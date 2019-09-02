الداخلية تكشف مخططا إخوانيا للوقيعة بين الشعب والشرطة

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٢ م

وزارة الداخلية

على مدار الساعة تتصدى أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمحاولات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لإثارة الرأي العام أو إحداث وقيعة بين المواطنين وجهاز الشرطة، ولعل آخر تلك المحاولات مقطع الفيديو الذي تداوله عدد من الحسابات والصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن ضابط شرطة يضرب سيدة في الشارع ويجردها من ملابسها، وتبين من الفحص أن الفيديو قديم، وتم نشره بتاريخ 27 مارس من عام 2011 تحت عنوان "ضباط الشرطة ضرب بنات- قبل الثورة".

يأتي ذلك في إطار منهج الجماعة الإرهابية المعروف بالكذب والافتراء على مؤسسات الدولة، في محاولة يائسة منها لإثارة المواطنين ضد جهاز الشرطة. وعلى خلفية تداول مقطع فيديو على حساب شخصى "مُحدد" زعم خلاله قيام ضابط شرطة بأسوان بالاعتداء على شاب قبل القبض عليه، تبين أنه بتاريخ 30 أغسطس الماضي، إذ استوقفت