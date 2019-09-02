البداية بـ«النهاية»| سينرجي تبدأ التحضير لرمضان 2020
تحرير:التحرير
٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
يوسف الشريف
بدأت شركة "سينرجي" التحضيرات الأولية لمسلسلات موسم رمضان 2020، وأول الأعمال التي بدأت في معاينات الديكور الخاص بها، مسلسل "النهاية- The End" للنجم يوسف الشريف الذي ينافس بقوة في السباق الرمضاني المقبل، وسافر فريق العمل إلى دولة الأردن منذ يومين لمعاينة أماكن التصوير، حيث إن هناك أكثر من دولة يتم تصوير المشاهد الخارجية فيها، وذلك يرجع لضخامة المشروع من حيث مواقع التصوير والتجهيزات والملابس والديكورات، ولذلك بدأت الشركة في الاستعدادات للعمل في وقت مبكر.
وسلم المؤلف عمرو سمير عاطف الـ9 حلقات الأولى من العمل، ويواصل مؤلف العمل كتابة الحلقات المتبقية استعدادا لانطلاق التصوير منتصف شهر أكتوبر المقبل، حسب خطة صناع العمل والانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان 2020.
يمثل مسلسل «النهاية- The End» عودة الفنان يوسف الشريف إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب
وسلم المؤلف عمرو سمير عاطف الـ9 حلقات الأولى من العمل، ويواصل مؤلف العمل كتابة الحلقات المتبقية استعدادا لانطلاق التصوير منتصف شهر أكتوبر المقبل، حسب خطة صناع العمل والانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان 2020.
يمثل مسلسل «النهاية- The End» عودة الفنان يوسف الشريف إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب عامين، إذ كان آخر مسلسلاته «كفر دلهاب» الذى عرض فى رمضان 2017، وينتمي لفئة دراما الرعب والإثارة، وشارك في بطولته كل من "روجينا، محمد رياض، سهر الصايغ، رامز أمير، سامي مغاوري، هادي الجيار"، وهو تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.
ويسجل مسلسل «النهاية» التعاون الثالث بين يوسف الشريف والمنتج تامر مرسي وشركته «سينرجي»، بعد مسلسلي «كفر دلهاب» و«القيصر».