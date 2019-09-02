الأهلي يحدد مدة تعاقد فايلر.. وشرط جزائي جديد

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م

فايلر

كشف أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن مدة تعاقد النادي الأحمر مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المقال من منصبه عقب توديع القلعة الحمراء بطولة كأس مصر من دور الستة عشر على يد فريق بيراميدز، والخسارة بهدف دون رد، وقال توفيق في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن مدة التعاقد مع فايلر موسم واحد، وقابلة للتجديد في حالة نجح المدرب في تحقيق مسابقة الدوري وتحقيق بطولة إفريقيا معًا.

وأشار أمير توفيق في تصريحاته، إلى أنه في حالة فشل المدير الفني في تحقيق البطولتين سيتم فسخ التعاقد تلقائيا، وهذا موثق في العقود، متابعًا: «الاتفاق تم مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، واستقررنا على أن تكون مدة التعاقد سنة، والشرط الجزائي ليس مثل كل مدرب، لكنه هذه المرة مرتبط بالبطولات،

وأشار أمير توفيق في تصريحاته، إلى أنه في حالة فشل المدير الفني في تحقيق البطولتين سيتم فسخ التعاقد تلقائيا، وهذا موثق في العقود، متابعًا: «الاتفاق تم مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، واستقررنا على أن تكون مدة التعاقد سنة، والشرط الجزائي ليس مثل كل مدرب، لكنه هذه المرة مرتبط بالبطولات، بمعنى إن لم يحقق الدوري وإفريقيا لا يوجد شرط جزائي».



ويضم تشكيل الجهاز الفني الجديد للأهلي كلا من السويسري فايلر، وديفيد سيزا مدربًا عاما، وتوماس بينجيللى مدربا للأحمال، وميشيل ياناكوني مدربًا لحراس المرمى، بينما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، وسامي قمصان مدربًا مساعدًا.

