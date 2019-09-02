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هل يقضي «الشطب» على بيع أسماء الصيادلة للسلاسل؟

الصيادلة: الشطب عامًا والغلق الإداري للصيادلة الذين يعيرون أسماءهم.. وخالد: أفلحت النقابة إن صدقت قي تطبيق قرارها.. وفاروق يضبط السوق ويحد من السلاسل
تحرير: مؤمن عبد اللاه ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قرار يستهدف وقف أرباح لم تكن بالهينة تغتال جيوب البسطاء، حيث أعلنت نقابة الصيادلة بالقاهرة، قرارا بشطب أي صيدلي يسمح باستخدام اسمه المهني لفتح أفرع وسلاسل من الصيدليات، ومن المتوقع أن يسري القرار خلال الفترة المقبلة على مستوى الجمهورية. ويأتى هذا القرار بالتزامن مع صدور قرار آخر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والذي يقضي بشطب سلاسل صيدليات رشدي والعزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا.
وفي ظل هذا التوجه، هناك مجموعة من التساؤلات التى بحاجة إلى إجابة عنها، أهمها هل تنجح نقابة الصيادلة في وقف سطوة سلاسل الصيدليات على السوق وإعادة التوازن إلى سوق الدواء؟، ليحصل المريض على علاجه، دون أن يتحكم في تمتعه بالصحة معركة تكسير العظام بين رجال الأعمال. (اقرأ أيضا: الصحة: شطب «العزبي
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المتحدث-العسكري

القوات المسلحة تنفي امتلاك سلسلة صيدليات: شائعات

نفت القوات المسلحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعى الممنهجة من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية. وأهابت القوات المسلحة، في بيان لها اليوم الأربعاء، بجميع وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة. وأول من أمس أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نقابة الصيادلة بأنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة.
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بعد قرار الصحة.. «العزبي» يكشف مصير سلسلة صيدلياته

شكل قرار الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، بشطب الدكتور أحمد العزبي والدكتور حاتم رشدي، من سجلات الصيادلة بالوزارة، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بشطبهما، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بالشارع المصرى والوسط الطبي على حد سواء. وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت في مارس الماضي، بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة بإسقاط عضوية أحمد العزبي، وحاتم رشدي؛ لقيامهما باستعارة أسماء صيادلة ليتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون.
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غموض يمنحها القوة.. رحلة البحث عن مالك صيدليات 19011

الأصل فى القانون الذي ينظم عمل الصيدليات أن من حق كل صيدلي أن يمتلك صيدليتين، ولا يسمح له حتى بالدخول في شراكة مع أي صيدليات أخرى، لكن ظاهرة، السلاسل بدأت فى العام 1975، بعدما قام أحمد العزبي صاحب صيدليات العزبي المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، بالاستحواذ على عدد من الصيدليات، داخل وخارج القاهرة. واستمر العزبي في عملية "التحايل على القانون" بشراء أسماء بعض الصيادلة، أو منحهم جزءا من الربح، أو الاتفاق على مبلغ مالي ثابت بشكل شهري، هو ما ممكنه من امتلاك 90 فرعا لصيدليات تحمل اسم "العزبي" فى العام 2015، وهو ما فتح الباب أمام العديد لتأسيس سلاسل أخرى.
صيدليه-العزبي

ما مصير صيدليات العزبي بعد شطب صاحبها من الصيادلة؟

أثار قرار الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نقابة الصيادلة، بشطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، والتأشير بذلك في سجلات الصيادلة، حالة من الجدل لدى الرأي العام ، خاصة أنها تسهم فى توصيل الدواء إلى جميع أنحاء الجمهورية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال أكثر من 90 فرعاً على مستوى الجمهورية، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول مصير صيدليات «العزبي» بعد شطب صاحبها من نقابة الصيادلة؟
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