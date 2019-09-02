هتك عرضها وتزوجها.. السجن لـ5 متهمين في اعتصاب طالبة

تحرير:أحمد الزغبي ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمود الربيعي، وأمانة سر ناصر عبد المنعم بالسجن 6 سنوات لـ5 متهمين لاتهامهم بخطف وهتك عرض المجني عليها "ه. م. ح." طالبة، في القضية رقم 28726 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، والمقيدة كلي برقم 3617 شرق، والتي بدأت بتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة، ببلاغ من المدعو "م. ح. ال." بقيام أشخاص بخطف نجلته وهتك عرضها بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط قسم شرطة المنتزه ثان، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم الأول "ح. م. ح." 21 عامًا، كهربائى، بمشاركة كلا من "م. أ. ع." 21 عامًا، صاحب عربة، و"ال. ع. م." 20 عاما، سائق توكتوك، و"أ. م. ع." 21 عاما، صنايعي سيراميك، و"ال. ف. ع." 22 عاما، حلواني. وأوضحت أنه أثناء سير المجني عليها "ه. م. ح."