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«التونة والحمص».. سناك يمكنك تناوله في العمل

يعتبر الحمص المهروس المضاف له زيت السمسم، مصدرا ممتازا للدهون والألياف الصحية، كما أن الجزر يحتوي على نسبة عالية من فيتامين A والبوتاسيوم وتناولهما معًا يجعل الوجبة خفيفة
تحرير:فيروز ياسر ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
سناك في العمل
سناك في العمل
يقضي معظمنا أغلب وقته في العمل الذي لا يقل عدد ساعاته عن 8، كما أن بعض الأشخاص يعملون في أكثر من مكان، ولأن الجوع حليف تلك الأوقات، فهذا يؤدي إلى تناول الأطعمة السريعة وعدم الانتباه إلى الكمية التي يمكن تناولها خاصة عند الجلوس أمام الكمبيوتر. الحل الأمثل للحفاظ على الوزن والصحة تناول الوجبات الخفيفة الصحية، وإذا كنت تحمل هم تحضيرها وأن بعضها قد لا يسمح بتناوله في العمل، فهناك بعض الاقتراحات التي تساعدك على تناول طعام صحي يحافظ على المعدة طوال الساعات الطويلة، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Verywell Fit.
1- الحمص المهروس والجزر يعتبر الحمص المهروس المضاف له زيت السمسم، مصدرا ممتازا للدهون والألياف الصحية، كما أن الجزر يحتوي على نسبة عالية من فيتامين A والبوتاسيوم، وبالتالي فإن تناولهما معًا يجعل الوجبة خفيفة ومتوازنة ومرضية. فيما يتعلق بالسعرات الحرارية لتلك الوجبة، فإن نصف كوب من الحمص يحتوي على 200
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التخلص-من-الشخير

للتخلص من الشخير.. توقف عن تناول السكريات واللحوم

الشخير من الأصوات الصادرة في أثناء النوم، توجد عدة أسباب له، يجب التعامل معها بحرص للتخلص من هذا الصوت المزعج، على سبيل المثال الإصابة بمشكلات في الأنف، أو النوم لساعات قليلة، بجانب النوم بطريقة خاطئة، جميعها أسباب تؤدي إلى الشخير في أثناء النوم، وليس ذلك فقط، ولكن الوزن الزائد أيضًا الذي يصل إلى السمنة، يعتبر أحد الأسباب الرئيسية، وللتخلص منه يوجد بعض الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها مثل السكر واللحوم الغنية بالدهون والقمح، وذلك حسبما ذكر موقع "timesofindia".
أضرار الصودا

هل دايت الصودا ضار؟.. يؤدي إلى أمراض القلب

يوجد العديد من الأنظمة الغذائية المهمة التي يجب أن تضعها في الاعتبار، على سبيل المثال نظام الكيتو المعتمد على تناول كميات قليلة من الكربوهيدرات، كما توجد أنظمة غذائية أخرى، تعتمد على تقليل استهلاك الدهون، ولكن هل سمعت عن "دايت الصودا"، أي إدراج المشروبات الغازية في نظامك الغذائي، ولكن من المؤكد أنه من الأنظمة الغذائية الضعيفة، التي تؤدي إلى العديد من الآثار السلبية، على سبيل المثال ترتبط الصودا بشكل كبير بمرض السكري وأمراض القلب، نقلا عن "livestrong".
حمية-البحر-الأبيض-المتوسط

حمية البحر الأبيض المتوسط تقي من سكر الحمل

تحتاج الحامل إلى نظام غذائي صحي للحفاظ على صحتها ونمو الجنين بشكل جيد، وكشفت دراسة عن أن الأمهات اللاتي يتبعن حمية البحر الأبيض المتوسط هن أقل عرضة للإصابة بسكر الحمل، كما أن النظام الغذائي الغني بالدهون الصحية ومنخفض السكر واللحوم المصنعة، يحافظ على ثقل الوزن في أثناء الحمل. وذكرت النساء الحوامل اللاتي يتبعن النظام الغذائي أن تناول المزيد من المكسرات وزيت الزيتون في وجبات الطعام جعلهن يشعرن بالانتفاخ أقل والسعادة أكثر، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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نظام نباتي

دراسة: النظام الغذائي النباتي ينقص معدل ذكاء الجنين

أصبح هوس الأنظمة الغذائية المختلفة منتشرا بين الشباب والمراهقين، وحذر خبير غذائي بارز من أن الوجبات الغذائية العصرية يمكن أن تعرض معدل الذكاء للجيل القادم للخطر، وقالت الدكتورة إيما ديربيشاير إن البدعة المتزايدة للوجبات الغذائية "المستندة إلى النباتات" تخاطر بنقص الكتلة في الكولين، وهو عنصر غذائي مهم لنمو الدماغ. الكولين الموجود في اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان مهم بشكل خاص في الحمل، فهو يسهم في النمو الصحي لعقل الطفل. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
تغيير العادات الغذائية (2)

انتبه إلى حجم وجباتك الغذائية.. لا تكثر من الفاكهة

تناولك طعاما صحيا خطوة سليمة عليك الاستمرار عليها بعيدا عن الإغراءات الأخرى التي تحتوي على كم هائل من الدهون والسكريات، فالأطعمة السريعة والمعلبة ليست جيدة، وإذا كنت مدمنا لها فعليك تغيير عاداتك يتقليل الكميات التي تتناولها حتى تتجنبها نهائيا. وإذا كنت من الأشخاص المهتمين بصحة جسدهم، وتتمسك بنظام غذائي معين وصحي، فعليك الانتباه أيضا إلى حجم الأجزاء التي تتناولها خاصة إذا كنت تريد التخلص من وزنك الزائد، لذا إليك قائمة بالأخطاء التي ترتكبها بالنسبة لحجم وجباتك وفقا لما ذكره موقع Verywell Fit.
الفول-المدمس

الفول أكلة شعبية مفيدة.. احذر أضراره

الفول وجبة شعبية وأساسية على الفطار، فالشعب المصري معروف بتناوله الفول والطعمية صباحا وفي بعض الأحيان على العشاء أيضا. ويعتبر الفول من الأطعمة التي يمكن تناولها بسعر مناسب، كما أنه يساعد في الشبع بشكل كبير، ولأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية فيكون له مجموعة من الفوائد، ولكن هذا لا يعني الإفراط فيه. إذا كنت تحب الفول كثيرا وتتناوله بشكل يومي ولكن لا تعرف تأثيره على جسمك، فقد حان الوقت لمعرفة الفوائد والمخاطر، وفقًا لما ذكره موقع Medical News Today.
اطعمة-تحارب-التعب

إذا كنت تشعر بالضعف والتعب فإليك قائمة بأفضل الأطعمة

في كثير من الأحيان قد تشعر بأن طاقتك انتهت ولا تستطيع القيام ببعض الأعمال الضرورية، وبالتالي يصيبك التدهور الشديد. الأطعمة والمشروبات تحتوي فى الغالب على نسبة عالية من الكربوهيدرات، خاصة من السكر أو الكافيين، فهذه الأشياء ستمنحك دفعة مؤقتة، لكنها غالبًا ما يعقبها تعطل، إذن تبحث عن أطعمة تحسن من طاقتك لأطول فترة ممكنة، وبالتالي تحتاج إلى بعض العناصر الغذائية لتشعر بالصحة والحيوية، حيث يستخدم جسمك تلك العناصر لإنتاج الطاقة على المستوى الخلوي، لذا تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Verywell Fit.
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