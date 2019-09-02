ضبط موظف بفندق يبيع تذاكر القطارات في السوق السوداء
تحرير:محمد عبد الجليل
٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
شباك تذاكر
تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها لفرض السيطرة الكاملة داخل محيط محطات السكك الحديدية بمختلف المحافظات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إضافة إلى التصدي لظاهرة بيع التذاكر في السوق السوداء، إذ تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط موظف بأحد الفنادق بمنطقة وسط المدينة في أثناء وجوده خارج محطة مصر؛ لاتهامه ببيع تذاكر خاصة بقطارات السكك الحديدية بالسوق السوداء بأعلى من قيمتها بقصد التربح، وضُبط بحوزته 4 تذاكر لقطار "محدد".
تبين بالفحص أن التذاكر المضبوطة صادرة عن ماكينة تذاكر خاصة بصراف تم ضبطه، وبسؤال الأول أقر بحصوله على التذاكر المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص "محدد" تعرف عليه في أثناء وجوده بالفندق محل عمله نظير مبلغ مالى زيادة على قيمة السعر المقرر لها بقصد إعادة بيعها لنزلاء الفندق بقيمة أعلى بهدف التربح.
وأضاف أن
تبين بالفحص أن التذاكر المضبوطة صادرة عن ماكينة تذاكر خاصة بصراف تم ضبطه، وبسؤال الأول أقر بحصوله على التذاكر المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص "محدد" تعرف عليه في أثناء وجوده بالفندق محل عمله نظير مبلغ مالى زيادة على قيمة السعر المقرر لها بقصد إعادة بيعها لنزلاء الفندق بقيمة أعلى بهدف التربح.
وأضاف أن عملية توصيل التذاكر كانت تتم من خلال شخص آخر "محدد" يقوم بتوصيل التذاكر له وتحصيل المبالغ المالية المتفق عليها، وأكد سابقة تعامله مع المذكورين فى شراء التذاكر عدة مرات ونفى معرفته بصراف التذاكر المضبوط أو سابقة تعامله معه.
بسؤال صراف التذاكر أفاد اتفاقه مع شخص "جارٍ تحديده" على توفير عدد من تذاكر القطار المُشار إليه بشكل دورى نظير حصوله على مبالغ مالية، وأكد سابقة قيامه بذلك عدة مرات وادعى عدم علمه بالمتهم الأول.