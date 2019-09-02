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البداية بـ«النهاية»| سينرجي تبدأ التحضير لرمضان 2020

تحرير:التحرير ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
بدأت شركة "سينرجي" التحضيرات الأولية لمسلسلات موسم رمضان 2020، وأول الأعمال التي بدأت في معاينات الديكور الخاص بها، مسلسل "النهاية- The End" للنجم يوسف الشريف الذي ينافس بقوة في السباق الرمضاني المقبل، وسافر فريق العمل إلى دولة الأردن منذ يومين لمعاينة أماكن التصوير، حيث إن هناك أكثر من دولة يتم تصوير المشاهد الخارجية فيها، وذلك يرجع لضخامة المشروع من حيث مواقع التصوير والتجهيزات والملابس والديكورات، ولذلك بدأت الشركة في الاستعدادات للعمل في وقت مبكر.
وسلم المؤلف عمرو سمير عاطف الـ9 حلقات الأولى من العمل، ويواصل مؤلف العمل كتابة الحلقات المتبقية استعدادا لانطلاق التصوير منتصف شهر أكتوبر المقبل، حسب خطة صناع العمل والانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان 2020. يمثل مسلسل «النهاية- The End» عودة الفنان يوسف الشريف إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب
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سوسن بدر ملكة فرعونية بـ«ليلة في المتحف»(صور وفيديو)

خضعت الفنانة القديرة سوسن بدر لجلسة تصوير جديدة خاصة لمجلة "بازار" الأمريكية بنسختها العربية (Harper's Bazaar Arabia). وارتدت سوسن بدر فساتين من تصميم مهند كوجاك، واختارت شعرًا مستعارًا طويلا باللون الأبيض، والتقطت الصور بجانب تماثيل فرعونية. ونشرت سوسن بدر صورة لها من جلسة التصوير عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "سعيدة جدا بظهوري في مجلة بازار لأول مرة، إن شاء الله الصور تعجبكم"، وكشفت سوسن بدر عن قيامها ببطولة فيلم قصير يحمل اسم "ليلة في المتحف" لصالح المجلة، موجهة الشكر للمتحف المصري.
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فنانون يشيدون بعرض «سينما مصر»: ذاكرة أمة

يحرص عدد من النجوم على حضور عرض "سينما مصر" للمخرج خالد جلال الذي يعرض فى مركز الإبداع بدار الأوبرا كل يوم ما عدا الأربعاء، وأظهر النجوم انطباعاتهم على العرض، وأشاد عدد منهم به على وسائل التواصل الاجتماعي، وقام أكثر من فنان بكتابة رأيه فى المسرحية. ونشر الفنان خالد النبوي مجموعة من الصور له مع الفنانين المشاركين بالعمل وكتب عبر حسابه على "إنستجرام": "اتفرجت إمبارح على مسرحية سينما مصر للرائع خالد جلال، استمتعت جدا بالعرض وبفنانين حقيقيين قادمين، شاكر وممتن على التقدير لأنه من فنانين زيكم وأتمنى لكم تحقيق أحلامكم".
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ينطلق مساء اليوم الإثنين، عرض أولى حلقات مسلسل «بحر» بطولة الفنان ماجد المصري، فى أولى بطولاته المطلقة فى الدراما التليفزيونية، بعد نجاحات متتالية، آخرها شخصية (خليل السواح) فى مسلسل «زلزال» بطولة النجم محمد رمضان، الذى عرض خلال موسم رمضان المنقضى، وهو رجل الأعمال المتسلط الذى يقدس المال، ويعرض مسلسل «بحر» فى تمام السابعة مساءً، على قناة الحياة، على أن تكون الإعادة فى 11:30 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 11 صباح اليوم التالي، كما يُعرض على "الحياة دراما" فى الـ10 مساءً، والإعادة فى الـ9 صباحًا.
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الليلة.. عرض أولى حلقات مسلسل «بحر» لماجد المصري

ينطلق مساء اليوم الإثنين، عرض أولى حلقات مسلسل «بحر» بطولة الفنان ماجد المصري، فى أولى بطولاته المطلقة فى الدراما التليفزيونية، بعد نجاحات متتالية، آخرها شخصية (خليل السواح) فى مسلسل «زلزال» بطولة النجم محمد رمضان، الذى عرض خلال موسم رمضان المنقضى، وهو رجل الأعمال المتسلط الذى يقدس المال، ويعرض مسلسل «بحر» فى تمام السابعة مساءً، على قناة الحياة، على أن تكون الإعادة فى 11:30 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 11 صباح اليوم التالي، كما يُعرض على "الحياة دراما" فى الـ10 مساءً، والإعادة فى الـ9 صباحًا.
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«سينرجي» تتسلم أول 9 حلقات من مسلسل يوسف الشريف

يواصل السيناريست عمرو سمير عاطف، كتابة حلقات مسلسل «النهاية» الذى يقوم ببطولته النجم يوسف الشريف، حيث انتهى بالفعل من كتابة أحداث الحلقات الأولى، وقام بتسليم أول 9 حلقات إلى الجهة المنتجة، فيما تجرى شركة «سينرجي» لمالكها المنتج تامر مرسي، الجلسات التحضيرية للمسلسل من أجل الاتفاق على الخطوط العريضة، وترشيح باقى الأبطال وتحديد أماكن التصوير، استعدادا لانطلاقه مطلع ديسمبر المقبل، على أن يكون تصوير أغلب مشاهد المسلسل خارج مصر، حيث إن أحداثه تدور حول العالم الافتراضي، وحتى الآن لم تستقر الجهة المنتجة على الدول التي سيتم التصوير فيها.
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كلاكيت رابع مرة.. أمير كرارة وبيتر ميمي برمضان 2020

استقر النجم أمير كرارة على فكرة مسلسله الجديد الذى سيخوض به سباق رمضان 2020، حيث بدأ بالفعل جلسات العمل الخاصة بالعمل مع شركاء النجاح المخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار، فى التعاون الرابع بينهما بالدراما التليفزيونية بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسل «كلبش» بأجزائه الثلاثة، الذي عرض على مى السنوات الماضية فى رمضان، ويواصل الثلاثي الجلسات التحضيرية للمسلسل الذى لم يتم الكشف عن فكرته بعد، ولكن تم بالفعل وضع الخطوط العريضة للعمل بقيادة شركة «سينرجي» المنتجة للمسلسل، ومالكها المنتج تامر مرسي، ومن المقرر أن ينطلق التصوير نوفمبر المقبل.
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بنات تامر هجرس يخطفن الأضواء.. النجوم مع أبنائهم

هناك عدد كبير من الفنانين يحرصون على عدم ظهور أبنائهم فى الإعلام، رغبةً منهم فى المحافظة على خصوصيتهم، وقد يرى البعض هذا التصرف خوفًا من النجوم على عائلاتهم من الحسد، ولكن فى الفترة الماضية انتشرت صور للنجوم بصحبة أبنائهم سواء كانت تلك اللحظات في مناسبات خاصة أو حتى حفلات، وكانت تلك الصور بمنزلة مفاجأة للجمهور، خاصة أنهم لم يكونوا يتوقعون أن بعض النجوم لديهم أبناء فى تلك المرحلة العمرية، كونهم لا يزالون يحتفظون بجمالهم ومظهرهم الشبابي، والبعض يشبه والده إلى حد كبير، والبعض الآخر لا يمت لهم بصلة.
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