وزير الدفاع يفتتح المرحلة النهائية من تطوير النظام الإشاري
٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع
افتتح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة النهائية من مشروع تطوير النظام الإشاري الجديد لقوات حرس حدود، والذي يحقق التأمين الإشاري لكافة عناصر حرس الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وذلك بعد تطويرها وتدعيمها وفقا لأحدث النظم العالمية، كما افتتح عددا من المواقع الإشارية الجديدة، معلنا بدء التشغيل التجريبي لمركز التحكم الرئيسي في أنظمة وشبكات المواصلات الإشارية لإدارة الإشارة بواسطة الفيديو كونفرانس.
ويأتي هذا في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالتطوير والتحديث المستمر للأجهزة والمعدات لمختلف القيادات والإدارات والأسلحة.وألقى مدير إدارة الإشارة، كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من دعم لتطوير وتحديث وحدات الإشارة، وحرصها على امتلاك أحدث المنظومات العالمية
ويأتي هذا في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالتطوير والتحديث المستمر للأجهزة والمعدات لمختلف القيادات والإدارات والأسلحة.
وألقى مدير إدارة الإشارة، كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من دعم لتطوير وتحديث وحدات الإشارة، وحرصها على امتلاك أحدث المنظومات العالمية بما يسهم في دعم قدراتها وإمكانياتها القتالية، مشيرا إلى استمرار إدارة الإشارة في التدريب الجاد والحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي العالي والدائم، مع استمرار التركيز على تطوير أداء العنصر البشري وتأهيله.
ونقل القائد العام تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، كما قدم التحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم من أجل القضاء على الإرهاب، مؤكدا حرص القوات المسلحة على التطوير الدائم والمستمر لكافة الأسلحة والمعدات والأجهزة المختلفة التي توفر كافة سبل التفوق التقني والعملياتي.
كما تفقد القائد العام للقوات المسلحة، معرضا للمعدات الإشارية اشتمل على عرض لإمكانيات مراكز القيادة والسيطرة المطورة، وأسلوب عملها وتأمينها في جميع حالات الطوارئ، كذلك معدات شبكات المواصلات الاستراتيجية ومحطات الألياف الضوئية المطورة وأنظمة الاتصالات الحديثة، التي تم إدخالها للقوات المسلحة، وشاهد عرضا لمعدات الاتصال الداخلى المطورة لصالح العناصر المدرعة و ذات الجنزير. كما كرم الفريق أول محمد زكي عددا من المتميزين وأسر الشهداء والمصابين، تقديرا لما قدموه من جهود وتضحيات جليلة في سبيل رفعة الوطن.
حضر الافتتاح الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعددا من كبار قادة القوات المسلحة.