«التونة والحمص».. سناك يمكنك تناوله في العمل

يعتبر الحمص المهروس المضاف له زيت السمسم، مصدرا ممتازا للدهون والألياف الصحية، كما أن الجزر يحتوي على نسبة عالية من فيتامين A والبوتاسيوم وتناولهما معًا يجعل الوجبة خفيفة
يقضي معظمنا أغلب وقته في العمل الذي لا يقل عدد ساعاته عن 8، كما أن بعض الأشخاص يعملون في أكثر من مكان، ولأن الجوع حليف تلك الأوقات، فهذا يؤدي إلى تناول الأطعمة السريعة وعدم الانتباه إلى الكمية التي يمكن تناولها خاصة عند الجلوس أمام الكمبيوتر.
الحل الأمثل للحفاظ على الوزن والصحة تناول الوجبات الخفيفة الصحية، وإذا كنت تحمل هم تحضيرها وأن بعضها قد لا يسمح بتناوله في العمل، فهناك بعض الاقتراحات التي تساعدك على تناول طعام صحي يحافظ على المعدة طوال الساعات الطويلة، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Verywell Fit.
1- الحمص المهروس والجزر
يعتبر الحمص المهروس المضاف له زيت السمسم، مصدرا ممتازا للدهون والألياف الصحية، كما أن الجزر يحتوي على نسبة عالية من فيتامين A والبوتاسيوم، وبالتالي فإن تناولهما معًا يجعل الوجبة خفيفة ومتوازنة ومرضية.
فيما يتعلق بالسعرات الحرارية لتلك الوجبة، فإن نصف كوب من الحمص يحتوي على 200
1- الحمص المهروس والجزر
يعتبر الحمص المهروس المضاف له زيت السمسم، مصدرا ممتازا للدهون والألياف الصحية، كما أن الجزر يحتوي على نسبة عالية من فيتامين A والبوتاسيوم، وبالتالي فإن تناولهما معًا يجعل الوجبة خفيفة ومتوازنة ومرضية.
فيما يتعلق بالسعرات الحرارية لتلك الوجبة، فإن نصف كوب من الحمص يحتوي على 200 سعرة حرارية، في حين أن 8 من الجزر الصغير تحتوي على نحو 30 سعرا حراريا فقط.
وأشارت دراسة أجريت عام 2016 من جامعة ولاية أوهايو إلى أن الحمص قد يلعب دورًا مفيدًا في إدارة الوزن ومراقبة الأنسولين والجلوكوز في الدم.
2- ساندويتش صغير
يمكنك تحضير ساندويتش صغير، فالخبز من الحبوب الكاملة، ويمكن وضع داخله شريحة من الجبن قليل الدسم، وبجانب نوع من الخضراوات فإنك تحصل على الفيتامينات والمعادن اللازمة وبأقل من 300 سعرة حرارية.
3- التفاح وزبدة الفول السوداني
التفاح غني بالألياف، ويمكنك تناوله مع زبدة الفول السوداني دون إضافة سكر، كما أن هذا المزيج يساعدك على الشبع لأطول فترة ممكنة.
4- زبادي مضاف إليه فواكه
يمكن أن يكون الزبادي إضافة ممتازة لأي نظام غذائي ولكن يمكن تحويله إلى شيء غير جيد إذا تم مزجه بالسكريات، لذا يمكنك اختيار الفاكهة التي تحبها وتضيفها إليه، فهذا المزيج معبأ بالكالسيوم والبروتين والبروبيوتيك.
كما أن تناول كوب واحد من الزبادي البلدي يعتبر مصدرًا ممتازًا للبروتين غير اللحوم، أي ما يعادل جزءًا 7 أونصات من صدر الدجاج بدون جلد.
5- الفشار
يعد الفشار حبة كاملة لأنها غنية بالألياف، كما أنه منخفض السعرات الحرارية طالما أنك لا تضيف له الزبدة، لذا يمكنك الاحتفاظ ببعض الأكياس من الفشار في المايكروويف للحصول على وجبة سريعة وصحية، فالكيس الواحد يحمل أقل من 300 سعر حراري، وتوفر وجبة الفشار التي تحتوي على 3 أكواب ما بين 10 و15% من احتياجاتك اليومية من الألياف.
6- التونة
التونة من الوجبات الخفيفة سهلة التحضير في العمل، فيمكنك إحضار علبة مغلقة وفتحها عند شعورك بالجوع، مع إضافة بعض الخضراوات، حيث توفر تلك الوجبة كميات كبيرة من الأحماض الدهنية من الألياف والبروتين وأحماض أوميجا 3.
7- فاكهة طازجة ومكسرات
إذا كنت تريد فقدان وزنك وفي نفس الوقت تشعر بالشبع، فيمكنك إحضار الفاكهة قليلة السعرات الحرارية وإلى جانبها نوع المكسرات الذي تفضله، فإذا تناولت ثمرة كمثرى مع 10 لوزات ستحصل على أقل من 200 سعر حراري، وبالتالي تحصل على الفيتامينات والمعادن والألياف والدهون الصحية.
ويمكن للمكسرات تحسين صحة قلبك عن طريق خفض نسبة الكوليسترول الضار، وبالتالي تقليل تراكم البلاك في الأوعية الدموية.
8- الشوفان مع الزبيب
يقدم دقيق الشوفان إفطارًا رائعًا، ولا يوجد سبب لعدم قدرته على العمل كوجبة خفيفة صحية، حيث يمكنك تحضير فنجان من دقيق الشوفان الفوري في الميكروويف وإضافة بعض الزبيب إليه من أجل الحصول على الألياف والحديد، ولكن تجنب العلامات التجارية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر البني.
يحتوي نصف كوب من دقيق الشوفان غير المطهو على 166 سعرا حراريا و28 جراما من الكربوهيدرات و4 جرامات من الألياف و5.9 جرام من البروتين، كما أنها خالية تماما من الجلوتين وقليلة الصوديوم.