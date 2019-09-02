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وزيرة الثقافة تفتتح منفذ هيئة الكتاب بجامعة بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م
وزيرة الثقافة بجامعة بني سويف
وزيرة الثقافة بجامعة بني سويف
افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم الإثنين، يرافقها المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أول منفذ بيع دائم للهيئة المصرية العامة للكتاب بكلية الآداب، بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور جودة مبروك عميد الكلية، ولفيف من القيادات الشعبية بالمحافظة، وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام بالكلية.
وأكد رئيس الجامعة، أن المنفذ يضم جميع إصدارات الهيئة في شتى التوجهات البناءة الأدبية، التاريخية، الفنية والسياسية، إلى جانب عدد ضخم من عناوين مكتبة الأسرة، مضيفًا أن افتتاح المنفذ اليوم، يأتي في ضوء التعاون بين مؤسسات الدولة، بهدف تحقيق محاور التنمية المستدامة والخاصة ببناء الإنسان والمجتمع. وقالت
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