جريمة

قرار جديد ضد قاتلة «عريسها» بعد 33 يوم زواج

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م
طعن - أرشيفية
طعن - أرشيفية
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بتجديد حبس ربة منزل، في بداية العقد الثالث من عمرها، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بالتخلص من حياة زوجها بعد مرور ثلاث وثلاثون يومًا فقط من زواجهما، وذلك بعدما دبت الخلافات بينهما، حيث استلت سكينًا من المطبخ وطعنت به زوجها طعنةً نافذةً في قلبه أودت بحياته داخل منزل الزوجية بعزبة «أحمد بك شكري»، التابعة لقرية «العلوية» بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى «الأحرار» التعليمي بمدينة الزقازيق، بوصول «حسن ج. ف.» 26 عامًا، عامل، مُقيم بقرية «الشبانات»، التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق،
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الاعدام (1)

طالب يشنق نفسه في الشرقية.. ووالدته: مكتئب

أقدم طالب جامعي، في مقتبل العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياته في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين؛ بعدما استغل نوم أسرته وانتحر شنقًا داخل منزل الأسرة بعزبة «السرايا» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بحسب والدته، التي أفادت بأنه كان يمر بظروف نفسية صعبة خلال الآونة الأخيرة بعد معاناته من مرض نفسي، وبالعرض على النيابة العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، أمرت بانتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.
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ضبط موظف بفندق يبيع تذاكر القطارات في السوق السوداء

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها لفرض السيطرة الكاملة داخل محيط محطات السكك الحديدية بمختلف المحافظات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إضافة إلى التصدي لظاهرة بيع التذاكر في السوق السوداء، إذ تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط موظف بأحد الفنادق بمنطقة وسط المدينة في أثناء وجوده خارج محطة مصر؛ لاتهامه ببيع تذاكر خاصة بقطارات السكك الحديدية بالسوق السوداء بأعلى من قيمتها بقصد التربح، وضُبط بحوزته 4 تذاكر لقطار "محدد".
داعش (2)

لسماع شهود الضبط.. تأجيل «ولاية سيناء4» إلى 9 سبتمبر

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 555 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ولاية سيناء4»، إلى جلسة 9 من سبتمبر الجاري، لاستكمال شهود القضية من الضباط القائمين على ضبط المتهمين، وذلك على خلفية الاتهامات المسندة إليهم بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، تلقوا تدريبات بمعسكرات التنظيم في سوريا على استعمال السلاح وصناعة المتفجرات وارتكبوا نحو 63 جريمة إرهابية في شمال سيناء، شملت مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة وتنفيذ عمليات عدائية إرهابية ضد القائمين على حماية الأمن والحدود بالبلاد.
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القبض على بطل فيديو ضرب سيدة في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تعرض سيدة للضرب على يد أحد الأشخاص في مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، إذ رصدت قوات الأمن انتشار الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وتبين بالفحص حدوث مشاجرة بين كل من مهندس زراعي "58 سنة" وطبيب بشري "53 سنة" مقيمين ببندر أولاد صقر؛ بسبب خلافات الجيرة (قضية منظورة أمام القضاء لذات السبب) وحال تدخل ممرضة بالعيادة الطبية الخاصة بالثاني لفض المشاجرة بينهما، اعتدى عليها الأول بالسب والضرب كما جاء في مقطع الفيديو.
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طعن

حبس امرأة قتلت زوجها بعد شهرين زواج في الشرقية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بحبس ربة منزل، في بداية العقد الثاني من عمرها، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بالتخلص من حياة زوجها بعد مرور نحو شهرين فقط من زواجهما، وذلك بعدما دبت الخلافات بينهما، حيث استلت سكينًا وطعنته بها طعنةً نافذةً أودت بحياته داخل منزل الزوجية بعزبة «أحمد بك شكري»، التابعة لقرية «العلوية» بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
جثة (5)

أسرة سيدة بالشرقية تتهم زوجها بقتلها وإحراقها

في أول تطور لواقعة العثور على ربة منزل، في منتصف العقد الثالث من العمر، جثةً هامدةً، متأثرةً بإصابتها بحروق من الدرجات الثلاث، وذلك داخل منزلها بدائرة مركز شرطة ههيا، بمحافظة الشرقية، اتهمت أسرة المجني عليها زوجها (محامٍ) بإشعال النيران فيها حتى فارقت الحياة، وذلك على أثر خلافات بينهما كونها الزوجة الثانية له، بينما أفاد الجيران أن الزوج ترك ابنه من المجني عليها رفقة صاحب محل «سوبر ماركت»، قبل أن يصعد إلى المنزل ويشعل النيران في زوجته، التي أفادت التحريات الأولية أنها كانت تمر بمرحلة اكتئاب.
جثة (3)

مسجل وامرأتان يقتلون رجلا رجمًا بالحجارة في الشرقية

لقي عاطل مصرعه، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بينه وبين أحد أصدقائه، مطلوب في عدة قضايا، حيث تبين وقوع مشاجرة بسبب خلافات مالية بين الطرفين، بعدما استدان الأول من الثاني مبلغًا من المال وماطل في سداده، ليستعين صديقه بامرأتين لقتله رميا بالحجارة حتى فارق الحياة فور سقوطه في مياه الترعة أمام مجمع محاكم بلبيس، بمحافظة الشرقية، وجرى ضبط المتهمين الثلاثة والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
سجن

حبس شقيقين قتلا طفلا حاول فض مشاجرة بالشرقية

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارا بحبس سائقي «توك توك» شقيقين، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بقتل طفل، بالكاد أتم ربيعه السادس عشر، بعدما أصابه أحدهما بطعنة نافذة بالصدر، لا لشيء سوى أنه حاول فض مشاجرة بينهما بدأت بالمزاح وانتهت بمقتل الصغير، وتم التحفظ على جثته بمشرحة مستشفى «منيا القمح» المركزي، قبل أن تصرح النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.
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