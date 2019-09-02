ضبط موظف بفندق يبيع تذاكر القطارات في السوق السوداء

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

شباك تذاكر

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها لفرض السيطرة الكاملة داخل محيط محطات السكك الحديدية بمختلف المحافظات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إضافة إلى التصدي لظاهرة بيع التذاكر في السوق السوداء، إذ تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط موظف بأحد الفنادق بمنطقة وسط المدينة في أثناء وجوده خارج محطة مصر؛ لاتهامه ببيع تذاكر خاصة بقطارات السكك الحديدية بالسوق السوداء بأعلى من قيمتها بقصد التربح، وضُبط بحوزته 4 تذاكر لقطار "محدد".

تبين بالفحص أن التذاكر المضبوطة صادرة عن ماكينة تذاكر خاصة بصراف تم ضبطه، وبسؤال الأول أقر بحصوله على التذاكر المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص "محدد" تعرف عليه في أثناء وجوده بالفندق محل عمله نظير مبلغ مالى زيادة على قيمة السعر المقرر لها بقصد إعادة بيعها لنزلاء الفندق بقيمة أعلى بهدف التربح. وأضاف أن