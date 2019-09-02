هل دايت الصودا ضار؟.. يؤدي إلى أمراض القلب

لا نحتاج إلى مزيد من الأبحاث لتوضيح آثار الصودا السيئة على الجسم، حيث تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والسكري، إذن عليك باستبدالها بالعصائر الطازجة

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

أضرار الصودا

يوجد العديد من الأنظمة الغذائية المهمة التي يجب أن تضعها في الاعتبار، على سبيل المثال نظام الكيتو المعتمد على تناول كميات قليلة من الكربوهيدرات، كما توجد أنظمة غذائية أخرى، تعتمد على تقليل استهلاك الدهون، ولكن هل سمعت عن "دايت الصودا"، أي إدراج المشروبات الغازية في نظامك الغذائي، ولكن من المؤكد أنه من الأنظمة الغذائية الضعيفة، التي تؤدي إلى العديد من الآثار السلبية، على سبيل المثال ترتبط الصودا بشكل كبير بمرض السكري وأمراض القلب، نقلا عن "livestrong".

عند الحديث عن أضرار السكر والفوائد، فالعلم دائمًا يقف بين مؤيد ومعارض، عند إضافة السكريات في النظام الغذائي، ولكن الأبحاث المستمرة حول بدائل السكر المستخدمة لتحلية المشروبات، جعلنا ننظر في أهمية السكر وأضراره على صحتنا، وبعد العديد من الأبحاث والدراسات، ما يلي بعض من الأسباب التي تجعلك تفكر في "دايت