واشنطن توضح سبب زيارة بومبيو إلى بروكسل

تحرير:وكالات ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

مايك بومبيو

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، اليوم الإثنين، أسباب الزيارة التي سيقوم بها الوزير مايك بومبيو إلى العاصمة البلجيكية بروكسل. وذكرت أورتاجوس، أن الزيارة تستهدف بحث العلاقات والتعاون عبر الأطلسي، من خلال لقاء المسئولين الأوروبيين في إطار دعم وتنسيق الأولويات المشتركة، وأضافت المتحدثة أنه من المقرر أن يلتقي بومبيو خلال هذه الزيارة التي تستمر حتى غدٍ الثلاثاء، رئيس الوزراء البلجيكي ورئيس المجلس الأوروبي المنتخب تشارلز ميشيل، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج.

وتابعت: "إن بومبيو سيجري كذلك خلال زيارته محادثات مع رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، ورئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورسولا فون ديرلين، والقائم بأعمال وزير خارجية اسبانيا وشئون الاتحاد الأوربي جوزيف بوريل". ويعد المحيط الهادي أيضا ساحة تنافس دبلوماسي بين الصين وتايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي