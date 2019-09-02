هل يقضي «الشطب» على بيع أسماء الصيادلة للسلاسل؟

الصيادلة: الشطب عامًا والغلق الإداري للصيادلة الذين يعيرون أسماءهم.. وخالد: أفلحت النقابة إن صدقت قي تطبيق قرارها.. وفاروق يضبط السوق ويحد من السلاسل

تحرير: مؤمن عبد اللاه ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م

قرار يستهدف وقف أرباح لم تكن بالهينة تغتال جيوب البسطاء، حيث أعلنت نقابة الصيادلة بالقاهرة، قرارا بشطب أي صيدلي يسمح باستخدام اسمه المهني لفتح أفرع وسلاسل من الصيدليات، ومن المتوقع أن يسري القرار خلال الفترة المقبلة على مستوى الجمهورية. ويأتى هذا القرار بالتزامن مع صدور قرار آخر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والذي يقضي بشطب سلاسل صيدليات رشدي والعزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا.

وفي ظل هذا التوجه، هناك مجموعة من التساؤلات التى بحاجة إلى إجابة عنها، أهمها هل تنجح نقابة الصيادلة في وقف سطوة سلاسل الصيدليات على السوق وإعادة التوازن إلى سوق الدواء؟، ليحصل المريض على علاجه، دون أن يتحكم في تمتعه بالصحة معركة تكسير العظام بين رجال الأعمال. (اقرأ أيضا: الصحة: شطب «العزبي

وفي ظل هذا التوجه، هناك مجموعة من التساؤلات التى بحاجة إلى إجابة عنها، أهمها هل تنجح نقابة الصيادلة في وقف سطوة سلاسل الصيدليات على السوق وإعادة التوازن إلى سوق الدواء؟، ليحصل المريض على علاجه، دون أن يتحكم في تمتعه بالصحة معركة تكسير العظام بين رجال الأعمال. (اقرأ أيضا: الصحة: شطب «العزبي ورشدي» من سجلات الصيادلة نهائيا)

الشطب والغلق

انتفاضة الصيادلة لم تقتصر على سلاسل الصيدليات فقط وإنما امتد ليطال من يقفون وراء وجود هذه الصيدليات، حيث هددت نقابة صيادلة القاهرة من يقومون بإعارة أسمائهم لتلك الكيانات غير القانونية والتي تعرف باسم «سلاسل الصيدليات»، بالشطب لمدة عام وبالتبعية الغلق الإداري لصيدلياتهم لمدة عام، وترى نقابة الصيادلة أن هذه العقوبة الأكثر عدلا، والذى يحد من هيمنة هذه الكيانات على السوق الدوائي، لا سيما بعد أن صدرت مؤخرًا عدة أحكام قضائية ضد بعض أباطرة هذه الكيانات بالشطب نهائيا من جدول نقابة الصيادلة وجداول المشتغلين بوزارة الصحة وبالتبعية غلق مؤسساتهم الصيدلية.



وطالبت النقابة الصيدلة المنضمين بصيدلياتهم إلى«سلاسل الصيدليات»، أن يقوموا فورًا بتوفيق أوضاعهم وفسخ أي تعاقدات بينهم وبين هذه الكيانات لأنها في الأصل تعاقدات غير قانونية لانعدام قانونية هذه المسميات من الأساس.

نقابة الصيادلة وتنفيذ القرار

«أفلحت النقابة إن صدقت» بهذه الكلمات عبر الدكتور عمر خالد، منسق حملة تصحيح الواقع الدوائي عن القرار، حيث قال إذا كان التحقيق الذى ستقوم به النقابة مع الصيدلي الذى يقوم ببيع اسمه سواء لغير صيدلي أو لسلسلة الصيدليات المنتشرة في مصر على مدار السنوات الماضية، مثل العزبي ورشدي، سوف يسفر عن شطب وحرمان من يقدم على هذه الخطوة وإن كان لمدة عام واحد فإن هذه الخطوة سوف تكون جيدة للغاية، وسوف تساهم في القضاء على وجود سلاسل الصيدليات.



