نقلة نوعية..مدبولي يناقش سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات المحفزة، والتي يأتي في صدارتها تيسير وتسهيل الإجراءات كافة أمام المستثمرين الأجانب، والسعي لحل جميع المشكلات التي تواجههم في أقرب وقت، وتذليل جميع المعوقات التي تطرأ في هذا الصدد، فضلا عن وضوح الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها إعطاء رسائل ثقة في مناخ الاستثمار بمصر أمام العالم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الإثنين، لمناقشة سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في مصر.

وطلب مدبولي، عرض مجموعة من المحددات والإجراءات المبسطة التي تشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم في قطاعات الاقتصاد كافة، وفي هذا الصدد، أشار وزير المالية إلى أنه أعد مجموعة من القرارات التي ستمثل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات على المستثمرين الأجانب.وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بصرف المستحقات