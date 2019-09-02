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القوة لا تكفي.. سيارات قد لا تراها العام المقبل

لم تعد الإمكانات الفنية العالية في السيارات الجديدة هي المعيار الرئيس لمدى قدرتها على الاستمرار في الأسواق العالمية المختلفة، وخاصة أن الأمر يخضع لتوجهات الجمهور
تحرير:محمود نبيل ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
سمارت فور تو
سمارت فور تو
على مدى سنوات طويلة، ظهرت العديد من السيارات ثم اختفت، وذلك على الرغم من الإمكانات الفنية الهائلة التي تتمتع بها، إلا أن الفيصل في استمرارها هو توجهات الجمهور ومدى اقتناعه بإمكانات تلك السيارات، سواء على مستوى القيمة السوقية أو الشكل الخارجي. وخلال الوقت الحالي، تظهر العشرات من الموديلات التي يمكن اعتبارها جيدة على المستوى الفني والتطوير التكنولوجي، إلا أن ذلك قد لا يكون كافيًا لاستمرارها للعام المقبل في الأسواق العالمية، خاصة إذا لم لم تحظ بقبول جماهيري كبير خلال الوقت الحالي.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات الجيدة التي قد لا يراها الجمهور مجددًا خلال عام 2020. أودي TT قدمت السيارة الألمانية الفاخرة لأول مرة بالأسواق العالمية عام 1998، إلا أن النسخ الأكثر انتشارًا في الأسواق العالمية لم تكن تلك
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صراع شركات.. هيونداي ترفع أسعار إلنترا وجلوري تتراجع

طالت فترة المقاطعة، وازدادت أعداد حملة «خليها تصدي.. زيرو جمارك.. ضد جشع توكيلات السيارات»، لتقترب من حاجز المليون وثمانمئة ألف عضو، وواصل الركود سيطرته على السوق، وهو ما دفع عددا من الوكلاء وتجار السيارات إلى الاستمرار في تقديم تخفيضات سعرية جديدة. وانضمت شركات ووكلاء سيارات جدد إلى سباق تخفيضات أسعار سياراتهم، منها الشركة الصينية DFSK التي خفضت سعر سيارتها جلوري 350، إلا أن الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي» كان لها رأي آخر بزيادة أسعار سيارتيها «إلنترا AD، وHD» المستوردة وشقيقتها المجمعة محليًا.
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أهمها أودي.. أفضل شركات السيارات الأوروبية

تراهن -دومًا- الشركات الأوروبية المصنعة للسيارات على العديد من الإمكانات الفنية والتصميم الخارجي الجذاب، والتي بدورها تمنحها شعبية واسعة في العشرات من الأسواق العالمية، وبالأخص تلك التي تفضل الاعتمادية والجمع بين العديد من المميزات الفنية والشكلية في السيارة. وعلى مدى تاريخ طويل، استطاعت مجموعة كبيرة من الشركات الأوروبية أن تصنع لنفسها شعبية ضخمة، وذلك بفضل ما أنتجته من موديلات نالت إعجاب الجمهور بشكل استحق الانتباه ومتابعة أخبارها وإصداراتها بشكل مستمر في الأسواق العالمية.
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رغم إمكانياتها.. هذه السيارات لم تنجح

لا شك أن العام الماضي شهد العديد من السيارات ذات الإمكانيات الرائعة في الأسواق العالمية، سواء على المستوى الفني أو الشكل الخارجي، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإنجاحها في تلك الأسواق حتى بعد مرور ما يزيد على عام كامل على إصدارها بشكل رسمي. وعلى الرغم من تلك الإمكانيات، فإن مستويات البيع ومعدلات اهتمام العديد من الفئات الجماهيرية بتلك السيارات لم تكن كافية لإنجاحها في الأسواق العالمية، وبالأخص في البلدان التي تولي اهتماما كبيرا بالسيارات ذات الإمكانيات الفنية الرائعة بشكل رئيسي.
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