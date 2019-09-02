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نقلة نوعية..مدبولي يناقش سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات المحفزة، والتي يأتي في صدارتها تيسير وتسهيل الإجراءات كافة أمام المستثمرين الأجانب، والسعي لحل جميع المشكلات التي تواجههم في أقرب وقت، وتذليل جميع المعوقات التي تطرأ في هذا الصدد، فضلا عن وضوح الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها إعطاء رسائل ثقة في مناخ الاستثمار بمصر أمام العالم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الإثنين، لمناقشة سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في مصر.
وطلب مدبولي، عرض مجموعة من المحددات والإجراءات المبسطة التي تشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم في قطاعات الاقتصاد كافة، وفي هذا الصدد، أشار وزير المالية إلى أنه أعد مجموعة من القرارات التي ستمثل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات على المستثمرين الأجانب.وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بصرف المستحقات
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الفريق-أول -محمد زكى-القائد-العام للقوات-المسلحة

وزير الدفاع يفتتح المرحلة النهائية من تطوير النظام الإشاري

افتتح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة النهائية من مشروع تطوير النظام الإشاري الجديد لقوات حرس حدود، والذي يحقق التأمين الإشاري لكافة عناصر حرس الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وذلك بعد تطويرها وتدعيمها وفقا لأحدث النظم العالمية، كما افتتح عددا من المواقع الإشارية الجديدة، معلنا بدء التشغيل التجريبي لمركز التحكم الرئيسي في أنظمة وشبكات المواصلات الإشارية لإدارة الإشارة بواسطة الفيديو كونفرانس.
.الحجاج (7)

الأربعاء.. مصر للطيران تختتم رحلات عودة الحجاج

تختتم شركة مصر للطيران، غدًا الثلاثاء، رحلات الجسر الدوي لعودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة من مطار جدة، فيما تصل آخر الرحلات من المدينة المنورة، بعد غد الأربعاء، لتنهي شركة مصر للطيران موسم الحج هذا العام بنقل حوالي 75 ألف حاج على متن 424 رحلة جوية في الذهاب والعودة. وتسير "مصر للطيران" رحلة واحدة، غدًا، من مطار جدة و4 رحلات من مطار المدينة المنورة لنقل 800 حاج من حجاج قرعة (التنازلات، وشمال وجنوب سيناء، وبعثات الوزارات، بخلاف رحلات العمل).
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا طقس معتدل.. ورطوبة على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
مؤذن

بعد الإعلان.. أين وعد الأوقاف بتفعيل الأذان الموحد؟

« الأذان الموحد».. ذلك الحلم الذى ظل يراود الأوقاف على مدى العشر سنوات الماضية، لم ير النور حتى الآن، إلا أن تأكيد وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، مطلع العام الجاري بأن الوزارة قامت بتفعيل التجربة على مائة مسجد، بعث بالكثير من بوادر الأمل لدى المؤيدين للمشروع، غير أن تأكيد الوزير تعميم التجربة عمليا على عدد من المساجد ابتداء من مارس الماضى، ومع مرور الوقت ولم يخرج المشروع للنور، أثار العديد من التساؤلات، أبرزها، أين وعد الوزير بتفعيل التجربة، وإلى أين وصلت الوزارة فى تطبيق تجربة الأذان الموحد على أرض الواقع؟
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مصطفى-مدبولي

الحكومة: تعيين 1500 موظف في الشهر العقاري

وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على تعيين 1500 موظف شهر عقاري، لتمكين وزارة العدل من تقديم الخدمات على النحو المطلوب والانتشار في عدد أكبر من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، جاء ذلك خلال زيارة مدبولي اليوم الأحد، لمحافظة الإسكندرية، تضمنت الوقوف على سير تنفيذ المشروعات بالميناء، الذي يعد أهم الموانئ البحرية وأقدمها، لزيادة حركة التداول في الميناء، بما يُواكب تصاعد حركة التجارة، لافتا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة الميناء.
مصطفى-مدبولي

قرار من رئيس الوزراء بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية وفق ما تحدده الرؤية الشرعية، موضحا أن إجازة الأول من محرم 1441 هجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، طبقاً لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، وذلك بحسب بيان له، اليوم الثلاثاء. وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت أن الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية 1441)، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
السكة-الحديد

استغلال مساحات سكك الترام المتوقفة في طلب إحاطة

طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بالتفكير في حلول فاعلة وعملية لاستغلال مساحات سكك الترام المتوقفة وخطوط السكك الحديدية غير العاملة، قائلا إن الخطوط المتوقفة تحولت إلى مقالب للقمامة، وملجأ للباعة الجائلين، على جانبي الخط وهو بالتأكيد ما يتسبب في إزعاج للمواطنين، بالإضافة إلى الأضرار الصحية المترتبة على التلوث نتيجة القمامة، جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس الوزراء، حول ضرورة استغلال سكك الترام القديمة أو المتوقفة، وكذلك خطوط السكك الحديدية غير العاملة.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: لازم نموت نفسنا في الشغل علشان خاطر بلدنا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه لا توجد أي دولة بالمنطقة لديها هذا الكم من المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في آن واحد، وبهذه الاستثمارات الضخمة، مؤكدا على ضرورة أن تغتنم شركات المقاولات هذه الفرصة المتاحة لديها وتؤكد جدارتها لتنفيذ أعمال الإنشاءات المطلوبة منها بمستوى فائق من الجودة، مع التزامها بالتوقيتات والجداول الزمنية للتنفيذ، لأن ذلك سيفتح لها مجالات أوسع للعمل من جانب الحكومة، وهذا ما يحدث بالفعل، مضيفا أننا ننفذ ملحمة عظيمة من البناء والتعمير في ربوع الوطن.
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