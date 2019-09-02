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شركات تأمين للمواقع.. أبرز ملامح رقمنة الصحف القومية

جدل واسع بشأن مشروع الهيئة الوطنية للصحافة تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات..وعلامات استفهام حول مصير العمالة والصحف الورقية
تحرير:أحمد سعيد حسانين ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ م
كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
آثار البيان الصادر من الهيئة الوطنية للصحافة بشأن الانتهاء من اللمسات الأخيرة لمشروع تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية في مشروع ضخم يتم تنفيذه للمرة الأولى بمشاركة وزارة الاتصالات وكبريات الشركات، جدلا واسعا في الأوساط الصحفية. وهو ما طرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، حول ما إذا كان هذا الأمر يعد بمثابة نهاية للصحف الورقية القومية وإحلال المواقع الإلكترونية بديلا لها؟ وما إذا كان القرار سيتبعه تسريح عمالة من تلك المؤسسات؟ وما هو الشكل الجديد الذى ستنتهجه الهيئة في تحويل الصحف القومية إلى صحف رقمية؟
لا إغلاق للصحف الورقية يقول الكاتب الصحفي محمد الهواري عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن التوجه لتنفيذ مشروع ضخم لتحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية بمشاركة وزارة الاتصالات وكبريات الشركات لا يعني إغلاق الصحف الورقية أو انتهاء عصرها مثلما يروج البعض، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى إلى مواكبة
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الرسوم أولا.. بدء موسم صيد الطيور المهاجرة في مطروح

صدق اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح على بدء موسم صيد الطيور المهاجرة اعتبارا من أول سبتمبر وحتى 10 نوفمبر المقبل، إذ صرح بذلك طه السنيني مدير إدارة البيئة بمطروح. وأوضح أن محافظة مطروح بدأت اعتبارا من أول سبتمبر الجاري فى إصدار تراخيص الصيد للمواطنين من خلال مجالس المدن بعد دفع المواطنين للرسوم المقررة، وذلك بالتعاون مع قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية استعدادا لموسم هجرة الطيور البرية القادمة من أوروبا في الفترة من منتصف أغسطس وحتى 10 نوفمبر القادم.
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التعليم توقع اتفاقية لافتتاح أول مدرسة لصناعة المجوهرات

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًّا، لتوقيع اتفاقية افتتاح أول مدرسة في مصر لصناعة الحلي والمجوهرات، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. توقيع برتوكول الشراكة يتم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة إيجيبت جولد، في ديوان عام الوزارة. وفي 24 أغسطس الماضي، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، أنه مع حلول عام 2021 ستمتلك الوزارة مناهج جديدة لجميع الصفوف، إذ يتم بناء مناهج 10 سنوات دراسية، وسيتم الإسراع في بناء هذه المناهج بشكل سنوي.
بدء -أعمال -المستشفى -الجامعي -وكلية -الطب -جامعة -دمنهور (5)

500 سرير.. تدشين أول مرحلة بمستشفى دمنهور الجامعي

دشن اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اليوم الإثنين، المرحلة الأولى من أعمال مشروعي كلية الطب والمستشفى الجامعي بجامعة دمنهور بمجمع الأبعادية، وذلك بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة ووكلاء الوزارات ورؤساء النقابات وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك انطلاقا من دعم القيادة السياسية وتوجيهاته واهتمامه بتطوير ملف الصحة والتعليم.
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ديسمبر المقبل.. انطلاق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، انطلاق دورته الجديدة خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل، بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إذ وجهت إدارة المنتدى، الدعوة للشباب من جميع البلدان على مستوى العالم، للمشاركة في فعاليات المنتدى ومناقشاته التي من المقرر أن ترتكز محاورها هذا العام، على قضايا السلام والتنمية والإبداع، وذلك من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى، في موعد أقصاه 10 نوفمبر المقبل.
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كرم-جبر-رئيس-الهيئة الوطنية-للصحافة (1)

تحويل الصحافة لرقمية وإنهاء خدمة.. قرارين لـ«الوطنية للصحافة»

وافقت الهيئة الوطنية للصحافة على إنهاء خدمة المهندس إبراهيم الغمري رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع لبلوغه السن القانونية، وكلفت المدير المالي بتسيير الأعمال لمدة شهر تحت رقابة وتصديق الإدارة القانونية بالهيئة، لحين تعيين رئيس مجلس إدارة جديد. وشكلت الهيئة، فى بيان اليوم، لجنة قانونية قامت بفحص شاليهات الشركة في الساحل الشمالي وإعداد تقرير بحالتها، وقررت عرضها للتأجير في مزاد علني ابتداء من الصيف القادم.
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«التحرير» شريك إعلامي لمنتدى إعلام مصر في نسخته الثانية

ينظم النادي الإعلامي، النسخة الثانية من "منتدى إعلام مصر"، تحت عنوان: "الصحافة الجيدة: المحتوى، الممارسات، نماذج الأعمال"، يومي 20 و21 أكتوبر المقبل، وتعقد فعاليات المنتدى بالقاهرة، بحضور 1000 صحفي وإعلامي من داخل مصر وخارجها، وعدد من المؤسسات الإعلامية الدولية والمحلية، من بينها مؤسسة التحرير كشريك إعلامي. وتركز نسخة هذا العام على التغيرات والتطورات التي طرأت على صناعة الصحافة والإعلام بشكل عام، في ظل سيطرة الإنترنت على منصات الوصول للجمهور والنماذج الربحية، وسبل تطوير حضور المؤسسات الإعلامية على المنصات الإلكترونية.
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