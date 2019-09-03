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هذه السيارات الأمريكية الأفضل في 2019

استطاعت هذه المجموعة من السيارات أن تحقق نجاحًا كبيرًا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الجاري، وذلك بعد اقتراب 2019 من نهايته
تحرير:محمود نبيل ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
فورد فوكاس
فورد فوكاس
على مدى العام الجاري، استطاعت العديد من السيارات أن تحقق شعبية واسعة في الأسواق العالمية المختلفة، إلا أن الولايات المتحدة تبقى هي الأهم بالنسبة للعشرات من الشركات المصنعة للسيارات، وخاصة أنها تستوعب موديلات عديدة ومختلفة من حيث الطراز والإمكانيات الفنية. وخلال 2019، استطاعت بعض الموديلات في السوق الأمريكية أن تحقق شعبية واسعة في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي كان واضحًا من خلال آراء الجمهور والنقاد ومدى قناعة الجماهير بإمكاناتها الفنية والشكل الخارجي.
وفي هذا السياق، تستعرض شبكة "سي نيت" أفضل السيارات التي برزت بشكل واضح في السوق الأمريكي خلال العام الجاري، وذلك استنادًا لآراء الجمهور والخبراء. جيب شيروكي تتمتع بقدرات كبيرة على مستوى السيارات الرياضية متعددة الأغراص، وهي مزودة بمحرك 3600 سي سي مكون من 6 سلندرات "V6"، وهو ما يؤهله لضخ قوة تقدر بـ295
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هيونداي توسان

تحدي الـSUV| من يربح «توسان» أم «قشقاي» أم «تيفولي»؟

صراع شركات السيارات بالسوق المصري يحتدم من أجل الحصول على حصص أكبر في العام الجديد 2019، وتحاول الشركات العاملة في السوق إدارة هذا الصراع بموديلات سياراتها الجديدة، عبر إضافة مميزات ومواصفات تجعلها أكثر قوة وتوفيرا للوقود، وأسعارا تنافسية. نرصد في التقرير التالي مواصفات وإمكانات ثلاث من أهم السيارات الكروس أوفر الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات، وهي «هيونداي توسان، نيسان قشقاي، وسانج يونج تيفولي»، لتكون الصورة النهائية لكل واحدة منها واضحة، عبر المقارنة بينها.
سمارت-فور-تو-جيرمي-سكوت

القوة لا تكفي.. سيارات قد لا تراها العام المقبل

على مدى سنوات طويلة، ظهرت العديد من السيارات ثم اختفت، وذلك على الرغم من الإمكانات الفنية الهائلة التي تتمتع بها، إلا أن الفيصل في استمرارها هو توجهات الجمهور ومدى اقتناعه بإمكانات تلك السيارات، سواء على مستوى القيمة السوقية أو الشكل الخارجي. وخلال الوقت الحالي، تظهر العشرات من الموديلات التي يمكن اعتبارها جيدة على المستوى الفني والتطوير التكنولوجي، إلا أن ذلك قد لا يكون كافيًا لاستمرارها للعام المقبل في الأسواق العالمية، خاصة إذا لم لم تحظ بقبول جماهيري كبير خلال الوقت الحالي.
إلنترا ad 1

صراع شركات.. هيونداي ترفع أسعار إلنترا وجلوري تتراجع

طالت فترة المقاطعة، وازدادت أعداد حملة «خليها تصدي.. زيرو جمارك.. ضد جشع توكيلات السيارات»، لتقترب من حاجز المليون وثمانمئة ألف عضو، وواصل الركود سيطرته على السوق، وهو ما دفع عددا من الوكلاء وتجار السيارات إلى الاستمرار في تقديم تخفيضات سعرية جديدة. وانضمت شركات ووكلاء سيارات جدد إلى سباق تخفيضات أسعار سياراتهم، منها الشركة الصينية DFSK التي خفضت سعر سيارتها جلوري 350، إلا أن الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي» كان لها رأي آخر بزيادة أسعار سيارتيها «إلنترا AD، وHD» المستوردة وشقيقتها المجمعة محليًا.
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