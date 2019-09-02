رياضة

الأهلي يحدد مدة تعاقد فايلر.. وشرط جزائي جديد

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
فايلر
فايلر
كشف أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن مدة تعاقد النادي الأحمر مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المقال من منصبه عقب توديع القلعة الحمراء بطولة كأس مصر من دور الستة عشر على يد فريق بيراميدز، والخسارة بهدف دون رد، وقال توفيق في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن مدة التعاقد مع فايلر موسم واحد، وقابلة للتجديد في حالة نجح المدرب في تحقيق مسابقة الدوري وتحقيق بطولة إفريقيا معًا.
وأشار أمير توفيق في تصريحاته، إلى أنه في حالة فشل المدير الفني في تحقيق البطولتين سيتم فسخ التعاقد تلقائيا، وهذا موثق في العقود، متابعًا: «الاتفاق تم مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، واستقررنا على أن تكون مدة التعاقد سنة، والشرط الجزائي ليس مثل كل مدرب، لكنه هذه المرة مرتبط بالبطولات،
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كلوب ينهي أزمة صلاح وماني: هذا قرار اللاعبين

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، أنه لن يخبر نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بضرورة تمرير الكرة بصورة أكبر، وذلك بعد الغضب الذي أظهره ساديو ماني في فوز ليفربول على بيرنلي بثلاثية نظيفة، عندما رفض صلاح التمرير إليه عندما كان في وضع مثالي للانفراد بالمرمى، مفضلا المراوغة والتسديد، وقال كلوب في هذا الشأن: "يمكنني وصف 5 أو 6 مواقف ظن فيها البعض أنه من الأفضل للاعب التمرير، ومن ثم نجح هو في تسجيل الهدف بالفعل، ومن ثم فهذه حرية أمنحها للاعب، على كل لاعب اتخاذ القرار بشأن تمرير الكرة من عدمه".
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رينيه فايلر: الأهلي عظيم ولا يمكن رفضه

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أن فرصة تدريب المارد الأحمر عظيمة ولا يمكن أن يتردد في قبول تلك الفرصة، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه داخل أروقة القلعة الحمراء. الأهلي أعلن السبت الماضي، رسميا عن تولي رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
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فايلر يكشف عن طريقة اللعب مع الأهلي

ذكر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أنه يعرف مدى عظمة تقاليد المارد الأحمر وأهدافه الكبيرة، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه داخل أروقة القلعة الحمراء. الأهلي أعلن السبت الماضي، رسميا عن تولي رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدرب السابق للمارد الأحمر، الذي أقيل بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
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سيد-عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ: لا أحد في الأهلي يبدأ من الصفر

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي: "لا أحد في هذا النادي يبدأ من الصفر، فالكل يكمل ما قدمه السابقون، وراءنا إدارة مستقرة وجمهور كبير، والأهم من ذلك هو عملنا"، وتابع سيد عبد الحفيظ، خلال المؤتمر الصحفي للمدرب الجديد للفريق الأحمر، السويسري ريني فايلر، الذي وصل إلى مقر النادي صباح الإثنين: «النادي الأهلي دائمًا يعمل على مقولة (الجواب ما تراه بعينك، وليس ما تسمعه بأذنك)، لدينا عمل كبير وبطولات كثيرة، أرحب بالمدرب الجديد فايلر، ستنجح بنا وسننجح بك».
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الأهلي يكشف عن ميزة في فايلر تحدث لأول مرة بمصر

قال طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي للمدرب الجديد للفريق الأحمر، السويسري ريني فايلر، والذي وصل إلى مقر النادي صباح الإثنين: "أرحب بالجميع، الكل يريد معرفة لماذا اخترنا فايلر، درسنا سيرًا ذاتية كثيرة منها مدربون عالميون، لكلٍّ ظروفه الخاصة، ولنا مواصفات معينة في اختيار المدرب، غير تقليدية. اختيارنا شبابي، طموح، لديه رغبة في تحقيق ذاته مع الأهلي"، وتابع: «اخترنا مدربا يكون قريبًا من اللاعبين لأن اللاعب العربي ليس مكتمل التجهيز».
قناة الأهلي

مذيع قناة الأهلى يهاجم اختيار المدرب الجديد

هاجم محمد فارس مقدم برنامج خط أحمر، الذي يُذاع عبر قناة النادي الأهلي، طريقة اختيار السويسري رينيه فايلر، الذي أعلن مسئولو القلعة الحمراء، عن قيادته للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "أضعف سيرة ذاتية من بين كل الخيارات اللي كانت مطروحة مدرب أقل بكتير من طموحنا ومن احتياجات وتعقيدات المرحلة دي تحديدا. إنت أخدت مغامرة كبيرة جدا لما اختيارك كان مدرب نسبة نجاحه ومقدمات نجاحه فيها مخاطرة كبيرة جدا وأكتر حد متضرر من ده هو مجلس الإدارة اللي حط على نفسه ضغوط كبيرة بالاختيار ده".
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الأهلي يكثف مفاوضاته مع الإيطالي كاريرا

كثف مسؤولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع المدير الفني الإيطالي ماسيمو كاريرا المدير الفني الإيطالي، من أجل تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد إقالة الأورجواياني مارتن لاسارتي من تدريب الفريق عقب الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس مصر، بالخسارة بهدف دون رد أمام بيراميدز. وشهدت الساعات الماضية سفر الوفد الأهلاوي الذي يعقد جلسات شخصية مع المدربين المرشحين أو وكيلي أعمالهم للتعرف عن قرب أكثر على طلباتهم وشخصياتهم قبل رفع تقرير نهائي للجنة تخطيط الكرة ومحمود الخطيب المشرف على الكرة لاتخاذ القرار النهائي.
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