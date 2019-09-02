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هل دايت الصودا ضار؟.. يؤدي إلى أمراض القلب

لا نحتاج إلى مزيد من الأبحاث لتوضيح آثار الصودا السيئة على الجسم، حيث تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والسكري، إذن عليك باستبدالها بالعصائر الطازجة
تحرير:إسراء سليمان ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
أضرار الصودا
أضرار الصودا
يوجد العديد من الأنظمة الغذائية المهمة التي يجب أن تضعها في الاعتبار، على سبيل المثال نظام الكيتو المعتمد على تناول كميات قليلة من الكربوهيدرات، كما توجد أنظمة غذائية أخرى، تعتمد على تقليل استهلاك الدهون، ولكن هل سمعت عن "دايت الصودا"، أي إدراج المشروبات الغازية في نظامك الغذائي، ولكن من المؤكد أنه من الأنظمة الغذائية الضعيفة، التي تؤدي إلى العديد من الآثار السلبية، على سبيل المثال ترتبط الصودا بشكل كبير بمرض السكري وأمراض القلب، نقلا عن "livestrong".
عند الحديث عن أضرار السكر والفوائد، فالعلم دائمًا يقف بين مؤيد ومعارض، عند إضافة السكريات في النظام الغذائي، ولكن الأبحاث المستمرة حول بدائل السكر المستخدمة لتحلية المشروبات، جعلنا ننظر في أهمية السكر وأضراره على صحتنا، وبعد العديد من الأبحاث والدراسات، ما يلي بعض من الأسباب التي تجعلك تفكر في "دايت
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حمية-البحر-الأبيض-المتوسط

حمية البحر الأبيض المتوسط تقي من سكر الحمل

تحتاج الحامل إلى نظام غذائي صحي للحفاظ على صحتها ونمو الجنين بشكل جيد، وكشفت دراسة عن أن الأمهات اللاتي يتبعن حمية البحر الأبيض المتوسط هن أقل عرضة للإصابة بسكر الحمل، كما أن النظام الغذائي الغني بالدهون الصحية ومنخفض السكر واللحوم المصنعة، يحافظ على ثقل الوزن في أثناء الحمل. وذكرت النساء الحوامل اللاتي يتبعن النظام الغذائي أن تناول المزيد من المكسرات وزيت الزيتون في وجبات الطعام جعلهن يشعرن بالانتفاخ أقل والسعادة أكثر، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
نظام نباتي

دراسة: النظام الغذائي النباتي ينقص معدل ذكاء الجنين

أصبح هوس الأنظمة الغذائية المختلفة منتشرا بين الشباب والمراهقين، وحذر خبير غذائي بارز من أن الوجبات الغذائية العصرية يمكن أن تعرض معدل الذكاء للجيل القادم للخطر، وقالت الدكتورة إيما ديربيشاير إن البدعة المتزايدة للوجبات الغذائية "المستندة إلى النباتات" تخاطر بنقص الكتلة في الكولين، وهو عنصر غذائي مهم لنمو الدماغ. الكولين الموجود في اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان مهم بشكل خاص في الحمل، فهو يسهم في النمو الصحي لعقل الطفل. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
فواكه يجب تناولها عند الإصابة بالسرطان

بعد التعافي من السرطان.. تناول الموز والبرتقال

تعد الفواكه والخضراوات من الأطعمة المفيدة بشكل عام، البعض يتعامل معها كـ"سناك" والبعض الآخر يتعامل معها كمُقبلات بجانب الوجبات الأساسية، لا تهم المسميات، فالنتيجة واحدة، إذ يتميز كل منهما بمجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاج إليها جسم الإنسان باستمرار، ليس ذلك فقط، بل أثبتت العديد من الدراسات أن هناك أنواعا عديدة يوصى بتناولها في أثناء الإصابة بالسرطان، وبعد إتمام عملية المعالجة، إذ يجب أن تضمها إلى نظامك الغذائي. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health line".
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