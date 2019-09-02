شركات تأمين للمواقع.. أبرز ملامح رقمنة الصحف القومية

جدل واسع بشأن مشروع الهيئة الوطنية للصحافة تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات..وعلامات استفهام حول مصير العمالة والصحف الورقية

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ م

آثار البيان الصادر من الهيئة الوطنية للصحافة بشأن الانتهاء من اللمسات الأخيرة لمشروع تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية في مشروع ضخم يتم تنفيذه للمرة الأولى بمشاركة وزارة الاتصالات وكبريات الشركات، جدلا واسعا في الأوساط الصحفية. وهو ما طرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، حول ما إذا كان هذا الأمر يعد بمثابة نهاية للصحف الورقية القومية وإحلال المواقع الإلكترونية بديلا لها؟ وما إذا كان القرار سيتبعه تسريح عمالة من تلك المؤسسات؟ وما هو الشكل الجديد الذى ستنتهجه الهيئة في تحويل الصحف القومية إلى صحف رقمية؟

لا إغلاق للصحف الورقية يقول الكاتب الصحفي محمد الهواري عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن التوجه لتنفيذ مشروع ضخم لتحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية بمشاركة وزارة الاتصالات وكبريات الشركات لا يعني إغلاق الصحف الورقية أو انتهاء عصرها مثلما يروج البعض، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى إلى مواكبة

لا إغلاق للصحف الورقية

يقول الكاتب الصحفي محمد الهواري عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن التوجه لتنفيذ مشروع ضخم لتحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية بمشاركة وزارة الاتصالات وكبريات الشركات لا يعني إغلاق الصحف الورقية أو انتهاء عصرها مثلما يروج البعض، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى إلى مواكبة العصر والتطور التكنولوجي ودعم المؤسسات القومية.

وحول حقيقة تسريح عمالة حال تنفيذ المشروع، "لا نية على الإطلاق لتسريح عمالة.. ولم نتطرق من قريب أو بعيد لذلك"، منوها أن المؤسسات الصحفية القومية تسير بصورة منتظمة ونسعى لإجراء العديد من التغييرات الجذرية لإنهاء مشكلاتها المتراكمة منذ سنوات.

شركات تأمين خاصة

وحول ملامح البرنامج الجديد، قال الهواري لـ"التحرير" إن النظام الجديد تعكف عليه الهيئة منذ فترة، من خلال العمل مع شركات تأمين للمواقع الخاصة بالمؤسسات الصحفية القومية، وعمل أيقونات جديدة للبوابات لتكون أكثر قابلية للقارئ والمتلقي، بالإضافة إلى إحداث تغيير في شكل البوابات الإلكترونية لتكون أكثر ملاءمة للقارئ، نظرا لأن الإعلانات القديمة لم يعد لها رونقها وبالتالي سيتم إدخال تعديلات وتغييرات جديدة في كل أشكال المطبوعات الرقمية في المؤسسات الصحفية القومية.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة أصدرت بيانا أكدت أنها تعكف على الانتهاء من اللمسات الأخيرة لمشروع تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية، في مشروع ضخم يتم تنفيذه للمرة الأولى بمشاركة وزارة الاتصالات وكبريات الشركات، بما يسهم في إيجاد حلول جذرية لأزمات الصحافة الورقية وزيادة معدلات التوزيع والإعلانات.

وأوضحت أن الإستراتيجية التي يجرى الانتهاء منها اتبعتها كبريات الصحف في العالم التي كانت تعاني من أزمات في التمويل والتوزيع، وتستهدف مسايرة الثورة التكنولوجية الرابعة، ولحاقًا بالتطورات السريعة في مجال الاتصالات.

