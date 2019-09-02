طالب يشنق نفسه في الشرقية.. ووالدته: مكتئب

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

صورة أرشيفية

أقدم طالب جامعي، في مقتبل العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياته في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين؛ بعدما استغل نوم أسرته وانتحر شنقًا داخل منزل الأسرة بعزبة «السرايا» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بحسب والدته، التي أفادت بأنه كان يمر بظروف نفسية صعبة خلال الآونة الأخيرة بعد معاناته من مرض نفسي، وبالعرض على النيابة العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، أمرت بانتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة شاب، منتحر شنقًا داخل غرفة نومه بمنزل أسرته بناحية عزبة «السرايا»، التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس. بالانتقال والفحص، تبين العثور على المدعو «طاهر