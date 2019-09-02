بينهم أطفال.. إنقاذ 8 أشخاص تعطل بهم أسانسير بأسيوط

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

صورة أرشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية بأسيوط، اليوم الإثنين، في إنقاذ 8 أشخاص بينهم 3 أطفال كانوا محتجزين داخل مصعد بأحد العقارات، وذلك بعدما تلقى اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة في أسيوط، يفيد بورود بلاغا بتعطل مصعد كهربائي بعقار كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، وبداخله بعض الأشخاص محتجزين، وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية، حيث تبين تعطل المصعد بين طابقين وبداخله عدد من المواطنين.

وتمكنت القوات من فتح باب المصعد وإخراج المحتجزين وعددهم 8 أشخاص بينهم 3 أطفال، وجميعهم بحالة صحية جيدة ودون إصابات. وشهدت محافظة سوهاج يوم الأحد، أيضًا إصابة 8 أشخاص في سقوط أسانسير من الطابق السادس، البداية كانت بتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد سامى عبدالرؤوف، مأمور مركز