سيد عبد الحفيظ: لا أحد في الأهلي يبدأ من الصفر

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

سيد عبد الحفيظ

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي: "لا أحد في هذا النادي يبدأ من الصفر، فالكل يكمل ما قدمه السابقون، وراءنا إدارة مستقرة وجمهور كبير، والأهم من ذلك هو عملنا"، وتابع سيد عبد الحفيظ، خلال المؤتمر الصحفي للمدرب الجديد للفريق الأحمر، السويسري ريني فايلر، الذي وصل إلى مقر النادي صباح الإثنين: «النادي الأهلي دائمًا يعمل على مقولة (الجواب ما تراه بعينك، وليس ما تسمعه بأذنك)، لدينا عمل كبير وبطولات كثيرة، أرحب بالمدرب الجديد فايلر، ستنجح بنا وسننجح بك».

ويضم تشكيل الجهاز الفني الجديد للأهلي كلا من السويسري فايلر، وديفيد سيزا مدربًا عاما، وتوماس بينجيللى مدربا للأحمال، وميشيل ياناكوني مدربًا لحراس المرمى، بينما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، وسامي قمصان مدربًا مساعدًا. الأهلي أعلن، السبت الماضي، بشكل رسمي عن تولي السويسري رينيه فايلر،

ويضم تشكيل الجهاز الفني الجديد للأهلي كلا من السويسري فايلر، وديفيد سيزا مدربًا عاما، وتوماس بينجيللى مدربا للأحمال، وميشيل ياناكوني مدربًا لحراس المرمى، بينما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، وسامي قمصان مدربًا مساعدًا.



الأهلي أعلن، السبت الماضي، بشكل رسمي عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.