من المنتظر الإعلان عن تفاصيل المشروع ومراحل تنفيذه في الأسابيع القليلة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كان قد أكد في تصريحات إعلامية أن الصحفيين في المؤسسات الصحفية الورقية لن يتأثروا سلبًا من نظام الرقمنة، حيث يتم الآن الانتهاء من اللمسات الأخيرة لمشروع تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية، في مشروع ضخم يتم تنفيذه للمرة الأولى بمشاركة وزارة الاتصالات وكبريات الشركات، موضحًا أن نظام الرقمنة هو المستقبل، وفي الوقت ذاته يتم العمل على تطوير المحتوى المتميز للصحافة الورقية.

وأوضح جبر أن هذا النظام ليس لإنهاء للصحف الورقية أو استغناء عن عمالة، ولكنه تدعيم لدورها والبحث عن موارد جديدة، مضيفًا: "نحن نتحرك في إطار تحديث الدولة المصرية على نفسها ونحن نسير على نفس النهج في الصحف الورقية".

وعن دمج الصحف، قال: "الدمج بقى أنا مش عاوز نعتبرها فزاعة، علينا أن نعترف أن بعض المؤسسات معندهاش موارد ولو قعدت 10 سنين مستواها هيتراجع بشكل مستمر، يعني مثلا مؤسسة معندهاش موارد بس كانت بتعتمد على طباعة الكتب ومبقاش فيه كمان طباعة كتب، ودخلها أقل بكتير جدا جدا من احتياجاتها، فبنعرض خطة الدمج، بس مفيش إجبار على حد"، موضحًا في الوقت ذاته أنه لن يتم إغلاق أي مؤسسة صحفية.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن الدولة تسير نحو "الرقمنة" والتحول الرقمي في جميع مؤسساتها كما يرى أن الإعلام والاتصالات أول مجالين سيتأثران بالرقمنة، حيث يتم العمل حاليا على تحويل الصحف الورقية إلى نظام الرقمنة، الذي يعتبر نظامًا متكاملا يضم كل وسائل النشر المتعددة ويساعد على تدعيم الصحافة الورقية وتوسيع انتشارها وتوفر عائدًا.

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الدولة تتجه نحو رقمنة جميع الأنظمة، مشيرا إلى أن الإعلام سيتأثر بذلك الاتجاه.

ونوه إلى أنه «لن يتم تحويل الصحف الورقية إلى إلكترونية، وإنما نعمل على تدعيمها وتوسيع انتشارها حتى تدر عائدًا»، متابعًا: «استحدثنا نظامًا جديدًا في الإعلانات الرقمية».

وأردف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه سيجرى الإعلان عن ملامح قرار الجديد بشأن الرقمنة خلال الأسبوع المقبل، بعد تطبيقه على مؤسسة بعينها، متابعًا: «النظام لا يعني إنهاء للصحافة الورقية، وإنما نبحث عن موارد جديدة، وهذا النظام مطبق في صحف ورقية عالمية مثل الواشنطن بوست»، مشددًا على أن النظام الجديد لا يعني الاستغناء عن عمالة.

وأكد أن المؤسسات الصحفية القومية تضم كنوزا صحفية، مثل الأهرام والأخبار وروزاليوسف، متابعا: «الدمج ليس فزاعة ولن يتم إغلاق أي مؤسسة، مع العلم أن بعض المؤسسات ليس لديها موارد، وليس من العدل أن نتركها لتختفي بعد 10 سنوات، ونحن سنقدم النموذج الجديد، وعلى من يرغب في الانضمام أن يوافق على النظام الجديد».

وتابع: «بعض المؤسسات لا تملك موارد مالية والدمج ليس فزاعة للصحف، ومفيش جرائد هتقفل، والمسؤولية على مجالس الإدارات إحنا جهة إشرافية نقدم برامج وحلولا ومقترحات، والهيئة تحملت ضغوطا كثيرة جدا، ومشاكل متوارثة ومعقدة من 50 سنة، وأرجو من الزملاء الصحفيين مساعدتنا واستيعاب الموضوع وسنرد على كل الأسئلة، حتى لا يسيروا في التيارات التي تدعو للإحباط».