وأضاف خالد في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "أما إذا كان التحقيق الذى ستقوم به النقابة مثله مثل غيره من التحقيقات فسيكون مقصورا على توجيه اللوم للصيدلي أو الحصول على تعهد منه بأنه لن يقوم بمثل هذا الأمر فإن هذا التحقيق سوف يكون مجرد إجراء صوري لن يؤتى بثماره، وكأننا نحارب طواحين الهواء. (اقرأ أيضا: الصحة: شطب «العزبي ورشدي» من سجلات الصيادلة نهائيا)



وأوضح خالد أن ضبط سوق الدواء في مصر يحتاج إلى مجموعة من الضوابط والقضاء على عدد من الأمراض المزمنة التى بات يعاني منها السوق الدوائي على مدار السنوات الأخيرة، وأن يتم تعميم هذه الضوابط على جميع الصيدليات الكبيرة والصغيرة، خاصة أن هذه السلاسل ترتكب العديد من المخالفات مثل احتكار بعض الأدوية وعدم وجوده خارجها.

وتابع: من الأمور السلبية والمشكلات التى باتت تؤرق العمل الصيدلي، أن التعاقدات التى تتم بين الصيدليات والمؤسسات الأخرى تتم بدون أن تكون النقابة طرفا فيها وهذا أمر غير مقبول، بالإضافة إلى وجود تميز بين صيدلية وأخرى والسلاسل، وهذه أمر يجب على النقابة أن تتلافاه، ناهيك بالأدوية المهربة والتى يطلق عليها تجميلا لها الأدوية الموردة.

وشدد على ضرورة عدم التمييز بين الصيدليات صغيرها وكبيرها حتى لا يكون هناك اختلاف في المعايير، بالإضافة إلى القضاء على الأدوية المهربة والتى يطلق عليها اسم الأدوية المستوردة تجميلا لمسماها، وتقوم بعض السلاسل بالتجارة فيها، وبيع الأدوية عن طريق الديليفيري وهذا الأمر مذموم للغاية لأن الصيدلي يقوم بصرف الدواء بدون أن يرى المريض أو الروشتة. (اقرأ أيضا: العزبي: اختفاء بعض الأدوية خلال أيام)

القضاء يؤيد القرار

كانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت في مارس الماضي، بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة، بإسقاط عضوية أحمد العزبي، وحاتم رشدي صاحبي سلاسل صيدليات شهيرة، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدلانيا آخرين إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة. (اقرأ أيضا: شطب صيدليات العزبي ورشدي.. هل ينقذ سوق الدواء؟

وكشفت الدعوى أن الصيادلة باعوا أسماءهم التجارية للصيدلي أحمد العزبي، وحاتم رشدي، وقاما باستعارة أسمائهم ليتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون، وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت في يونيو 2018، بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، التي حظرت امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين.

"الشطب" وتأثيره على السلاسل

الدكتور أحمد فاروق، عضو نقابة الصيادلة، قال إن هذا القرار ليس وليد اليوم وإنما موجود منذ سنوات ومن قبل قامت النقابة بشطب عدد من الصيادلة نظرا لقيامهم ببيع أسمائهم لسلاسل الصيدليات، مشيرا إلى أن النقابة كانت في العام قبل الماضي قد قامت باستحداث لجنتي الدخلاء وسلاسل الصيدليات من أجل الحد من هذه الظاهرة التى انتشرت في مصر مؤخرا وهيمن من خلالها بعض رجال الأعمال على السوق الدوائي، لحفظ الأمن الدوائى القومى وتأمينه من الدخلاء.

وأوضح فاروق أن دور نقابة الصيادلة يتمثل في الرقابة والتفتيش وإصدار القرارات التأديبية، بينما قرار غلق الصيدليات من اختصاص وزارة الصحة ومنعها من ممارسة مهنة الصيدلة سواء لمدة محددة أو بصفة نهائية، مشيرا إلى أن هذا القرار سوف يصب في مصلحة سوق الدواء بالكامل ويعيد الحق إلى الصيادلة.



وأكد أن هذا القرار سوف يحد من انتشار هذه السلاسل التى غزت السوق، وخلقت حالة من الركود لدى الصيدليات الصغيرة، بالإضافة إلى أن البعض من الصيادلة يستسهل هذه العملية فيحصل على أموال كثيرة وكذلك على راتب شهري.



