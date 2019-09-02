تأييد إخلاء سبيل مذيع بالتليفزيون بكفالة 20 ألف جنيه

تحرير:تهامى البندارى ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

محكمة- صورة أرشيفية

قررت غرفة المشورة بمحكمة الجيزة، اليوم الإثنين، تأييد إخلاء سبيل الإعلامي والمذيع بالتليفزيون المصري مدحت عيسى، بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، ورفضت استئناف النيابة على القرار الصادر قبل يومين بإخلاء سبيل الإعلامي، وسبق لنيابة أمن الدولة أن أمرت بحبس مدحت عيسى 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب القبض عليه من منزله، بحسب عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر، ولم تتضح بعدُ طبيعة الاتهامات التي وجهتها أجهزة الأمن والنيابة العامة إلى الإعلامي.

وسبق لأجهزة الأمن أن ألقت القبض على «عيسى» في ديسمبر عام 2011، في أثناء تغطيته قرعة للإسكان بمبنى محافظة السويس. ويقدم الإعلامي عدة برامج في تليفزيون القنال، منها «حكايات الغريب والسوايسة»، وهي برامج وثائقية، فضلا عن نشرة الأخبار. في وقت سابق، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة

وسبق لأجهزة الأمن أن ألقت القبض على «عيسى» في ديسمبر عام 2011، في أثناء تغطيته قرعة للإسكان بمبنى محافظة السويس. ويقدم الإعلامي عدة برامج في تليفزيون القنال، منها «حكايات الغريب والسوايسة»، وهي برامج وثائقية، فضلا عن نشرة الأخبار.



في وقت سابق، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين، بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في بث أخبار وشائعات من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، ورفضت المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيل المتهمين.



وجهت نيابة أمن الدولة إليهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.





