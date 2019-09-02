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روسيا تعلق على الضربات الأمريكية في إدلب السورية

تحرير:وكالات ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
غارة أمريكية
غارة أمريكية
علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، على الضربات الجوية الأمريكية في إدلب السورية، واصفة إياها بغير المنطقية ومتناقضة، وأنها تثير التساؤل حول مدى اعتبار الأهداف الإرهابية الأمريكية "أكثر شرعية" من الأهداف الإرهابية التي دمرتها قوات الحكومة السورية بدعم من الطيران الروسي، وأضافت الخارجية في بيان، اليوم الإثنين، أن الضربات الجوية التي قامت بها القوات الأمريكية، ضد منطقة خفض التصعيد في إدلب والتي أسفرت عن وقوع عدد كبير من الضحايا "تثير القلق".
وتابعت: "تصرفات الولايات المتحدة غير المنطقية والمتناقضة تدعو إلى الحيرة والقلق.. فمن ناحية، يطالب المندوبون الأمريكيون في جميع المحافل، بما فيها الأمم المتحدة، بوقف تصعيد التوتر في منطقة إدلب، ويثيرون المشاعر فيما يتعلق بمعاناة المدنيين، متجاهلين الوجود الكثيف للإرهابيين، الذي اعترف به مجلس الأمن الدولي". وأشار
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بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تؤكد خروجها من الاتحاد الأوروبي 31 أكتوبر

استنكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، محاولة المشرعين البريطانيين ربط يدي رئيس الوزراء في سعيه للتوصل إلى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي "بريكست" في 31 أكتوبر المقبل، "مهما كانت الظروف"، مشيرا إلى أن جونسون، لا يخطط لإجراء انتخابات عامة بعد إتمام عملية الخروج من التكتل الأوروبي.. ويسعى جونسون لمعاودة التفاوض على اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي لكي يتسنى لبريطانيا الخروج باتفاق.
سيرجي-كيربيتشينكو (1)

وفاة السفير الروسي في مصر

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، وفاة السفير الروسي في مصر، سيرجي كيربيتشينكو، في إحدى مستشفيات القاهرة، عن عمر يناهز 68 عامًا، مشيرة إلى أن كيربتشينكو توفي في المستشفى بشكل مفاجئ، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل حول أسباب الوفاة.. وولد السفير الروسي عام 1951، وينتمي إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل كمقاتل فى الفرقة 103 التابعة لحرس الكرملين، ووالدته المستعربة الروسية فاليريا نيكولاييفنا كيربيتشينكو.
طائرة-مسيرة (3)

حماية للخليج.. بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة

تدرس بريطانيا، إمكانية إرسال طائرات مسيرة للخليج في ظل تصاعد الأزمة مع إيران، وتوتر علاقتها مع دول الخليج، وذكرت قناة سكاي نيوز، اليوم الإثنين، أن لدى سلاح الجو الملكي البريطاني عددًا من طائرات "ريبر" المسيرة متمركزة في الكويت للقيام بعمليات في أجواء العراق وسوريا، موضحة أنه يمكن تكليف هذه الطائرات بمهام أخرى، إذا جرى اتخاذ قرار بنشر طائرات مسيرة في الخليج. وأضافت القناة، أن الطائرات المسيرة ستساعد في عمليات الاستطلاع مع استمرار السفن الحربية البريطانية في مرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

ناقلة النفط الإيرانية ترسو قبالة سواحل لبنان

كشفت بيانات الملاحة البحرية الدولية، عن توجه ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" التي أفرجت عنها السلطات في جبل طارق قبل نحو أسبوعين، نحو سواحل لبنان، وأوضحت بيانات الملاحة، أن ناقلة النفط الإيرانية باتت عند نقطة قريبة للساحل اللبناني بين بلدة حامات ومدينة جبيل، مبتعدة عن سواحل سوريا، فيما تشير وجهة سيرها إلى أنها تبحر نحو بيروت، وفقا لـ"سبوتنيك"، فيما أفاد موقع "إيران إنترناشيونال" بأن مالك الناقلة الإيرانية باع شحنة السفينة لشركة لبنانية، متابعا: "طهران باعت هذا النفط بسعر أقل بكثير من السوق".
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فرنسا-تشن-غارات-جوية-على-حدود-ليبيا

أمريكا تتجاهل تركيا وتضرب إدلب السورية

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت تحدي تركيا، والدخول معها في مواجهة، خصوصا في سوريا، وذلك ردا على انتهاك أنقرة قرارات الاتحاد الأوروبي وواشنطن بشأن العقوبات على روسيا. المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أكد أن واشنطن انتهكت جميع الاتفاقات، وضربت منطقة تخفيض التصعيد السورية في إدلب دون إخطار روسيا أو تركيا بالإجراءات المخطط لها. وأعلن الجيش السوري من جانب واحد وقف إطلاق النار في كامل منطقة خفض التصعيد بإدلب، وتم إخطار جميع أطراف النزاع بهذا.
طائرات

أمريكا توجه ضربة جوية لتنظيم القاعدة في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن توجيه ضربة لمنشأة تابعة لتنظيم القاعدة في إدلب. ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة العربية الحدث الإخبارية، اليوم السبت، دون مزيد من التفاصيل. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن - في وقت سابق - مقتل 40 عنصرا بينهم قادة في جبهة النصرة و"حراس الدين"، التابعة لتنظيم القاعدة، جراء غارات يرجح أنها من قبل طيران التحالف الدولي استهدفت تجمعا لهم في إدلب. وكانت بيانات ريفينيتيف لتعقب حركة السفن أشارت إلى أن أدريان داريا (جريس 1 سابقا) بعد أن غيرت مسارها مرات اتجهت الجمعة إلى ميناء الإسكندرونة التركي شمال سوريا.
ترامب-أردوغان

هل تستغل تركيا اتفاقها مع أمريكا للقضاء على الأكراد؟

خلال الفترة الماضية، توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وحليفتها في حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، تركيا، على خلفية عدد من القضايا على رأسها شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400"، والدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية، التي تعدّها تركيا جماعة إرهابية. إلا أن الطرفين تمكنا في 7 أغسطس الجاري من التوصل لاتفاق يمكنهما من التعاون في ما يتعلق بالقضية السورية، فبعد أسابيع من المفاوضات الصعبة، وافق حليفا الناتو على القيام بدوريات مشتركة في منطقة تمتد 125 كيلومترا بين بلدتي تل أبيض ورأس العين السورية، وبعمق يصل إلى 15 كيلومترا.
القوات الامريكية والتركية شمال سوريا

إيران عن المنطقة الآمنة حول سوريا: مقلق واستفزازي

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، الاتفاق الأمريكي التركي بإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، مؤكدة أنه أمر استفزازي ومقلق. كانت أنقرة وواشنطن قد توصلتا، الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، وذلك للحد من وجود وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة. وتطالب تركيا بمنطقة تكون بعمق ثلاثين كيلومترا ابتداء من حدودها، وهو مطلب كرره وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.
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