كلوب ينهي أزمة صلاح وماني: هذا قرار اللاعبين

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

محمد صلاح

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، أنه لن يخبر نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بضرورة تمرير الكرة بصورة أكبر، وذلك بعد الغضب الذي أظهره ساديو ماني في فوز ليفربول على بيرنلي بثلاثية نظيفة، عندما رفض صلاح التمرير إليه عندما كان في وضع مثالي للانفراد بالمرمى، مفضلا المراوغة والتسديد، وقال كلوب في هذا الشأن: "يمكنني وصف 5 أو 6 مواقف ظن فيها البعض أنه من الأفضل للاعب التمرير، ومن ثم نجح هو في تسجيل الهدف بالفعل، ومن ثم فهذه حرية أمنحها للاعب، على كل لاعب اتخاذ القرار بشأن تمرير الكرة من عدمه".

وأضاف كلوب: "من الممكن أن نرتكب الأخطاء، يمكن أن نفقد الكرة أو نفقد اللحظة المناسبة لتسديدها، وفي بعض الأحيان لا ترى زميلك". وتابع المدرب الألماني: "الأمر لا يعني تجاهلك لزميلك، ففي بعض الأحيان يظن الجماهير أنه يتوجب على اللاعب رؤية زملائه، ولكن الوضع ليس كذلك". وواصل: "هذا ليس تحديا كبيرا، سنترك

وأضاف كلوب: "من الممكن أن نرتكب الأخطاء، يمكن أن نفقد الكرة أو نفقد اللحظة المناسبة لتسديدها، وفي بعض الأحيان لا ترى زميلك".



وتابع المدرب الألماني: "الأمر لا يعني تجاهلك لزميلك، ففي بعض الأحيان يظن الجماهير أنه يتوجب على اللاعب رؤية زملائه، ولكن الوضع ليس كذلك".



وواصل: "هذا ليس تحديا كبيرا، سنترك الأمر تمامًا بنسبة 100%، حققنا الانتصار بثلاثية نظيفة، وذهب الجميع في اتجاهات مختلفة، في أسبوع واحد، لا أعتقد أنني سأتحدث مجددًا عن هذا الأمر".



وحتى الآن لم يعلق أي من ماني أو صلاح على تلك الواقعة، ولكن أكد قائد الفريق جوردان هندرسون أن الأمر تم نسيانه، وأنهما تمتعا بعلاقة جيدة داخل غرف خلع الملابس بعد نهاية المباراة.