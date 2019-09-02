جريمة

القبض على بطل فيديو ضرب سيدة في الشرقية

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تعرض سيدة للضرب على يد أحد الأشخاص في مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، إذ رصدت قوات الأمن انتشار الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وتبين بالفحص حدوث مشاجرة بين كل من مهندس زراعي "58 سنة" وطبيب بشري "53 سنة" مقيمين ببندر أولاد صقر؛ بسبب خلافات الجيرة (قضية منظورة أمام القضاء لذات السبب) وحال تدخل ممرضة بالعيادة الطبية الخاصة بالثاني لفض المشاجرة بينهما، اعتدى عليها الأول بالسب والضرب كما جاء في مقطع الفيديو.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت قوة من ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم الأول، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص واتهم الممرضة بالاعتداء عليه بالسب والقذف على أثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين الثانى لذات السبب. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الشرقية
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الاعدام (1)

طالب يشنق نفسه في الشرقية.. ووالدته: مكتئب

أقدم طالب جامعي، في مقتبل العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياته في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين؛ بعدما استغل نوم أسرته وانتحر شنقًا داخل منزل الأسرة بعزبة «السرايا» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بحسب والدته، التي أفادت بأنه كان يمر بظروف نفسية صعبة خلال الآونة الأخيرة بعد معاناته من مرض نفسي، وبالعرض على النيابة العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، أمرت بانتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.
طعن

قرار جديد ضد قاتلة «عريسها» بعد 33 يوم زواج

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بتجديد حبس ربة منزل، في بداية العقد الثالث من عمرها، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بالتخلص من حياة زوجها بعد مرور ثلاث وثلاثون يومًا فقط من زواجهما، وذلك بعدما دبت الخلافات بينهما، حيث استلت سكينًا من المطبخ وطعنت به زوجها طعنةً نافذةً في قلبه أودت بحياته داخل منزل الزوجية بعزبة «أحمد بك شكري»، التابعة لقرية «العلوية» بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
شباك-تذاكر-محطة-مصر

ضبط موظف بفندق يبيع تذاكر القطارات في السوق السوداء

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها لفرض السيطرة الكاملة داخل محيط محطات السكك الحديدية بمختلف المحافظات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إضافة إلى التصدي لظاهرة بيع التذاكر في السوق السوداء، إذ تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط موظف بأحد الفنادق بمنطقة وسط المدينة في أثناء وجوده خارج محطة مصر؛ لاتهامه ببيع تذاكر خاصة بقطارات السكك الحديدية بالسوق السوداء بأعلى من قيمتها بقصد التربح، وضُبط بحوزته 4 تذاكر لقطار "محدد".
داعش (2)

لسماع شهود الضبط.. تأجيل «ولاية سيناء4» إلى 9 سبتمبر

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 555 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ولاية سيناء4»، إلى جلسة 9 من سبتمبر الجاري، لاستكمال شهود القضية من الضباط القائمين على ضبط المتهمين، وذلك على خلفية الاتهامات المسندة إليهم بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، تلقوا تدريبات بمعسكرات التنظيم في سوريا على استعمال السلاح وصناعة المتفجرات وارتكبوا نحو 63 جريمة إرهابية في شمال سيناء، شملت مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة وتنفيذ عمليات عدائية إرهابية ضد القائمين على حماية الأمن والحدود بالبلاد.
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قوات-الشرطة (2)

من أسوان للإسكندرية.. 31 يوما مطاردات لفرض هيبة الدولة

حملات أمنية مكبرة، مداهمات لبؤر إجرامية، مطاردات وملاحقات شرطية لعناصر إجرامية، وسيطرة على الأسواق.. تلخص هذه الكلمات توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه والتي تُرجمت على أرض الواقع من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكل المحافظات، كلٌّ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي طوال شهر أغسطس.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

القبض على عامل ضرب طفلا وكسر أسنانه بالشرقية (فيديو)

ألقى رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد هاني صفوت، وإشراف العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، منذ قليل، القبض على عامل، في نهاية العقد الخامس من العمر؛ على خلفية اتهامه بالاعتداء بصورة «همجية» على طفل بالكاد تتجاوزت سنوات عمره الخمسة أعوام ببضعة أشهر، لا لشيء إلا لأجل تشاجر الصغير مع نجله في أحد شوارع قرية «بني حسن» التابعة لدائرة المركز، ما تسبب في كسر أسنان الصغير وإصابته بجرح قطعي في الوجه.
مديرية أمن الشرقية

إحالة المتهمين بالاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للتحقيق

نقلت ألأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، 6 شباب إلى سراي النيابة العامة؛ للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش» بدائرة المركز.. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، من اللواء أحمد زكى، حكمدار جنوب الشرقية، بشأن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله مجموعة من الشباب يتناوبون الاعتداء على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة يعاني من إعاقة ذهنية، داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش».
حملة-أمنية-في-العبور (2)

أمن الجيزة يستهدف تجار المخدرات في ناهيا

مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا صفحة مهتمة بأخبار منطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة، بشأن قيام بعض الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة "ناهيا" على مرأى ومسمع المارة، الأمر الذي أثار حفيظة القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، ووجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث للتأكد من صحة الفيديو، وتكثف رجال المباحث جهودهم بقطاع غرب الجيزة لرصد نشاط تلك البؤرة الإجرامية تمهيدا لمداهمتها وضبط القائمين عليها.
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