جريمة أسرية بـ15 مايو.. قتل زوجته وألقى طفله من الخامس

تحرير:تهامى البندارى ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م

جثة- صورة أرشيفية

تجرد سائق من مشاعر الأبوة والرحمة على حد سواء، فقد عقله الذي استحوذ عليه الشيطان، أقدم بدم بارد على ذبح زوجته وإلقاء طفله البالغ من العمر 4 سنوات من شرفة الطابق الخامس بمنطقة 15 مايو في القاهرة، تلك الجريمة التي أثارت دهشة ممزوجة بحسرة الأهالي، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمسرح الجريمة، ووصل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثة المجني عليهما، وأمرت بنقل جثة الأم وفلذة كبدها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي، والتصريح بالدفن عقب التشريح لبيان وتحديد أسباب الوفاة، واستعجلت تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، إخطارا من اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بورود إخطار من قسم شرطة 15 مايو، يفيد بمقتل زوجة على يد زوجها نتيجة خلافات أسرية فيما بينهما، وقيام الأب بإلقاء ابنه من الطابق الخامس، نقل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة لكنه فارق الحياة متأثرا