رياضة

فايلر يكشف عن طريقة اللعب مع الأهلي

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
ذكر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أنه يعرف مدى عظمة تقاليد المارد الأحمر وأهدافه الكبيرة، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه داخل أروقة القلعة الحمراء. الأهلي أعلن السبت الماضي، رسميا عن تولي رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
وقال مدرب الأهلي الجديد: "فخور بأني عضو الآن في النادي، أعرف مدى عظمة تقاليد هذا النادي وأهدافه الكبيرة، وأنا أثق ببلوغ هذه الأهداف. علينا الفوز وأنا أعلم ذلك، وأستطيع القول لكل الجمهور ولكل من هم حول الأهلي إننا سنهاجم باستمرار". وفي ما يخص طموحاته مع الجهاز الفني المعاون، قال فايلر: "علينا العمل
اقرأ المزيد
وصول-المدير-الفني-الجديد-للأهلي‎ (1)

رينيه فايلر: الأهلي عظيم ولا يمكن رفضه

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أن فرصة تدريب المارد الأحمر عظيمة ولا يمكن أن يتردد في قبول تلك الفرصة، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه داخل أروقة القلعة الحمراء. الأهلي أعلن السبت الماضي، رسميا عن تولي رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
سيد-عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ: لا أحد في الأهلي يبدأ من الصفر

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي: "لا أحد في هذا النادي يبدأ من الصفر، فالكل يكمل ما قدمه السابقون، وراءنا إدارة مستقرة وجمهور كبير، والأهم من ذلك هو عملنا"، وتابع سيد عبد الحفيظ، خلال المؤتمر الصحفي للمدرب الجديد للفريق الأحمر، السويسري ريني فايلر، الذي وصل إلى مقر النادي صباح الإثنين: «النادي الأهلي دائمًا يعمل على مقولة (الجواب ما تراه بعينك، وليس ما تسمعه بأذنك)، لدينا عمل كبير وبطولات كثيرة، أرحب بالمدرب الجديد فايلر، ستنجح بنا وسننجح بك».
وصول-المدير-الفني-الجديد-للأهلي‎ (2)

الأهلي يكشف عن ميزة في فايلر تحدث لأول مرة بمصر

قال طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي للمدرب الجديد للفريق الأحمر، السويسري ريني فايلر، والذي وصل إلى مقر النادي صباح الإثنين: "أرحب بالجميع، الكل يريد معرفة لماذا اخترنا فايلر، درسنا سيرًا ذاتية كثيرة منها مدربون عالميون، لكلٍّ ظروفه الخاصة، ولنا مواصفات معينة في اختيار المدرب، غير تقليدية. اختيارنا شبابي، طموح، لديه رغبة في تحقيق ذاته مع الأهلي"، وتابع: «اخترنا مدربا يكون قريبًا من اللاعبين لأن اللاعب العربي ليس مكتمل التجهيز».
اقرأ المزيد من الأخبار
وصول-المدير-الفني-الجديد-للأهلي‎ (1)

رينيه فايلر: الأهلي عظيم ولا يمكن رفضه

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أن فرصة تدريب المارد الأحمر عظيمة ولا يمكن أن يتردد في قبول تلك الفرصة، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه داخل أروقة القلعة الحمراء. الأهلي أعلن السبت الماضي، رسميا عن تولي رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
رينيه فايلر (10)

الأهلي يكشف عن موعد الظهور الأول لفايلر

يعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهر الإثنين المقبل، لإعلان كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد لفريق الكرة، وكذلك لتقديم الجهاز المعاون. الأهلي أعلن، اليوم السبت، رسميا عن تولي رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
رينيه فايلر (2)

كيف ارتبط اسم فايلر بـ«تركي آل الشيخ» في السعودية؟

عقب رحيل حسام البدري من تدريب الأهلي قبل بداية موسم 2018- 2019، فوض محمود الخطيب رئيس النادي، المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية في هذا التوقيت، للتفاوض مع مدير فني جديد وبعد الخلافات التي نشبت بين الطرفين لم يتعاقد الأهلي مع المدربين الكبار الذين رشحهم الشيخ وأبرزهم سباليتي وياروليم ودياز وهيدنيك، وغيرهم من المرشحين، ومع كل مدير فني يتعاقد معه النادي الأهلي يترحم الكثيرون على أيام تركي آل الشيخ والمدربين الذين رشحهم؛ لأن النادي في النهاية يتعاقد مع أسماء لا ترضي طموحات الجماهير، وهو ما حدث مع كارتيرون ومارتن لاسارتي.
رينيه فايلر (1)

الأهلي يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد

أعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة طه إسماعيل، بعد الاعتماد من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد للأهلي، والذي شهد الإطاحة بالثنائي محمد يوسف، وطارق سليمان. الأهلي أعلن اليوم السبت، رسميا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org