«التونة والحمص».. سناك يمكنك تناوله في العمل

يعتبر الحمص المهروس المضاف له زيت السمسم، مصدرا ممتازا للدهون والألياف الصحية، كما أن الجزر يحتوي على نسبة عالية من فيتامين A والبوتاسيوم وتناولهما معًا يجعل الوجبة خفيفة

تحرير:فيروز ياسر ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

سناك في العمل

يقضي معظمنا أغلب وقته في العمل الذي لا يقل عدد ساعاته عن 8، كما أن بعض الأشخاص يعملون في أكثر من مكان، ولأن الجوع حليف تلك الأوقات، فهذا يؤدي إلى تناول الأطعمة السريعة وعدم الانتباه إلى الكمية التي يمكن تناولها خاصة عند الجلوس أمام الكمبيوتر. الحل الأمثل للحفاظ على الوزن والصحة تناول الوجبات الخفيفة الصحية، وإذا كنت تحمل هم تحضيرها وأن بعضها قد لا يسمح بتناوله في العمل، فهناك بعض الاقتراحات التي تساعدك على تناول طعام صحي يحافظ على المعدة طوال الساعات الطويلة، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Verywell Fit.

1- الحمص المهروس والجزر يعتبر الحمص المهروس المضاف له زيت السمسم، مصدرا ممتازا للدهون والألياف الصحية، كما أن الجزر يحتوي على نسبة عالية من فيتامين A والبوتاسيوم، وبالتالي فإن تناولهما معًا يجعل الوجبة خفيفة ومتوازنة ومرضية. فيما يتعلق بالسعرات الحرارية لتلك الوجبة، فإن نصف كوب من الحمص يحتوي على 200