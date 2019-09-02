رينيه فايلر: الأهلي عظيم ولا يمكن رفضه

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

رينيه فايلر

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أن فرصة تدريب المارد الأحمر عظيمة ولا يمكن أن يتردد في قبول تلك الفرصة، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه داخل أروقة القلعة الحمراء. الأهلي أعلن السبت الماضي، رسميا عن تولي رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.

وأردف فايلر: "حين تأتي فرصة لتدريب فريق عظيم مثل الأهلي، لا أتردد، ولذلك قررت القدوم إلى إفريقيا من أجل التدريب، ولديّ معلومات كثيرة جيدة ستساعدني في عملي مع الأهلي، شاهدت مباريات عديدة للفريق". واستكمل مدرب الأهلي الجديد: "كمدرب أعرف جيدا كيف يكون الضغط، وهذا يدفعني للعمل وعليّ التركيز في ذلك، وأسلوب

وأردف فايلر: "حين تأتي فرصة لتدريب فريق عظيم مثل الأهلي، لا أتردد، ولذلك قررت القدوم إلى إفريقيا من أجل التدريب، ولديّ معلومات كثيرة جيدة ستساعدني في عملي مع الأهلي، شاهدت مباريات عديدة للفريق".



واستكمل مدرب الأهلي الجديد: "كمدرب أعرف جيدا كيف يكون الضغط، وهذا يدفعني للعمل وعليّ التركيز في ذلك، وأسلوب اللعب يعتمد على جودة اللاعبين وليس المدير الفني، عليّ أولا التعرف على قدرات جميع اللاعبين ثم سنحدد أسلوب اللعب. إستراتيجيتنا هجومية باستمرار وعلينا تسجيل أكبر عدد من الأهداف".



وعن مثله الأعلى في التدريب، قال رينيه فايلر: "ليس لديّ مثل أعلى في التدريب. عملت مع مدربين كثر وأتمنى أن أكون استفدت منهم جميعا، وليس متاحا أمامنا كثير من الوقت، والصدفة أن أول مباراة لي مع الفريق ستكون يوم ميلادي (13 سبتمبر) أمام كانو سبورت".

