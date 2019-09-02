الأربعاء.. مصر للطيران تختتم رحلات عودة الحجاج

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م

حجاج - صورة أرشيفية

تختتم شركة مصر للطيران، غدًا الثلاثاء، رحلات الجسر الدوي لعودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة من مطار جدة، فيما تصل آخر الرحلات من المدينة المنورة، بعد غد الأربعاء، لتنهي شركة مصر للطيران موسم الحج هذا العام بنقل حوالي 75 ألف حاج على متن 424 رحلة جوية في الذهاب والعودة. وتسير "مصر للطيران" رحلة واحدة، غدًا، من مطار جدة و4 رحلات من مطار المدينة المنورة لنقل 800 حاج من حجاج قرعة (التنازلات، وشمال وجنوب سيناء، وبعثات الوزارات، بخلاف رحلات العمل).

وكانت وزارة الصحة، قد صرحت، في شهر أغسطس الماضي، بأن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت 77 ألفا و75 حالة مرضية، إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71 ألفا و735 حالة بمكة المكرمة، و5 آلاف و340 حالة بالمدينة المنورة، مضيفة أن الوزيرة هالة زايد تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من