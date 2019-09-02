القوة لا تكفي.. سيارات قد لا تراها العام المقبل

لم تعد الإمكانات الفنية العالية في السيارات الجديدة هي المعيار الرئيس لمدى قدرتها على الاستمرار في الأسواق العالمية المختلفة، وخاصة أن الأمر يخضع لتوجهات الجمهور
على مدى سنوات طويلة، ظهرت العديد من السيارات ثم اختفت، وذلك على الرغم من الإمكانات الفنية الهائلة التي تتمتع بها، إلا أن الفيصل في استمرارها هو توجهات الجمهور ومدى اقتناعه بإمكانات تلك السيارات، سواء على مستوى القيمة السوقية أو الشكل الخارجي.
وخلال الوقت الحالي، تظهر العشرات من الموديلات التي يمكن اعتبارها جيدة على المستوى الفني والتطوير التكنولوجي، إلا أن ذلك قد لا يكون كافيًا لاستمرارها للعام المقبل في الأسواق العالمية، خاصة إذا لم لم تحظ بقبول جماهيري كبير خلال الوقت الحالي.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات الجيدة التي قد لا يراها الجمهور مجددًا خلال عام 2020.
أودي TT
قدمت السيارة الألمانية الفاخرة لأول مرة بالأسواق العالمية عام 1998، إلا أن النسخ الأكثر انتشارًا في الأسواق العالمية لم تكن تلك
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات الجيدة التي قد لا يراها الجمهور مجددًا خلال عام 2020.
أودي TT
قدمت السيارة الألمانية الفاخرة لأول مرة بالأسواق العالمية عام 1998، إلا أن النسخ الأكثر انتشارًا في الأسواق العالمية لم تكن تلك التي راهنت عليها بقوة أودي من السيارة الشهيرة.
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وعلى الرغم من أنه تم إصدارها منذ 20 عامًا، إلا أن ذلك لا يمنع أنها تمتلك واحدة من أروع السيارات على مستوى العالم من حيث التصميم الخارجي، وهي أيضًا من بين الموديلات التي تتمتع بقوة حصانية كبيرة، إلا أن أسعارها المرتفعة قد تخرجها من دائرة اهتمام الجمهور في المستقبل القريب.
كاديلاك XTS
على الرغم من الإمكانات المتطورة التي تحاول الشركة الأمريكية وضعها في السيارة، فإن سعرها مرتفع جدًا، كما أن المميزات التقنية التي راهنت عليها الشركة الأمريكية لا تعمل بشكل صحيح ويمكن أن تكون صعبة الاستخدام.
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الميزة الفاخرة إذا تم اعتبارها كذلك هي المقصورة الداخلية، وهي تعتبر أقل من العديد من الموديلات التي تنتمي لنفس الطراز، وهو العنصر المهم بالنسبة للسيارات الفاخرة بالأسواق العالمية المختلفة، ولذلك فإن الأمر قد لا يسير على النسق الذي ترغب فيه كاديلاك.
شيفروليه إمبالا
تعد شيفروليه إمبالا واحدة من الموديلات الواسعة، وتأتي بثلاث باقات LS وLT وPremier، وهي تأتي بمحرك قياسي بسعة 2500 سي سي مزود بأربع إسطوانات، وآخر بسعة 3600 سي سي.
ومن المتوقع أن تتوقف شيفروليه عن تصنيع سيارة إمبالا قريبًا، لذا فإن الراغبين في شراء سيارة سيدان أمريكية تقليدية واسعة من شركة جنرال موتورز، عليهم إتمام الأمر على وجه السرعة، خاصة أنها تعاني من أجل الانتشار في الأسواق.
شيفروليه فولت
حصلت على تقديرات رائعة على مستوى اختبارات "IIHS"، كما أنها استطاعت تحقيق معدلات قياسية في المعايير الأوروبية والآسيوية، وهو الأمر الذي ساعدها على أن تحتفظ بتلك المكانة في الأسواق العالمية.
وعلى الرغم من أنها استطاعت أن تكون أكثر السيارات الكهربائية مبيعًا في الأسواق العالمية خلال شهر مارس الماضي، وهو ما يجعلها من موديلات الصف الأول من هذا الطراز، فإنها لا تزال مهددة بالغياب التام عن الأسواق العالمية.
سمارت فور تو
على الرغم من رهان الشركة على طراز الموديلات المدمجة ذات الحجم الصغير، وتحديدًا تلك التي تتسع لشخصين فقط، إلا أن موديلات السيارة التي تم إصدارها منذ عام 1998 حتى الآن، لم تستطع حتى الآن الدخول بقوة في المنافسة، وهو الأمر الذي قد يقربها من الاختفاء في العام المقبل.
ويرجع ذلك إلى أن السيارة لم تحقق مستويات جيدة من الموثوقية، بالإضافة إلى بعض المشكلات الفنية مثل ناقل الحركة، وهي أزمات أطاحت بسيارة سمارت فور تو من قائمة الموديلات الجيدة على مستوى الأسواق العالمية.