط

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجحت قوات الحماية المدنية بأسيوط، اليوم الإثنين، في إنقاذ 8 أشخاص بينهم 3 أطفال كانوا محتجزين داخل مصعد بأحد العقارات، وذلك بعدما تلقى اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة في أسيوط، يفيد بورود بلاغا بتعطل مصعد كهربائي بعقار كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، وبداخله بعض الأشخاص محتجزين، وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية، حيث تبين تعطل المصعد بين طابقين وبداخله عدد من المواطنين.
وتمكنت القوات من فتح باب المصعد وإخراج المحتجزين وعددهم 8 أشخاص بينهم 3 أطفال، وجميعهم بحالة صحية جيدة ودون إصابات. وشهدت محافظة سوهاج يوم الأحد، أيضًا إصابة 8 أشخاص في سقوط أسانسير من الطابق السادس، البداية كانت بتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد سامى عبدالرؤوف، مأمور مركز
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طالب يشنق نفسه في الشرقية.. ووالدته: مكتئب

أقدم طالب جامعي، في مقتبل العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياته في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين؛ بعدما استغل نوم أسرته وانتحر شنقًا داخل منزل الأسرة بعزبة «السرايا» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بحسب والدته، التي أفادت بأنه كان يمر بظروف نفسية صعبة خلال الآونة الأخيرة بعد معاناته من مرض نفسي، وبالعرض على النيابة العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، أمرت بانتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.
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قرار جديد ضد قاتلة «عريسها» بعد 33 يوم زواج

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بتجديد حبس ربة منزل، في بداية العقد الثالث من عمرها، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بالتخلص من حياة زوجها بعد مرور ثلاث وثلاثون يومًا فقط من زواجهما، وذلك بعدما دبت الخلافات بينهما، حيث استلت سكينًا من المطبخ وطعنت به زوجها طعنةً نافذةً في قلبه أودت بحياته داخل منزل الزوجية بعزبة «أحمد بك شكري»، التابعة لقرية «العلوية» بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
شباك-تذاكر-محطة-مصر

ضبط موظف بفندق يبيع تذاكر القطارات في السوق السوداء

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها لفرض السيطرة الكاملة داخل محيط محطات السكك الحديدية بمختلف المحافظات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إضافة إلى التصدي لظاهرة بيع التذاكر في السوق السوداء، إذ تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط موظف بأحد الفنادق بمنطقة وسط المدينة في أثناء وجوده خارج محطة مصر؛ لاتهامه ببيع تذاكر خاصة بقطارات السكك الحديدية بالسوق السوداء بأعلى من قيمتها بقصد التربح، وضُبط بحوزته 4 تذاكر لقطار "محدد".
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لسماع شهود الضبط.. تأجيل «ولاية سيناء4» إلى 9 سبتمبر

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 555 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ولاية سيناء4»، إلى جلسة 9 من سبتمبر الجاري، لاستكمال شهود القضية من الضباط القائمين على ضبط المتهمين، وذلك على خلفية الاتهامات المسندة إليهم بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، تلقوا تدريبات بمعسكرات التنظيم في سوريا على استعمال السلاح وصناعة المتفجرات وارتكبوا نحو 63 جريمة إرهابية في شمال سيناء، شملت مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة وتنفيذ عمليات عدائية إرهابية ضد القائمين على حماية الأمن والحدود بالبلاد.
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سقوط -اسانسير

وقع من السادس.. إصابة 8 أشخاص في سقوط أسانسير بسوهاج

بينما كان الهدوء يخيم على إحدى العقارات السكنية بمركز أخميم مكون من 9 طوابق كان يقف 14 شخصا في انتظار الأسانسير للصعود، دقائق مرت في حيرة وقلق وما أن هبط الأسانسير حتى تسابق الجميع على استقلاله، وأثناء الصعود سقط من الطابق حتى الدور الأرضي، ما نتج عنه إصابة 8 أشخاص. البداية كانت بتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد سامى عبدالرؤوف، مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بسقوط أسانسير بأحد الأبراج السكنية بناحية مدينة ناصر بالمنطقة وبداخله مجموعة من الأشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
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البريئة والذئب.. أبشع جريمة اغتصاب وقتل طفلة بسوهاج

في عالم سيطرت عليه الأبالسة ومعدومو الضمائر، لم تجد البريئة مكانا لها وسط الذئاب في أماكن لا تنبض بالحياة، كانت "جانا" تعيش بقلب أخضر يشبه زرع قريتها، عاشت سنوات حياتها التي تعد على أصابع اليد، لا تملك سوى ابتسامة تدخل بها السرور على قلب أسرتها وعيون تشع بالبراءة، وضمير أقل من أن يخدع أو يخون، كانت الطفلة، مثل الملاك، ولكن لم تدرك صاحبة الستة أعوام أن شيطانا يتربص بها ويتحين اللحظة التي يغتال فيها براءتها ويسلب منها حياتها دون ذنب اقترفته، ليتركها جثة هامدة ترتوي الأرض بدمائها بينما هو تطارده اللعنات كلما غدا أو راح.
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جثة في شوال.. جريمة انتقام من طفل هزت أسيوط

في إحدى الليالي جلس الرجل الذي تخطى الستين من عمره بجوار زوجته التي تقترب من الخمسين يتطلع إليها ويرمقها بنظراته الحادة التي تملؤها التساؤلات عما يجول في عقلها، بينما هي الأخرى تبادله النظرات نفسها كأنهما يفكران في شىء واحد. مرت الساعات والرجل وزوجته على الحال نفسه حتى باح لها بما ينخر في عقله، بعد أن ذكّرها بوفاة طفلهما عبد النعيم وكيف تسبب ابن الجيران في وفاته غرقا وحرمانهما منه، وقبل أن ينفض مجلسهما خرجا بقرار واحد من الجلسة ممهور بختم الشيطان "إحنا هنقتل الواد ونحرق قلب أمه"، ثم راحا يغطان في نوم عميق في انتظار طلوع الشمس لتنفيذ خطة المساء.
حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (2)

مصرع شخصين وإصابة 19 أخرين فى حادثين بسوهاج وأسيوط

شهد طريق أسيوط الغربي باتجاه مدينة 6 أكتوبر انقلاب سيارة ميكروباص، جراء السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وعجزه عن السيطرة عليها، ما تسبب فى مصرع شخص على الفور وإصابة 12 آخرين بإصابات بالغة، وبينهم حالات خطرة، واستغاث شهود العيان على الطريق برجال الإسعاف وقوات النجدة للتدخل السريع، وعلى الفور هرعت سيارات إسعاف من أسيوط إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، بينما تولى رجال المرور إزاحة الميكروباص المتسبب فى الحادث من عرض الطريق لتسيير حركة المرور.
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