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وزير الدفاع يفتتح المرحلة النهائية من تطوير النظام الإشاري

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع
افتتح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة النهائية من مشروع تطوير النظام الإشاري الجديد لقوات حرس حدود، والذي يحقق التأمين الإشاري لكافة عناصر حرس الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وذلك بعد تطويرها وتدعيمها وفقا لأحدث النظم العالمية، كما افتتح عددا من المواقع الإشارية الجديدة، معلنا بدء التشغيل التجريبي لمركز التحكم الرئيسي في أنظمة وشبكات المواصلات الإشارية لإدارة الإشارة بواسطة الفيديو كونفرانس.
ويأتي هذا في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالتطوير والتحديث المستمر للأجهزة والمعدات لمختلف القيادات والإدارات والأسلحة.وألقى مدير إدارة الإشارة، كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من دعم لتطوير وتحديث وحدات الإشارة، وحرصها على امتلاك أحدث المنظومات العالمية
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طيور-مهاجرة

الرسوم أولا.. بدء موسم صيد الطيور المهاجرة في مطروح

صدق اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح على بدء موسم صيد الطيور المهاجرة اعتبارا من أول سبتمبر وحتى 10 نوفمبر المقبل، إذ صرح بذلك طه السنيني مدير إدارة البيئة بمطروح. وأوضح أن محافظة مطروح بدأت اعتبارا من أول سبتمبر الجاري فى إصدار تراخيص الصيد للمواطنين من خلال مجالس المدن بعد دفع المواطنين للرسوم المقررة، وذلك بالتعاون مع قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية استعدادا لموسم هجرة الطيور البرية القادمة من أوروبا في الفترة من منتصف أغسطس وحتى 10 نوفمبر القادم.
مجوهرات (2)

التعليم توقع اتفاقية لافتتاح أول مدرسة لصناعة المجوهرات

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًّا، لتوقيع اتفاقية افتتاح أول مدرسة في مصر لصناعة الحلي والمجوهرات، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. توقيع برتوكول الشراكة يتم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة إيجيبت جولد، في ديوان عام الوزارة. وفي 24 أغسطس الماضي، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، أنه مع حلول عام 2021 ستمتلك الوزارة مناهج جديدة لجميع الصفوف، إذ يتم بناء مناهج 10 سنوات دراسية، وسيتم الإسراع في بناء هذه المناهج بشكل سنوي.
بدء -أعمال -المستشفى -الجامعي -وكلية -الطب -جامعة -دمنهور (5)

500 سرير.. تدشين أول مرحلة بمستشفى دمنهور الجامعي

دشن اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اليوم الإثنين، المرحلة الأولى من أعمال مشروعي كلية الطب والمستشفى الجامعي بجامعة دمنهور بمجمع الأبعادية، وذلك بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة ووكلاء الوزارات ورؤساء النقابات وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك انطلاقا من دعم القيادة السياسية وتوجيهاته واهتمامه بتطوير ملف الصحة والتعليم.
كرم-جبر-رئيس-الهيئة الوطنية-للصحافة (1)

شركات تأمين للمواقع.. أبرز ملامح رقمنة الصحف القومية

آثار البيان الصادر من الهيئة الوطنية للصحافة بشأن الانتهاء من اللمسات الأخيرة لمشروع تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية في مشروع ضخم يتم تنفيذه للمرة الأولى بمشاركة وزارة الاتصالات وكبريات الشركات، جدلا واسعا في الأوساط الصحفية. وهو ما طرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، حول ما إذا كان هذا الأمر يعد بمثابة نهاية للصحف الورقية القومية وإحلال المواقع الإلكترونية بديلا لها؟ وما إذا كان القرار سيتبعه تسريح عمالة من تلك المؤسسات؟ وما هو الشكل الجديد الذى ستنتهجه الهيئة في تحويل الصحف القومية إلى صحف رقمية؟
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مترو-الانفاق

السيسي يوافق على قرض بـ350 مليون يورو لتطوير المترو

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، القرار الجمهوري رقم 76 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق حكومي مع بنك الاستثمار الأوروبي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذي يتيح البنك بمقتضاه قرضًا لمصر قيمته 350 مليون يورو. جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح الخميس. ويهدف مشروع تطوير وتجديد الخطر الأول لمترو أنفاق القاهرة – وفقا للمذكرة الإيضاحية، إلى تحسين خدمات مترو الأنفاق عليى المدى الطويل، وزيادة سعة النقل، فضلاً عن تخفيف الاختناقات المرورية، وتعزيز النقل العام في القاهرة الكبري.
انتخابات

كل ما تريد معرفته عن انتخابات المحليات المقبلة

«المجالس المحلية تلعب دورا فى ضبط الأداء الحكومى، وللأسف حاليا مجمدة ولم تجرِ انتخابات، والواقع يؤكد أن لدينا مشكلة فى هذا الأمر، وحريصون على عقد هذه الانتخابات فى أقرب فرصة»، بهذه الكلمات عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الأخير بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن عدم رضاه عن تأخر صدور قانون المحليات وتجميد دورها المهم منذ 11 عاما، لا سيما أن آخر انتخابات للمحليات تم إجراؤها في عام 2008، وهو ما جعل البعض يتكهن بمصير القانون بعد حديث الرئيس، وهل من الممكن أن يكون حديث الرئيس مقدمة لإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية هذا العام؟
السيسي (5)

السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام المحاكم الاقتصادية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. تتضمن التعديلات أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.
الرئيس-السيسى

السيسي للشباب: أنتم سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحيه والتقدير للشباب المصري بمناسبة اليوم العالمي للشباب حيث كتب الرئيس عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قائلاً: «في اليوم العالمي للشباب .. أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد والذى يُثبت يوماً بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة ، وأؤكد على أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار فى دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذى يُحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا العزيزة»، ويأتى هذا بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للشباب.
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