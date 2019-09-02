جريمة

هتك عرضها وتزوجها.. السجن لـ5 متهمين في اعتصاب طالبة

تحرير:أحمد الزغبي ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمود الربيعي، وأمانة سر ناصر عبد المنعم بالسجن 6 سنوات لـ5 متهمين لاتهامهم بخطف وهتك عرض المجني عليها "ه. م. ح." طالبة، في القضية رقم 28726 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، والمقيدة كلي برقم 3617 شرق، والتي بدأت بتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة، ببلاغ من المدعو "م. ح. ال." بقيام أشخاص بخطف نجلته وهتك عرضها بدائرة القسم.
وكشفت تحريات ضباط قسم شرطة المنتزه ثان، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم الأول "ح. م. ح." 21 عامًا، كهربائى، بمشاركة كلا من "م. أ. ع." 21 عامًا، صاحب عربة، و"ال. ع. م." 20 عاما، سائق توكتوك، و"أ. م. ع." 21 عاما، صنايعي سيراميك، و"ال. ف. ع." 22 عاما، حلواني. وأوضحت أنه أثناء سير المجني عليها "ه. م. ح."
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وزارة-الداخلية

الداخلية تكشف مخططا إخوانيا للوقيعة بين الشعب والشرطة

على مدار الساعة تتصدى أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمحاولات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لإثارة الرأي العام أو إحداث وقيعة بين المواطنين وجهاز الشرطة، ولعل آخر تلك المحاولات مقطع الفيديو الذي تداوله عدد من الحسابات والصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن ضابط شرطة يضرب سيدة في الشارع ويجردها من ملابسها، وتبين من الفحص أن الفيديو قديم، وتم نشره بتاريخ 27 مارس من عام 2011 تحت عنوان "ضباط الشرطة ضرب بنات- قبل الثورة".
جثة-فى-شقة

جريمة أسرية بـ15 مايو.. قتل زوجته وألقى طفله من الخامس

تجرد سائق من مشاعر الأبوة والرحمة على حد سواء، فقد عقله الذي استحوذ عليه الشيطان، أقدم بدم بارد على ذبح زوجته وإلقاء طفله البالغ من العمر 4 سنوات من شرفة الطابق الخامس بمنطقة 15 مايو في القاهرة، تلك الجريمة التي أثارت دهشة ممزوجة بحسرة الأهالي، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمسرح الجريمة، ووصل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثة المجني عليهما، وأمرت بنقل جثة الأم وفلذة كبدها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي، والتصريح بالدفن عقب التشريح لبيان وتحديد أسباب الوفاة، واستعجلت تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة.
محكمة-ارشفية

إحالة «المستشار المزيف» بالسويس للمحاكمة

قررت النيابة العامة بمحافظة السويس، اليوم الإثنين، إحالة المتهم بانتحال صفة مستشار للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، وتبين من تحريات مديرية أمن السويس، حيازة المتهم كارنيهات مزورة ومستندات لاستخدامها في عمليات النصب، وكشفت التحريات أن المتهم الذي جرى ضبطه من إدارة مرور السويس، كان يقود سيارة ملاكي بألواح معدنية مزورة، تحمل صفة هيئة قضائية، وهارب من حكم بالسجن 10 أعوام. وأكدت التحريات، أن المتهم أيضا متهم في قضايا توقيع شيكات وإيصالات أمانة دون رصيد، منوهة بأن جميع الكارنيهات التي يحملها وتحمل صفة مستشار مزورة.
الاعدام (1)

طالب يشنق نفسه في الشرقية.. ووالدته: مكتئب

أقدم طالب جامعي، في مقتبل العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياته في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين؛ بعدما استغل نوم أسرته وانتحر شنقًا داخل منزل الأسرة بعزبة «السرايا» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بحسب والدته، التي أفادت بأنه كان يمر بظروف نفسية صعبة خلال الآونة الأخيرة بعد معاناته من مرض نفسي، وبالعرض على النيابة العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، أمرت بانتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.
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حبس-متهمه

44 غرزة بالرقبة.. حبس منتقبة حاولت ذبح سائق توكتوك

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بحبس أربعة أشخاص، بينهم امرأة منتقبة وابنها وشقيقها، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم باستدراج سائق دراجة بخارية بثلاث عجلات «توكتوك»، بحجة توصيلهم، قبل أن يحاولون سرقة دراجته، ولما فشلوا في ذلك تعدوا عليه بأسلحة بيضاء «مطاوٍي»، وأصابوه بجروح قطعية بالرقبة واليدين، فيما احتاج جرح رقبته إلى أربعة وأربعين غرزة طبية لتقطيبه.
محكمة-ارشفية

السجن 15 عاما لجواهرجي لحيازته 50 طربة حشيش

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف أحمد فؤاد، والمستشار عبد الحميد مصطفى هندي، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، بالسجن 15 عاما، على المدعو "ن. ع. س." صاحب محل ذهب وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة الحشيش.. وتعود الواقعة في القضية رقم 4358 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان والمقيدة كلي برقم 534 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.
طعن

حبس امرأة قتلت زوجها بعد شهرين زواج في الشرقية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بحبس ربة منزل، في بداية العقد الثاني من عمرها، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بالتخلص من حياة زوجها بعد مرور نحو شهرين فقط من زواجهما، وذلك بعدما دبت الخلافات بينهما، حيث استلت سكينًا وطعنته بها طعنةً نافذةً أودت بحياته داخل منزل الزوجية بعزبة «أحمد بك شكري»، التابعة لقرية «العلوية» بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
محكمة

إعدام طالب والمشدد لـ6 آخرين قتلوا سائق توكتوك

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بالإعدام للمتهم "ع. غ. م" طالب، والسجن 15 عاما لكل من "ع. ف. م" عامل، و"م. ي. م" طالب، و"ع. س. م" عاطل، والسجن عامين لـ"أ. ع. م" عامل بمطعم، و"م. ع. أ" كهربائي، و"ع. ف. ع" عامل؛ لقتلهم المجني عليه "ع. م. م"، سائق توكتوك. تعود أحداث القضية رقم 37943 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة العامرية أول إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول بالعثور على جثة سائق توكتوك.
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