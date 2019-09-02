إحالة «المستشار المزيف» بالسويس للمحاكمة

تحرير:مصطفى خليل ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م

صورة أرشيفية

قررت النيابة العامة بمحافظة السويس، اليوم الإثنين، إحالة المتهم بانتحال صفة مستشار للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، وتبين من تحريات مديرية أمن السويس، حيازة المتهم كارنيهات مزورة ومستندات لاستخدامها في عمليات النصب، وكشفت التحريات أن المتهم الذي جرى ضبطه من إدارة مرور السويس، كان يقود سيارة ملاكي بألواح معدنية مزورة، تحمل صفة هيئة قضائية، وهارب من حكم بالسجن 10 أعوام. وأكدت التحريات، أن المتهم أيضا متهم في قضايا توقيع شيكات وإيصالات أمانة دون رصيد، منوهة بأن جميع الكارنيهات التي يحملها وتحمل صفة مستشار مزورة.

كما اكتشف ضباط المباحث، أن المتهم لديه صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي من خلالها أنه مستشارا، بهدف النصب على المواطنين. كان اللواء محمد عبد الله رشاد قائد مرور السويس، قاد حملة أمنية موسعة بشوارع المحافظة، لضبط الحالة المرورية بجميع الأحياء. وخلال كمين أمني قام ضباط مباحث مرور السويس بقيادة