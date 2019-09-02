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سوسن بدر ملكة فرعونية بـ«ليلة في المتحف»(صور وفيديو)

تحرير:التحرير ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
سوسن بدر
سوسن بدر
خضعت الفنانة القديرة سوسن بدر لجلسة تصوير جديدة خاصة لمجلة "بازار" الأمريكية بنسختها العربية (Harper's Bazaar Arabia). وارتدت سوسن بدر فساتين من تصميم مهند كوجاك، واختارت شعرًا مستعارًا طويلا باللون الأبيض، والتقطت الصور بجانب تماثيل فرعونية. ونشرت سوسن بدر صورة لها من جلسة التصوير عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "سعيدة جدا بظهوري في مجلة بازار لأول مرة، إن شاء الله الصور تعجبكم"، وكشفت سوسن بدر عن قيامها ببطولة فيلم قصير يحمل اسم "ليلة في المتحف" لصالح المجلة، موجهة الشكر للمتحف المصري.
ومؤخرًا، تم اختيار سوسن بدر عضوة بلجنة تحكيم الأفلام الطويلة في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 وتهدف إلى جمع صناع السينما في المنطقة مع نظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو
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فنانون يشيدون بعرض «سينما مصر»: ذاكرة أمة

يحرص عدد من النجوم على حضور عرض "سينما مصر" للمخرج خالد جلال الذي يعرض فى مركز الإبداع بدار الأوبرا كل يوم ما عدا الأربعاء، وأظهر النجوم انطباعاتهم على العرض، وأشاد عدد منهم به على وسائل التواصل الاجتماعي، وقام أكثر من فنان بكتابة رأيه فى المسرحية. ونشر الفنان خالد النبوي مجموعة من الصور له مع الفنانين المشاركين بالعمل وكتب عبر حسابه على "إنستجرام": "اتفرجت إمبارح على مسرحية سينما مصر للرائع خالد جلال، استمتعت جدا بالعرض وبفنانين حقيقيين قادمين، شاكر وممتن على التقدير لأنه من فنانين زيكم وأتمنى لكم تحقيق أحلامكم".
ماجد-المصري

الليلة.. عرض أولى حلقات مسلسل «بحر» لماجد المصري

ينطلق مساء اليوم الإثنين، عرض أولى حلقات مسلسل «بحر» بطولة الفنان ماجد المصري، فى أولى بطولاته المطلقة فى الدراما التليفزيونية، بعد نجاحات متتالية، آخرها شخصية (خليل السواح) فى مسلسل «زلزال» بطولة النجم محمد رمضان، الذى عرض خلال موسم رمضان المنقضى، وهو رجل الأعمال المتسلط الذى يقدس المال، ويعرض مسلسل «بحر» فى تمام السابعة مساءً، على قناة الحياة، على أن تكون الإعادة فى 11:30 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 11 صباح اليوم التالي، كما يُعرض على "الحياة دراما" فى الـ10 مساءً، والإعادة فى الـ9 صباحًا.
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جود لو يروج لمسلسله The New Pope بمهرجان فينسيا

روج الممثل جود لو، لمسلسله الجديد "البابا الجديد- The new Pope" خلال وجوده في مهرجان البندقية السينمائي. وقدم "جود لو" لمحة من The new Pope الذي تدور أحداثه في نفس عالم مسلسله السابق "البابا اليافع- the young pope"، للمخرج باولو سورينتينو في مهرجان البندقية السينمائي. ويعود لو في المسلسل الجديد لتجسيد شخصية ليني بيلاردو، الذي أصبح البابا بيوس الثالث عشر، وهو أول بابا أمريكي في التاريخ. وبعد أن تدخل الشخصية التي يلعبها لو في غيبوبة، تُنتخب شخصية معقدة يلعب دورها الممثل جون مالكوفيتش، لتحتل الكرسي البابَوي تحت اسم البابا يوحنا بولس الثالث.
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إصابة كيفن هارت في حادث سيارة في لوس أنجلوس

تعرض الممثل العالمي كيفن هارت، لحادث سير أصيب على إثره بإصابات بالغة في حادث سيارة بولاية لوس أنجلوس الأمريكية. وقالت وكالة دوريات الطرق السريعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن الفنان كيفن هارت أصيب بإصابات بالغة في حادث سيارة بـ"لوس أنجلوس". وأضافت الوكالة في بيان أن هارت (40 عاما) كان في سيارة من طراز بليموث باراكودا 1970 في وقت مبكر من صباح يوم الأحد على طريق مولهولاند السريع عندما فقد السائق السيطرة على السيارة مما أدى إلى انقلابها على حافة الطريق.
تامر حسنى

«مش أنا».. تامر حسني يكشف عن أحدث أفلامه

كشف الفنان تامر حسني عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد يحمل اسم "مش أنا"، ونشر "تامر" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة له ظهر خلالها بـ"لوك" جديد عن الذي تعود عليه جمهوره خلال الفترة الحالية، إذ قام بقص شعره تماما، وعلق "حسني" على الصورة قائلا: "تحضيرات دخول تصوير فيلمي الجديد بعنوان (مش أنا) وتسجيل أغانيه، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني"، كما كشف عن أنه يحضر لتصوير كليب ألبومه الغنائي المقبل، مضيفا: "اتكلمنا جد شوية نهزر بقى.. مين هيحلق كدا ويشترك معايا في (حملة نعيمًا).. نهاركم عسل".
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تعرف على أول نجم في هوليوود يتبرع لـ«الأمازون»

أعلن النجم الكبير ليوناردو دي كابريو، تبرعه بمبلغ 5 ملايين دولار، كمساعدة لغابات الأمازون التي تتعرض لحرائق هائلة بمعدل سريع منذ عدة أيام، وبذلك يكون أول نجم في هوليوود يبادر إلى التبرع من أجل احتواء تلك الكارثة، التي تمثل تهديدا للعالم بأسره. وقال دي كابريو، الذي يعد واحدا من أبرز النجوم المدافعين عن البيئة، إنه تبرع بهذا المبلغ من أجل دعم الجهود المبذولة لإنقاذ غابات الأمازون، حسب موقع "ذا هوليوود ريبورتر". وتكفل دي كابريو (44 عاما) بدفع المال من خلال مؤسسته البيئية "Earth Alliance"، التي أنشأها مع رجلي الأعمال لورين باول جوبز وبريان شيث.
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سوسن بدر ومروان حامد ودرة بلجان تحكيم مهرجان الجونة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان، أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تتضمن الممثلة المصرية القديرة سوسن بدر، بينما تتضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة مصممة الملابس المميزة ناهد نصر الله، كما يرأس المخرج مروان حامد لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، التي تتضمن الممثلة التونسية درة زورق. المهرجان يشارك فيه عدد من المشاهير العالميين، وخبراء صناعة السينما، في كثير من الفعاليات والأنشطة السينمائية وضمن مساعيه توفير قنوات اتصال لمحترفى الأفلام المحليين.
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