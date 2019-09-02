روسيا تعلق على الضربات الأمريكية في إدلب السورية

تحرير:وكالات ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

غارة أمريكية

علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، على الضربات الجوية الأمريكية في إدلب السورية، واصفة إياها بغير المنطقية ومتناقضة، وأنها تثير التساؤل حول مدى اعتبار الأهداف الإرهابية الأمريكية "أكثر شرعية" من الأهداف الإرهابية التي دمرتها قوات الحكومة السورية بدعم من الطيران الروسي، وأضافت الخارجية في بيان، اليوم الإثنين، أن الضربات الجوية التي قامت بها القوات الأمريكية، ضد منطقة خفض التصعيد في إدلب والتي أسفرت عن وقوع عدد كبير من الضحايا "تثير القلق".

وتابعت: "تصرفات الولايات المتحدة غير المنطقية والمتناقضة تدعو إلى الحيرة والقلق.. فمن ناحية، يطالب المندوبون الأمريكيون في جميع المحافل، بما فيها الأمم المتحدة، بوقف تصعيد التوتر في منطقة إدلب، ويثيرون المشاعر فيما يتعلق بمعاناة المدنيين، متجاهلين الوجود الكثيف للإرهابيين، الذي اعترف به مجلس الأمن الدولي". وأشار