هذه السيارات الأمريكية الأفضل في 2019

استطاعت هذه المجموعة من السيارات أن تحقق نجاحًا كبيرًا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الجاري، وذلك بعد اقتراب 2019 من نهايته

تحرير:محمود نبيل ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

فورد فوكاس

على مدى العام الجاري، استطاعت العديد من السيارات أن تحقق شعبية واسعة في الأسواق العالمية المختلفة، إلا أن الولايات المتحدة تبقى هي الأهم بالنسبة للعشرات من الشركات المصنعة للسيارات، وخاصة أنها تستوعب موديلات عديدة ومختلفة من حيث الطراز والإمكانيات الفنية. وخلال 2019، استطاعت بعض الموديلات في السوق الأمريكية أن تحقق شعبية واسعة في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي كان واضحًا من خلال آراء الجمهور والنقاد ومدى قناعة الجماهير بإمكاناتها الفنية والشكل الخارجي.

وفي هذا السياق، تستعرض شبكة "سي نيت" أفضل السيارات التي برزت بشكل واضح في السوق الأمريكي خلال العام الجاري، وذلك استنادًا لآراء الجمهور والخبراء. جيب شيروكي تتمتع بقدرات كبيرة على مستوى السيارات الرياضية متعددة الأغراص، وهي مزودة بمحرك 3600 سي سي مكون من 6 سلندرات "V6"، وهو ما يؤهله لضخ قوة تقدر بـ295