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ترامب يهمش بولتون في الملفات السياسية الكبرى

بدا من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قرارا بتهميش مستشاره لشؤون الأمن القومي جون بولتون في الملفات السياسية الثقيلة، خاصة بعد ظهور خلافات في آرائهما حولها
تحرير:محمود نبيل ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م
ترامب
ترامب
على مدى تاريخ طويل، كان أسلاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعكفون على دراسة كيفية تقييم وجود الولايات المتحدة العسكري والمدني خارج البلاد، والتنسيق مع الحلفاء ومدى الاستثمار بكثافة في المسار الدبلوماسي، بعد التشاور مع مستشاري الأمن القومي، الذين كانوا من العوامل الرئيسية لتحديد المسار الذي يختاره قائد البيت الأبيض، إلا أن ترامب اتخذ مسارًا مختلفًا بشكل خطير، سواء في عملية صنع القرار أو دراسة العواقب التي قد تنتج عنه على المستويين السياسي والعسكري.
قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن ترامب همش جون بولتون، مستشاره لشؤون الأمن القومي، في عدد من الملفات السياسية الخارجية، حيث يخشى الرئيس الأمريكي الاتجاهات العفوية وغير المستنيرة لبولتون، والتي قد تكون لها عواقب وخيمة. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين ووفقًا للصحيفة،
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مايك-بومبيو

واشنطن توضح سبب زيارة بومبيو إلى بروكسل

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، اليوم الإثنين، أسباب الزيارة التي سيقوم بها الوزير مايك بومبيو إلى العاصمة البلجيكية بروكسل. وذكرت أورتاجوس، أن الزيارة تستهدف بحث العلاقات والتعاون عبر الأطلسي، من خلال لقاء المسئولين الأوروبيين في إطار دعم وتنسيق الأولويات المشتركة، وأضافت المتحدثة أنه من المقرر أن يلتقي بومبيو خلال هذه الزيارة التي تستمر حتى غدٍ الثلاثاء، رئيس الوزراء البلجيكي ورئيس المجلس الأوروبي المنتخب تشارلز ميشيل، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج.
ماكينة صرف آلي بأمريكا

مثل هذا اليوم.. تركيب أول ماكينة صرف آلي في أمريكا

في مثل هذا اليوم 2 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1192: ريتشارد قلب الأسد يعقد معاهدة صلح مع صلاح الدين الأيوبي ليحتفظ الصليبيون بشريط ساحلي يمتد من صور إلى يافا ويسمح صلاح الدين الأيوبي للحجاج والتجار بزيارة القدس. في عام 1921: الحكومة البريطانية تعترف بالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود (مؤسس المملكة العربية السعودية) سلطان على منطقة نجد بشبه الجزيرة العربية.
مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (2)

أمريكا تعلق على قصف لبنان بـ100 قذيفة: ندعم إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، إن على حزب الله وقف "أعماله العدائية التي تهدد استقرار لبنان وأمنه"، بحسب "العربية". واعتبرت الخارجية الأمريكية أن "ما حصل اليوم في لبنان مثال على دور إيران في دعم الميليشيات"، مشيرة إلى الهجوم الذي نفذه حزب الله بصواريخ على قاعدة إسرائيلية في منطقة حدودية. وجددت الوزارة "دعم إسرائيل في حقها بالدفاع عن نفسها"، بعد أن ردت تل أبيب بإطلاق أكثر من 100 قذيفة على مناطق لبنانية في الجنوب. وأعلنت إسرائيل، الأحد، أنها قصفت مناطق في جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه أراضيها.
الشرطة-الأمريكية (2)

أمريكا تعتقل بريطانيا للاشتباه بتورطه بأعمال إرهابية

أعلنت شرطة أوهايو الأمريكية، اليوم الأحد، اعتقال مواطن بريطاني للاشتباه في تورطه بأعمال إرهابية، وفقا لـ"ورتيزر"، ولم تشر الوكالة إلى مزيد من التفاصيل. كانت السلطات الأمريكية قد اعتقلت في وقت سابق 4 أشخاص بعدما خططوا لشن هجوم بالقنابل على بلدة مسلمة صغيرة في شمال ولاية نيويورك، وقالت إن المحققين ضبطوا ثلاث قنابل محلية الصنع ونحو 20 بندقية. واتهمت السلطات القضائية في نيويورك الموقوفين بحيازة غير مشروعة للأسلحة والتخطيط لمهاجمة قرية "إسلامبرج" التابعة لمدينة تومبكينس في الولاية ذاتها، وذلك من خلال تنفيذ تفجيرات فيها.
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ترامب

أمريكا تفرض عقوبات على شركتين تابعتين للجيش الإيراني

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على على شركتين إيرانيتين مرتبطتين بالجيش الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء، أن الوضع الراهن في بلاده بشأن الاتفاق النووي لن يتغير إن لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن بلاده أولاً. تصريحات روحاني جاءت في أعقاب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأن الاتفاق بين ترامب وروحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما.
محاولات-ترامب-لاستقطاب-الدعم-ضد-إيران-تبوء-بالفشل

ترامب يلجأ لاستراتيجيته مع كيم لحل أزمة إيران

منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منصبه في يناير من عام 2017، وهو يسعى بشكل جدي لمواجهة ما يعتبره أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. وفي إطار سياسة "أقصى ضغط" التي يتبعها ضد طهران، انسحب من الاتفاق النووي الإيراني، وفرض عقوبات على قطاعي النفط والمصرفي في إيران. إلا أن الرئيس الأمريكي أعرب مؤخرا عن نواياه لحل القضية، حيث أشار ترامب إلى أنه منفتح على إحداث تحول كبير في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، وقدم عرضا للاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني، وربما تخفيف القيود على صادرات النفط الإيرانية.
روحان

روحاني: أمريكا أول الهاربين من الشرق الأوسط

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، أن أمريكا تتصرف كالفأر أمام إيران، وأنها ستكون أول من يهرب من الشرق الأوسط حين تتعرض المنطقة للخطر. وأضاف روحاني خلال مراسم إزاحة الستار عن منظومة "باور- 373" الصاروخية للدفاع الجوي: "سنتعامل بالمنطق مقابل المنطق والقوة مقابل القوة، ومقابل القوة الأمريكية ضد إيران نحن بحاجة إلى استخدام القوة"، مؤكدًا أن إيران تتمتع بقوة دفاعية عالية. وأوضح أن الخلاف مع أمريكا خلاف استراتيجي في وجهات النظر والتفكير، وليس خلافا عسكريا أو سياسيا.
الملاحة الحرين

حلف حماية الملاحة بالخليج صداع في رأس نظام الملالي

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة السعي لتشكيل تحالف لحماية الملاحة في مياه الخليج بعد التهديدات التى قامت بها إيران، وتبلورت خطة جديدة على الأجندة الأمريكية، ستوفر بموجبها سفن قيادة للتحالف العسكري من أجل حماية المياه الاستراتيجية في الخليج، خاصة قبالة سواحل إيران واليمن، وضمان حرية وحماية الملاحة البحرية. وبدأت الأزمة في مياه الخليج منذ مايو والمستمرة حتى الآن، عقب وقوع سلسلة من الهجمات وأعمال تخريب بسفن تجارية بالقرب من مضيق هرمز، حيث يمر ثلث النفط المنقول بحريا في العالم، ومنذ البداية وجهت واشنطن أصابع الاتهام إلى إيران.
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