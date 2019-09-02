جريمة

الخادمة والخائن وراء سرقة فيلا إيمان الحصري بأكتوبر

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م
الإعلامية إيمان الحصري
الإعلامية إيمان الحصري
أسبوعان من التحري والبحث احتاج إليهما رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة لكشف ملابسات سرقة فيلا الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc" عبر شاشة "دي إم سي"، وتبين أن الخادمة ومسؤول مكتب توظيف عمالة وراء ارتكاب الواقعة. وتعود تفاصيل الحادث إلى عودة الإعلامية من الساحل الشمالي، إذ وجدت بعثرة في محتويات غرفة النوم وسرقة مبلغ مالي يقترب من 10 آلاف جنيه مع اختفاء الخادمة في ظروف غامضة، ما دفعها إلى التوجه لديوان قسم شرطة أول أكتوبر لتحرير محضر بالواقعة.
حررت الإعلامية "الحصري" بلاغا اتهمت فيه خادمتها بسرقتها ومغادرة الفيلا مستغلة وجودها في الساحل الشمالي لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وقالت إنها اكتشفت سرقة مبلغ 10 آلاف جنيه فقط، نافية سرقة أي مشغولات ذهبية. فور تلقيه البلاغ وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بانتقال قوة
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حبس-متهمه

44 غرزة بالرقبة.. حبس منتقبة حاولت ذبح سائق توكتوك

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بحبس أربعة أشخاص، بينهم امرأة منتقبة وابنها وشقيقها، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم باستدراج سائق دراجة بخارية بثلاث عجلات «توكتوك»، بحجة توصيلهم، قبل أن يحاولون سرقة دراجته، ولما فشلوا في ذلك تعدوا عليه بأسلحة بيضاء «مطاوٍي»، وأصابوه بجروح قطعية بالرقبة واليدين، فيما احتاج جرح رقبته إلى أربعة وأربعين غرزة طبية لتقطيبه.
سجن

حبس «مستريح السويس» المتهم بالنصب على المواطنين

قررت النيابة العامة بالسويس، اليوم الإثنين، حبس "أ. ع."، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين تحت مزاعم توظيفهم في شراء الخردة والشاليهات بالعين السخنة.. وكان المتهم الملقب بـ"مستريح السويس" سلم نفسه لمباحث مديرية أمن السويس، عقب نجاح ضباط المباحث بإدارة البحث الجنائي في تضيق الخناق عليه ومنعه من الهرب للخارج، بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه بالاستيلاء على 40 مليون جنيه من المواطنين تحت مزاعم توظيف أموالهم.
محكمة-ارشفية

السجن 15 عاما لجواهرجي لحيازته 50 طربة حشيش

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف أحمد فؤاد، والمستشار عبد الحميد مصطفى هندي، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، بالسجن 15 عاما، على المدعو "ن. ع. س." صاحب محل ذهب وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة الحشيش.. وتعود الواقعة في القضية رقم 4358 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان والمقيدة كلي برقم 534 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.
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رحلة شرطة المرافق لفرض هيبة الدولة في شوارع الجيزة

حملات مكبرة على مدار الساعة تعدها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بحثا عن فرض سيطرتها على الشارع المصري، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن بدوائر الأقسام المختصة، رفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين.
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إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

سحابة سوداء تغطي أكتوبر.. حريق هائل بمصنع بلاستيك

في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، حركة السيارات والمارة متوسطة في ميدان الحصري الشهير، الواقع في قلب مدينة السادس من أكتوبر، بدت الأمور طبيعية دون أن يطرأ عليها جديد يعكر صفو حالة الهدوء التي تسود الأجواء قبل أن يلاحظ البعض سحابة سوداء ناتجة عن تصاعد أدخنة كثيفة بالمنطقة الصناعية الثالثة التي تبعد كيلومترات قليلة عن الميدان، وما هي إلا دقائق قليلة حتى دوى صوت سرينة سيارات الإطفاء مسرعة في طريقها إلى مصدر الأدخنة التي بدت جلية للقاصي والداني على حد سواء.
انقلاب ميكروباص

مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بأكتوبر

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي صباح اليوم الإثنين، حادثا مروريا أسفر عن مصرع شخص وإصابة نحو 12 شخصا آخرين بإصابات مختلفة وذلك جراء انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" اتجاه مدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة. البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود متوفى ومصابين، فتم الدفع بسيارات الإغاثة المنتشرة على الطرق السريعة والصحراوية تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للمرور.
طعن-بالسكين

ملاك وشياطين.. ليلة ذبح طفل كرداسة لسرقة «توك توك»

لم تمنحه الحياة يوما نظرة رضا، كُتب عليه الشقاء، كأنه جاء الدنيا ليغادرها سريعا، نال من الدنيا قسوتها وذاق مر الفقر والعوز، كانت عزة نفسه تمنعه من أن يستعطف أحدا أو يمد يده، بينما هموم الدنيا تفوق عدد سنوات عمره بكثير، ولكنه كان يحاربها أملا في حياة أفضل، يجوب الشوارع بحثا عن لقمة العيش، تنساب على جبينه حبيبات العرق، يمسحها بابتسامة رضا يتبعها تنهيدة جاءت بعد عمل يوم شاق يتحسس جيبه فرحا ببضعة جنيهات يعود بها إلى أسرته في المساء، بينما على رصيف الموت كان ينتظره ثمة أشرار لم يتركوه وقدره، اغتالوا الضحكة ونسفوا الأمل وسرقوا الحياة.
عاطلين-سرقا-شقة-في-بنها

حبس عاطلين سرقا شقة وأضرما النار فيها ببنها

أمرت نيابة بنها بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق على خلفية اتهامهما بالسطو على شقة بعزبة المتيني بمركز بنها وسرقة محتويات خزينة مالكها وإضرام النيران فيها؛ لإخفاء معالم جريمتهما خلال وجوده وأسرته في "المصيف"، كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم محمد غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها بورود بلاغ من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بناحية عزبة المتيني دائرة القسم.
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