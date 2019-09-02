القبض على بطل فيديو ضرب سيدة في الشرقية

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

وزير الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تعرض سيدة للضرب على يد أحد الأشخاص في مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، إذ رصدت قوات الأمن انتشار الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وتبين بالفحص حدوث مشاجرة بين كل من مهندس زراعي "58 سنة" وطبيب بشري "53 سنة" مقيمين ببندر أولاد صقر؛ بسبب خلافات الجيرة (قضية منظورة أمام القضاء لذات السبب) وحال تدخل ممرضة بالعيادة الطبية الخاصة بالثاني لفض المشاجرة بينهما، اعتدى عليها الأول بالسب والضرب كما جاء في مقطع الفيديو.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت قوة من ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم الأول، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص واتهم الممرضة بالاعتداء عليه بالسب والقذف على أثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين الثانى لذات السبب. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الشرقية