البداية بـ«النهاية»| سينرجي تبدأ التحضير لرمضان 2020

تحرير:التحرير ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

يوسف الشريف

بدأت شركة "سينرجي" التحضيرات الأولية لمسلسلات موسم رمضان 2020، وأول الأعمال التي بدأت في معاينات الديكور الخاص بها، مسلسل "النهاية- The End" للنجم يوسف الشريف الذي ينافس بقوة في السباق الرمضاني المقبل، وسافر فريق العمل إلى دولة الأردن منذ يومين لمعاينة أماكن التصوير، حيث إن هناك أكثر من دولة يتم تصوير المشاهد الخارجية فيها، وذلك يرجع لضخامة المشروع من حيث مواقع التصوير والتجهيزات والملابس والديكورات، ولذلك بدأت الشركة في الاستعدادات للعمل في وقت مبكر.

وسلم المؤلف عمرو سمير عاطف الـ9 حلقات الأولى من العمل، ويواصل مؤلف العمل كتابة الحلقات المتبقية استعدادا لانطلاق التصوير منتصف شهر أكتوبر المقبل، حسب خطة صناع العمل والانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان 2020. يمثل مسلسل «النهاية- The End» عودة الفنان يوسف الشريف إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب