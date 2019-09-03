هذه السيارات الأمريكية الأفضل في 2019

استطاعت هذه المجموعة من السيارات أن تحقق نجاحًا كبيرًا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الجاري، وذلك بعد اقتراب 2019 من نهايته
على مدى العام الجاري، استطاعت العديد من السيارات أن تحقق شعبية واسعة في الأسواق العالمية المختلفة، إلا أن الولايات المتحدة تبقى هي الأهم بالنسبة للعشرات من الشركات المصنعة للسيارات، وخاصة أنها تستوعب موديلات عديدة ومختلفة من حيث الطراز والإمكانيات الفنية.
وخلال 2019، استطاعت بعض الموديلات في السوق الأمريكية أن تحقق شعبية واسعة في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي كان واضحًا من خلال آراء الجمهور والنقاد ومدى قناعة الجماهير بإمكاناتها الفنية والشكل الخارجي.
وفي هذا السياق، تستعرض شبكة "سي نيت" أفضل السيارات التي برزت بشكل واضح في السوق الأمريكي خلال العام الجاري، وذلك استنادًا لآراء الجمهور والخبراء.
جيب شيروكي
تتمتع بقدرات كبيرة على مستوى السيارات الرياضية متعددة الأغراص، وهي مزودة بمحرك 3600 سي سي مكون من 6 سلندرات "V6"، وهو ما يؤهله لضخ قوة تقدر بـ295
وفي هذا السياق، تستعرض شبكة "سي نيت" أفضل السيارات التي برزت بشكل واضح في السوق الأمريكي خلال العام الجاري، وذلك استنادًا لآراء الجمهور والخبراء.
جيب شيروكي
تتمتع بقدرات كبيرة على مستوى السيارات الرياضية متعددة الأغراص، وهي مزودة بمحرك 3600 سي سي مكون من 6 سلندرات "V6"، وهو ما يؤهله لضخ قوة تقدر بـ295 حصانا، وهي تعد واحدة من أشهر سيارات الشركة الأمريكية على مستوى العالم، والتي تولي لها أهمية كبيرة على مستوى التسويق في المعارض الدولية، الأمر الذي منحها شعبية واسعة على مستوى الأسواق العالمية في العام الجاري، لا سيما بعد التحديثات التي أضافتها الشركة الأمريكية العملاقة.
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هوندا أوديزي
لا تزال الشركة اليابانية تصر على تطوير هذه النسخ من السيارة، والتي تلقى بعض القبول في عدد من الأسواق العالمية المختلفة، خاصة تلك التي تولي اهتمامًا بالموديلات الغريبة، هي تأتي بمحرك 3500 سي سي مكون من 6 سلندرات "V6"، وهو ما يؤهلها لضخ قوة تقدر بـ280 حصانا، وهي مزودة بدفع أمامي لعجلاتها، لتستطيع أن تصل من وضعية الثبات لسرعة 100 كيلو متر/ ساعة في زمن 8.3 ثانية.
سيارات صنعت في الخمسينيات ولا تزال جاذبة للجمهور
شيفروليه كورفيت
تعد من أهم الموديلات الرياضية التي راهنت على القوة والشكل الخارجي معًا، خاصة أنها من بين السيارات التي كانت منذ زمن طويل ذات شعبية كبيرة في الأسواق العالمية المختلفة، وتعد النسخة المكشوفة من السيارة الأمريكية واحدة من أهم الموديلات التي يطلبها الجمهور، لا سيما أنها تجمع بين الإمكانات الرياضية الفاخرة، بالإضافة إلى الشكل الخارجي الجذاب، الذي استطاع جذب الجمهور الثري المحب لهذا النوع من الموديلات.
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شيفروليه كولورادو
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لا شك أن الشركة الأمريكية استطاعت تقديمها بثوب جديد، حيث تم تطوير السيارة على مستوى الأسواق العالمية، خاصة في ظل أن شركة شيفروليه الأمريكية من بين صانعي السيارات التي تولي أهمية كبيرة لتطوير الموديلات التي تنتمي لطراز الشاحنات البيك أب، والتي تعد من بين الموديلات التي تلقى بالفعل قبولا واسعًا على مستوى الأسواق المختلفة حول العالم، وهو الأمر الذي يمنحها القدرة على الوصول لفئات مختلفة من الجماهير في الأسواق العالمية، وبالأخص الكبرى.
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فورد فوكاس
تعد واحدة من أهم السيارات التي أصدرتها الشركة الأمريكية في الأسواق العالمية، كما أنها حظيت باهتمام كبير من جانب الشركة المنتجة والجماهير في الأسواق العالمية، خاصة أنها من بين أبرز الموديلات في الأسواق العالمية بشكل عام، ولذلك فإن السيارة الأمريكية استطاعت أن تحقق شعبية واسعة لدى الفئات التي تسعى دومًا وراء الموديلات ذات الأسعار المعقولة خلال الأشهر القليلة الماضية.