فايلر يكشف عن طريقة اللعب مع الأهلي

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

رينيه فايلر

ذكر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أنه يعرف مدى عظمة تقاليد المارد الأحمر وأهدافه الكبيرة، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه داخل أروقة القلعة الحمراء. الأهلي أعلن السبت الماضي، رسميا عن تولي رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.

وقال مدرب الأهلي الجديد: "فخور بأني عضو الآن في النادي، أعرف مدى عظمة تقاليد هذا النادي وأهدافه الكبيرة، وأنا أثق ببلوغ هذه الأهداف. علينا الفوز وأنا أعلم ذلك، وأستطيع القول لكل الجمهور ولكل من هم حول الأهلي إننا سنهاجم باستمرار". وفي ما يخص طموحاته مع الجهاز الفني المعاون، قال فايلر: "علينا العمل

وقال مدرب الأهلي الجديد: "فخور بأني عضو الآن في النادي، أعرف مدى عظمة تقاليد هذا النادي وأهدافه الكبيرة، وأنا أثق ببلوغ هذه الأهداف. علينا الفوز وأنا أعلم ذلك، وأستطيع القول لكل الجمهور ولكل من هم حول الأهلي إننا سنهاجم باستمرار".



وفي ما يخص طموحاته مع الجهاز الفني المعاون، قال فايلر: "علينا العمل على تطوير الفريق باستمرار، لا بد أن يكون أداؤنا ماتعا وهجوميا باستمرار. في النهاية الكل سيكون سعيدا، اللاعبون والجمهور. في كرة القدم السعادة تأتي فقط من الفوز".



وواصل مدرب الأهلي الجديد: "سعيد جدا بمساندة الفريق عبر وسم رائج في مواقع التواصل الاجتماعي، سعيد بالأفراد المعاونين لي، سنبذل قصارى جهدنا للعمل على الفوز والتتويج، وأمامنا تحدّ نأمل تجاوزه، أعلم أن دوري أبطال إفريقيا ينتظرنا وهو الهدف الأكبر الذي نريد تحقيقه".

