هل دايت الصودا ضار؟.. يؤدي إلى أمراض القلب

لا نحتاج إلى مزيد من الأبحاث لتوضيح آثار الصودا السيئة على الجسم، حيث تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والسكري، إذن عليك باستبدالها بالعصائر الطازجة
يوجد العديد من الأنظمة الغذائية المهمة التي يجب أن تضعها في الاعتبار، على سبيل المثال نظام الكيتو المعتمد على تناول كميات قليلة من الكربوهيدرات، كما توجد أنظمة غذائية أخرى، تعتمد على تقليل استهلاك الدهون، ولكن هل سمعت عن "دايت الصودا"، أي إدراج المشروبات الغازية في نظامك الغذائي، ولكن من المؤكد أنه من الأنظمة الغذائية الضعيفة، التي تؤدي إلى العديد من الآثار السلبية، على سبيل المثال ترتبط الصودا بشكل كبير بمرض السكري وأمراض القلب، نقلا عن "livestrong".
عند الحديث عن أضرار السكر والفوائد، فالعلم دائمًا يقف بين مؤيد ومعارض، عند إضافة السكريات في النظام الغذائي، ولكن الأبحاث المستمرة حول بدائل السكر المستخدمة لتحلية المشروبات، جعلنا ننظر في أهمية السكر وأضراره على صحتنا، وبعد العديد من الأبحاث والدراسات، ما يلي بعض من الأسباب التي تجعلك تفكر في "دايت
عند الحديث عن أضرار السكر والفوائد، فالعلم دائمًا يقف بين مؤيد ومعارض، عند إضافة السكريات في النظام الغذائي، ولكن الأبحاث المستمرة حول بدائل السكر المستخدمة لتحلية المشروبات، جعلنا ننظر في أهمية السكر وأضراره على صحتنا، وبعد العديد من الأبحاث والدراسات، ما يلي بعض من الأسباب التي تجعلك تفكر في "دايت الصودا" مرة أخرى:
1- تضر بالمخ والجسم
عند تناول كوب من المشروبات الغازية، أو مشروبات أخرى خالية من السعرات الحرارية، لا يعرف جسمك الفرق في البداية، ولكن يظهر واضحًا في النتائج التي تظهر، ولكن بشكل عام، المحليات الصناعية تربك المخ والجسم بشكل كبير، فعندما نتناول طعاما ذا مذاق حلو، يتفاعل كل من المخ والجسم من خلال اطلاق الأنسولين، تحسبا للجلوكوز الذي يدور في الدم نتيجة طعام يحتوي على نسبة من السكر، ولكن عند تناول محليات صناعية، يقوم الجسم بإطلاق أنسولين عندما لا يكون ضروريًّا على الإطلاق.
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2- الإصابة بمرض السكري
لا نحتاج إلى أدلة أكثر من ذلك؛ لإثبات أن دايت الصودا غير صحي بالمرة، فأثبتت العديد من الدراسات أن له عديدًا من الآثار السلبية تصل إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وجدت إحدى الدراسات التي لاحظت أكثر من 60,000 امرأة أن تناول كل من المشروبات المحلاة بالسكر والمشروبات المحلاة صناعيًّا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وفقًا لأبحاث 2013.
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3- مرتبطة بأمراض القلب
ترتبط المشروبات الغازية بأمراض القلب وضغط الدم المرتفع، وعوامل أخرى، في الواقع، لاحظ الباحثون أن اللاتي شربن مشروبين أو أكثر من المشروبات المحلاة صناعيًّا، أكثر عرضة بنسبة 29% للإصابة بأمراض القلب و23% أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الداماغية، وفقا لدراسة كبيرة نشرت في فبراير 2019 في مجلة السكتة الدماغية، من جمعية القلب الأمريكية.
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4- تضر بالقناة الهضمية
وجدت دراسة في فبراير 2019، أن بعض المحليات غير المغذية يمكن أن تغير الكائنات الحية الدقيقة في القناة الهضمية، حيث أبلغت العديد من الأبحاث أن المشروبات الغذائية تؤدي إلى التهاب شديد، إذ يجب عليك الإكثار من تناول الأطعمة المغذية التي تحتوي على عناصر غذائية مهمة، كما يمكنك شرب شاي الأعشاب وعصير الفواكه، وعصير الطماطم، لأن المحليات الصناعية تؤدي إلى تلف كبير في القناة الهضمية.
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وفي إحدى الدراسات الأخرى، جميع المحليات الصناعية أضرت بالباكتيريا الموجودة في المعدة بشكل ما، في حين أن هناك حاجة للمزيد من الأبحاث، لإثارة التساؤلات حول المخاطر المرتبطة بالمحليات الصناعية في الصودا الغازية، بالنسبة لك فأنت لست بحاجة إلى مزيد من الأبحاث، توقف الآن عن تناولها من أجل الحفاظ على صحتك على المدى البعيد.
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