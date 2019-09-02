قرار جديد ضد قاتلة «عريسها» بعد 33 يوم زواج

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م

طعن - أرشيفية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بتجديد حبس ربة منزل، في بداية العقد الثالث من عمرها، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بالتخلص من حياة زوجها بعد مرور ثلاث وثلاثون يومًا فقط من زواجهما، وذلك بعدما دبت الخلافات بينهما، حيث استلت سكينًا من المطبخ وطعنت به زوجها طعنةً نافذةً في قلبه أودت بحياته داخل منزل الزوجية بعزبة «أحمد بك شكري»، التابعة لقرية «العلوية» بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى «الأحرار» التعليمي بمدينة الزقازيق، بوصول «حسن ج. ف.» 26 عامًا، عامل، مُقيم بقرية «الشبانات»، التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق،