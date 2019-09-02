ترامب يهمش بولتون في الملفات السياسية الكبرى

بدا من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قرارا بتهميش مستشاره لشؤون الأمن القومي جون بولتون في الملفات السياسية الثقيلة، خاصة بعد ظهور خلافات في آرائهما حولها

تحرير:محمود نبيل ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م

ترامب

على مدى تاريخ طويل، كان أسلاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعكفون على دراسة كيفية تقييم وجود الولايات المتحدة العسكري والمدني خارج البلاد، والتنسيق مع الحلفاء ومدى الاستثمار بكثافة في المسار الدبلوماسي، بعد التشاور مع مستشاري الأمن القومي، الذين كانوا من العوامل الرئيسية لتحديد المسار الذي يختاره قائد البيت الأبيض، إلا أن ترامب اتخذ مسارًا مختلفًا بشكل خطير، سواء في عملية صنع القرار أو دراسة العواقب التي قد تنتج عنه على المستويين السياسي والعسكري.

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن ترامب همش جون بولتون، مستشاره لشؤون الأمن القومي، في عدد من الملفات السياسية الخارجية، حيث يخشى الرئيس الأمريكي الاتجاهات العفوية وغير المستنيرة لبولتون، والتي قد تكون لها عواقب وخيمة. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين ووفقًا للصحيفة،