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الأربعاء.. مصر للطيران تختتم رحلات عودة الحجاج

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م
حجاج - صورة أرشيفية
حجاج - صورة أرشيفية
تختتم شركة مصر للطيران، غدًا الثلاثاء، رحلات الجسر الدوي لعودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة من مطار جدة، فيما تصل آخر الرحلات من المدينة المنورة، بعد غد الأربعاء، لتنهي شركة مصر للطيران موسم الحج هذا العام بنقل حوالي 75 ألف حاج على متن 424 رحلة جوية في الذهاب والعودة. وتسير "مصر للطيران" رحلة واحدة، غدًا، من مطار جدة و4 رحلات من مطار المدينة المنورة لنقل 800 حاج من حجاج قرعة (التنازلات، وشمال وجنوب سيناء، وبعثات الوزارات، بخلاف رحلات العمل).
وكانت وزارة الصحة، قد صرحت، في شهر أغسطس الماضي، بأن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت 77 ألفا و75 حالة مرضية، إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71 ألفا و735 حالة بمكة المكرمة، و5 آلاف و340 حالة بالمدينة المنورة، مضيفة أن الوزيرة هالة زايد تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من
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الفريق-أول -محمد زكى-القائد-العام للقوات-المسلحة

وزير الدفاع يفتتح المرحلة النهائية من تطوير النظام الإشاري

افتتح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة النهائية من مشروع تطوير النظام الإشاري الجديد لقوات حرس حدود، والذي يحقق التأمين الإشاري لكافة عناصر حرس الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وذلك بعد تطويرها وتدعيمها وفقا لأحدث النظم العالمية، كما افتتح عددا من المواقع الإشارية الجديدة، معلنا بدء التشغيل التجريبي لمركز التحكم الرئيسي في أنظمة وشبكات المواصلات الإشارية لإدارة الإشارة بواسطة الفيديو كونفرانس.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

نقلة نوعية..مدبولي يناقش سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات المحفزة، والتي يأتي في صدارتها تيسير وتسهيل الإجراءات كافة أمام المستثمرين الأجانب، والسعي لحل جميع المشكلات التي تواجههم في أقرب وقت، وتذليل جميع المعوقات التي تطرأ في هذا الصدد، فضلا عن وضوح الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها إعطاء رسائل ثقة في مناخ الاستثمار بمصر أمام العالم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الإثنين، لمناقشة سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في مصر.
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الأرصاد: غدا طقس معتدل.. ورطوبة على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
مؤذن

بعد الإعلان.. أين وعد الأوقاف بتفعيل الأذان الموحد؟

« الأذان الموحد».. ذلك الحلم الذى ظل يراود الأوقاف على مدى العشر سنوات الماضية، لم ير النور حتى الآن، إلا أن تأكيد وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، مطلع العام الجاري بأن الوزارة قامت بتفعيل التجربة على مائة مسجد، بعث بالكثير من بوادر الأمل لدى المؤيدين للمشروع، غير أن تأكيد الوزير تعميم التجربة عمليا على عدد من المساجد ابتداء من مارس الماضى، ومع مرور الوقت ولم يخرج المشروع للنور، أثار العديد من التساؤلات، أبرزها، أين وعد الوزير بتفعيل التجربة، وإلى أين وصلت الوزارة فى تطبيق تجربة الأذان الموحد على أرض الواقع؟
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.الحجاج (5)

غدا.. مصر للطيران تسير 16 رحلة لنقل الحجاج للقاهرة

تسير شركة مصر للطيران، غدا الجمعة، 16 رحلة إضافية ومنتظمة قادمة من مطاري مدينتي جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة؛ لنقل 3 آلاف و100 حاج، ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة. وأعلنت الشركة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذه الرحلات تشمل 7 رحلات تقلع من مطار جدة منها رحلتان لنقل حجاج مالي، و9 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1600 من حجاج قرعة كفر الشيخ والمنيا وبني سويف وأسوان والقليوبية وتضامن كفرالشيخ، بخلاف رحلات العمل.
.الحجاج (5)

مصر للطيران تسير 17 رحلة لنقل 3300 حاج

تسير شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، اليوم الخميس، 17 رحلة جوية إضافية ومنتظمة قادمة من مدينتي جدة والمدينة المنورة إلى محافظة القاهرة، لنقل حوالي 3 آلاف و300 حاج من حجاج بيت الله الحرام، بعد أدائهم مناسك الحج. وأعلنت الشركة، في بيان لها، أن هذه الرحلات تشمل 9 رحلات من جدة لنقل 1700 حاج من بينها رحلات خاصة لحجاج مدينة مالي، و 8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1600 حاج من حجاج قرعة القاهرة أسيوط والشرقية، وتضامن المنيا والغربية، بخلاف رحلات العمل.
.الحجاج (2)

غدا.. مصر للطيران تسير 17 رحلة لنقل 3700 حاج

تسير شركة مصر للطيران، غدا الإثنين، 17 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة؛ لنقل 3700 حاج من الأراضي المقدسة. وذكرت الشركة، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه سيتم تسيير 8 رحلات من جدة لنقل 1700 حاج، و9 رحلات من المدينة المنورة لنقل 2000 من حجاج قرعة الشرقية والغربية والقاهرة، بخلاف رحلات العمل. من ناحية أخرى، استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى، صباح اليوم، 77 ألفا و75 حالة مرضية، إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71 ألفا و735 حالة بمكة المكرمة، و5 آلاف و340 حالة بالمدينة المنورة.
.الحجاج (5)

غدا.. مصر للطيران تسير رحلة لعودة 3700 حاج

تسير شركة مصر للطيران، غدا الأحد، 16 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي لنقل 3 آلاف و700 حاج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج، التي بدأت يوم 14 أغسطس الجاري وتنتهي في 5 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن تقلع رحلات من جدة لنقل 2000 حاج من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي و8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1700 حاج من حجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والغربية والفيوم وبعثات الداخلية وتنازلات وتضامن المؤسسة بخلاف رحلات العمل.
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