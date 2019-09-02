الخادمة والخائن وراء سرقة فيلا إيمان الحصري بأكتوبر

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م

الإعلامية إيمان الحصري

أسبوعان من التحري والبحث احتاج إليهما رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة لكشف ملابسات سرقة فيلا الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc" عبر شاشة "دي إم سي"، وتبين أن الخادمة ومسؤول مكتب توظيف عمالة وراء ارتكاب الواقعة. وتعود تفاصيل الحادث إلى عودة الإعلامية من الساحل الشمالي، إذ وجدت بعثرة في محتويات غرفة النوم وسرقة مبلغ مالي يقترب من 10 آلاف جنيه مع اختفاء الخادمة في ظروف غامضة، ما دفعها إلى التوجه لديوان قسم شرطة أول أكتوبر لتحرير محضر بالواقعة.

حررت الإعلامية "الحصري" بلاغا اتهمت فيه خادمتها بسرقتها ومغادرة الفيلا مستغلة وجودها في الساحل الشمالي لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وقالت إنها اكتشفت سرقة مبلغ 10 آلاف جنيه فقط، نافية سرقة أي مشغولات ذهبية. فور تلقيه البلاغ وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بانتقال قوة

حررت الإعلامية "الحصري" بلاغا اتهمت فيه خادمتها بسرقتها ومغادرة الفيلا مستغلة وجودها في الساحل الشمالي لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وقالت إنها اكتشفت سرقة مبلغ 10 آلاف جنيه فقط، نافية سرقة أي مشغولات ذهبية.



فور تلقيه البلاغ وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بانتقال قوة من القسم إلى الفيلا محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة، ومراجعة مداخل ومخارج المنزل والتحفظ على كاميرات المراقبة.



تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع وسط أكتوبر، والمقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، توصلت إلى أن الخادمة "فلبينية الجنسية" وراء ارتكاب الواقعة بتسهيل من الشخص الذي أحضرها للعمل بالفيلا منذ شهر، وأمكن ضبطهما وإعادة المسروقات (هاتف سامسونج ومبلغ مالي).





