رياضة

المقاصة: تعاقدنا مع ميدو للعب في كأس العالم للأندية

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ م
أحمد حسام «ميدو»
أحمد حسام «ميدو»
كشف بكري سليم، نائب رئيس نادي مصر للمقاصة، أن محمد عبد السلام رئيس النادي الفيومي، قال لأحمد حسام «ميدو»، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالمقاصة، إنه يرغب في رؤية النادي الفيومي يشارك في كأس العالم للأندية فور اختياره لتولي المهمة، وذلك حسبما أفاد بكري سليم في تصريحاته، اليوم الإثنين، لقناة تايم سبورت. وقال بكري سليم: "أحمد حسام (ميدو) نجم عالمي وله تجربة كبيرة كلاعب وكمدرب، كان أصغر مدرب يفوز بكأس مصر في التاريخ مع الزمالك، ما يعني أن ميدو بحاجة إلى فرصة ومناخ طيب يجعلانه يحقق الكثير".
وأضاف نائب رئيس نادي مصر للمقاصة: "قرر محمد عبد السلام رئيس مجلس الإدارة، بالتطابق مع الرؤى لدينا، أن يعين مدربا شابا طموحا، ومما قاله محمد عبد السلام لميدو إنه يتعاقد معه لأنه يرغب في رؤية المقاصة يلعب في كأس العالم للأندية، وكان ذلك أمرا كبيرا بالنسبة لنا، لكن محمد عبد السلام قال إنه لا يمزح، وسنصل". وأردف
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نيمار ‎ (3)

الخليفى: نيمار ينتقل إلى برشلونة فى هذه الحالة

كشفت تقارير صحفية أن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، التقى مع قادة الفريق لشرح موقف اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال سوق الانتقالات الصيفية. وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن الخليفي أخبرهم بأن نيمار يرغب في الرحيل إلى برشلونة، حيث قال خلال الاجتماع: "نيمار يمكنه الرحيل، لكن فقط إذا تلقينا عرضًا قيمته 300 مليون يورو". كما أشارت الصحيفة إلى أن أول اجتماع بين إدارتي سان جيرمان وبرشلونة، كان في أغسطس، لكن العرض لم يكن مقنعًا لإدارة "البى إس جى"، حيث كان سينتقل فيليب كوتينيو لصفوف الفريق الفرنسى بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير.
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لوكاكو: العنصرية تجلب العار لكرة القدم

دعا الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، لاعبي كرة القدم لاتخاذ موقف موحد ضد العنصرية، غداة تعرضه لصيحات عنصرية من المشجعين خلال مباراة فريقه ضد كالياري في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي. ومنح البلجيكي فريقه الفوز 2-1 بتسجيل ركلة جزاء في الشوط الثاني، واجه خلال تنفيذها صيحات عنصرية من مشجعي كالياري الذين سبق لهم أن وجهوا إساءات مماثلة في الموسم الماضي حيال لاعبين آخرين من ذوي البشرة السمراء، أبرزهم اللاعب السابق ليوفنتوس مويس كين (المنتقل إلى صفوف إيفرتون الإنجليزي).
رينيه فايلر (4)

الأهلي يحدد مدة تعاقد فايلر.. وشرط جزائي جديد

كشف أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن مدة تعاقد النادي الأحمر مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المقال من منصبه عقب توديع القلعة الحمراء بطولة كأس مصر من دور الستة عشر على يد فريق بيراميدز، والخسارة بهدف دون رد، وقال توفيق في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن مدة التعاقد مع فايلر موسم واحد، وقابلة للتجديد في حالة نجح المدرب في تحقيق مسابقة الدوري وتحقيق بطولة إفريقيا معًا.
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ايمن-حفنى

رسميا.. المقاصة يتعاقد مع أيمن حفني

تعاقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، صباح اليوم الأحد، مع أيمن حفني، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بشكل رسمي لمدة 3 مواسم، بعد شراء اللاعب بصفة نهائية من القلعة البيضاء، وقام أيمن حفني بالتوقيع على عقود انضمامه للنادي الفيومي في مقر الشركة مع اللواء محمد عبد السلام، في حضور الدكتور طارق عبد الباري، نائب رئيس النادي ومحمد مجدى عضو مجلس الإدارة والدكتور عصام سراج مدير الاستثمارات التجارية بالنادي ومجدي عاشور عضو لجنة التعاقدات.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

«صاروخ جمعة» يقود الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر

بتسديدة صاروخية من عبدالله جمعة، تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة المحلية، ليضرب الفارس الأبيض موعدًا مع فريق الاتحاد السكندري في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل، ويأمل أبناء القلعة البيضاء، في الوصول للمباراة النهائية لمواصلة رحلة الدفاع عن لقبه.
الزمالك-المقاصة (11)

المقاصة بالقوة الضاربة في مواجهة الزمالك

أعلن أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، تشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً اليوم الأربعاء، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 218-2019، على ملعب الجيش في برج العرب، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل، ويقود المواجهة الحكم محمد معروف لإدارة المباراة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسمير جمال، وأحمد العدوى حكما رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد سلامة حكمًا خامسًا.
ميدو - مصر للمقاصة (4)

المقاصة: اتهامات مسئولى الزمالك باطلة

أكد بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادي مصر للمقاصة، أن مجلس إدارة الفريق الفيومي ينتمى بالكامل للزمالك باستثناء عضوين، ورغم ذلك يتهم النادي بأنه يجامل الأهلي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء. وقال بكرى سليم: "تعاملات الأهلى معنا أكثر من رائعة، أما الزمالك فلن نقول شيئاً سوى أنهم لا بد أن يتبعوا الأصول، فلقد وافقنا على انتقال إسلام جابر للزمالك، ولا يحكمنا سوى رغبة اللاعبين، رغم أن مجلس المقاصة بالكامل انتماؤه للزمالك باستثناء الثنائى محمد مجد وعصام سراج الدين يشجعان الأهلى".
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