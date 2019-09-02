رياضة

سيد عبد الحفيظ: لا أحد في الأهلي يبدأ من الصفر

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي: "لا أحد في هذا النادي يبدأ من الصفر، فالكل يكمل ما قدمه السابقون، وراءنا إدارة مستقرة وجمهور كبير، والأهم من ذلك هو عملنا"، وتابع سيد عبد الحفيظ، خلال المؤتمر الصحفي للمدرب الجديد للفريق الأحمر، السويسري ريني فايلر، الذي وصل إلى مقر النادي صباح الإثنين: «النادي الأهلي دائمًا يعمل على مقولة (الجواب ما تراه بعينك، وليس ما تسمعه بأذنك)، لدينا عمل كبير وبطولات كثيرة، أرحب بالمدرب الجديد فايلر، ستنجح بنا وسننجح بك».
ويضم تشكيل الجهاز الفني الجديد للأهلي كلا من السويسري فايلر، وديفيد سيزا مدربًا عاما، وتوماس بينجيللى مدربا للأحمال، وميشيل ياناكوني مدربًا لحراس المرمى، بينما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، وسامي قمصان مدربًا مساعدًا. الأهلي أعلن، السبت الماضي، بشكل رسمي عن تولي السويسري رينيه فايلر،
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رينيه فايلر: الأهلي عظيم ولا يمكن رفضه

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أن فرصة تدريب المارد الأحمر عظيمة ولا يمكن أن يتردد في قبول تلك الفرصة، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه داخل أروقة القلعة الحمراء. الأهلي أعلن السبت الماضي، رسميا عن تولي رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
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فايلر يكشف عن طريقة اللعب مع الأهلي

ذكر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أنه يعرف مدى عظمة تقاليد المارد الأحمر وأهدافه الكبيرة، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه داخل أروقة القلعة الحمراء. الأهلي أعلن السبت الماضي، رسميا عن تولي رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
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الأهلي يكشف عن ميزة في فايلر تحدث لأول مرة بمصر

قال طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي للمدرب الجديد للفريق الأحمر، السويسري ريني فايلر، والذي وصل إلى مقر النادي صباح الإثنين: "أرحب بالجميع، الكل يريد معرفة لماذا اخترنا فايلر، درسنا سيرًا ذاتية كثيرة منها مدربون عالميون، لكلٍّ ظروفه الخاصة، ولنا مواصفات معينة في اختيار المدرب، غير تقليدية. اختيارنا شبابي، طموح، لديه رغبة في تحقيق ذاته مع الأهلي"، وتابع: «اخترنا مدربا يكون قريبًا من اللاعبين لأن اللاعب العربي ليس مكتمل التجهيز».
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وصول-المدير-الفني-الجديد-للأهلي‎ (2)

الأهلي يكشف عن ميزة في فايلر تحدث لأول مرة بمصر

قال طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي للمدرب الجديد للفريق الأحمر، السويسري ريني فايلر، والذي وصل إلى مقر النادي صباح الإثنين: "أرحب بالجميع، الكل يريد معرفة لماذا اخترنا فايلر، درسنا سيرًا ذاتية كثيرة منها مدربون عالميون، لكلٍّ ظروفه الخاصة، ولنا مواصفات معينة في اختيار المدرب، غير تقليدية. اختيارنا شبابي، طموح، لديه رغبة في تحقيق ذاته مع الأهلي"، وتابع: «اخترنا مدربا يكون قريبًا من اللاعبين لأن اللاعب العربي ليس مكتمل التجهيز».
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تفاصيل حوار سيد عبد الحفيظ مع حكم مباراة بيراميدز

كشف مصدر باتحاد الكرة عما دار بين سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وطارق سامي، الحكم الإضافي، خلال مباراة الأهلي وبيراميدز، التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، وهي المباراة التي حسمها بيراميدز لصالحه بهدف دون رد، أحرزه البوركيني إيريك تراوري في الدقيقة 55 من زمن اللقاء. وقال المصدر إن سيد عبد الحفيظ توجه إلى الحكم الإضافي وقال له: «حرام عليك.. كل مرة تعمل فينا كده».
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تعرف على مواصفات المدرب القادم للأهلي

علم «التحرير» المواصفات والمعايير التي وضعها النادي الأهلي، من أجل اختيار المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المارد الأحمر، خلفًا لمارتن لاسارتي، الذي تم إقالته من تدريب القلعة الحمراء، عقب الخساراة من بيراميدز والخروج من كأس مصر، البداية سيكون مدربا صاحب خبرات وتجارب في التعامل مع البطولات المحلية والقارية وسبق له تحقيق إنجازات بما يتوافق مع شخصية الأهلي التي تبحث دائمًا عن التتويج بالألقاب وسيكون هناك توجه وتفضيل للمدرب صاحب سوابق العمل في إفريقيا والمنطقة العربية على غيره».
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الأهلي: إعارة ثنائي الفريق لطنطا وهذا موقف أحمد علاء

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة انتقال هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لصفوف فريق طنطا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد، وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير": هشام محمد لم ينتقل لصفوف أي فريق حتى الآن، ونادي طنطا لم يتقدم بأي عروض رسمية لضم لاعب خط وسط الفريق من الأساس. وأضاف عبد الحفيظ أن من انتقل لنادي طنطا هما هشام شعبان ومصطفى عزت لاعبا فريق مواليد 97، لمدة موسم على سبيل الإعارة.
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