سوسن بدر ملكة فرعونية بـ«ليلة في المتحف»(صور وفيديو)

تحرير:التحرير ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

سوسن بدر

خضعت الفنانة القديرة سوسن بدر لجلسة تصوير جديدة خاصة لمجلة "بازار" الأمريكية بنسختها العربية (Harper's Bazaar Arabia). وارتدت سوسن بدر فساتين من تصميم مهند كوجاك، واختارت شعرًا مستعارًا طويلا باللون الأبيض، والتقطت الصور بجانب تماثيل فرعونية. ونشرت سوسن بدر صورة لها من جلسة التصوير عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "سعيدة جدا بظهوري في مجلة بازار لأول مرة، إن شاء الله الصور تعجبكم"، وكشفت سوسن بدر عن قيامها ببطولة فيلم قصير يحمل اسم "ليلة في المتحف" لصالح المجلة، موجهة الشكر للمتحف المصري.

ومؤخرًا، تم اختيار سوسن بدر عضوة بلجنة تحكيم الأفلام الطويلة في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 وتهدف إلى جمع صناع السينما في المنطقة مع نظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو