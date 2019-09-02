المقاصة: تعاقدنا مع ميدو للعب في كأس العالم للأندية

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ م

أحمد حسام «ميدو»

كشف بكري سليم، نائب رئيس نادي مصر للمقاصة، أن محمد عبد السلام رئيس النادي الفيومي، قال لأحمد حسام «ميدو»، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالمقاصة، إنه يرغب في رؤية النادي الفيومي يشارك في كأس العالم للأندية فور اختياره لتولي المهمة، وذلك حسبما أفاد بكري سليم في تصريحاته، اليوم الإثنين، لقناة تايم سبورت. وقال بكري سليم: "أحمد حسام (ميدو) نجم عالمي وله تجربة كبيرة كلاعب وكمدرب، كان أصغر مدرب يفوز بكأس مصر في التاريخ مع الزمالك، ما يعني أن ميدو بحاجة إلى فرصة ومناخ طيب يجعلانه يحقق الكثير".

وأضاف نائب رئيس نادي مصر للمقاصة: "قرر محمد عبد السلام رئيس مجلس الإدارة، بالتطابق مع الرؤى لدينا، أن يعين مدربا شابا طموحا، ومما قاله محمد عبد السلام لميدو إنه يتعاقد معه لأنه يرغب في رؤية المقاصة يلعب في كأس العالم للأندية، وكان ذلك أمرا كبيرا بالنسبة لنا، لكن محمد عبد السلام قال إنه لا يمزح، وسنصل". وأردف

وأضاف نائب رئيس نادي مصر للمقاصة: "قرر محمد عبد السلام رئيس مجلس الإدارة، بالتطابق مع الرؤى لدينا، أن يعين مدربا شابا طموحا، ومما قاله محمد عبد السلام لميدو إنه يتعاقد معه لأنه يرغب في رؤية المقاصة يلعب في كأس العالم للأندية، وكان ذلك أمرا كبيرا بالنسبة لنا، لكن محمد عبد السلام قال إنه لا يمزح، وسنصل".



وأردف بكري سليم: "ميدو سيحصل على فرصته كاملة، ومعه جهاز فني وإداري على أعلى مستوى، ويمكننا القول إننا على الطريق الصحيح، والمباراة الأولى ضد الزمالك كانت ضد خصم كبير ولديه خبرات رائعة، فترة الإعداد لم تكن كبيرة وكانوا أكثر جاهزية منا".



وأتم نائب رئيس المقاصة: "هناك منا من يشجع الزمالك في المقاصة، ونقول إن قلوبنا كانت مع الزمالك وعقولنا مع المقاصة، فمن سيكسب سنقول له مبروك، وهو ما فعلناه مع الزمالك".

