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500 سرير.. تدشين أول مرحلة بمستشفى دمنهور الجامعي

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي
اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي
دشن اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اليوم الإثنين، المرحلة الأولى من أعمال مشروعي كلية الطب والمستشفى الجامعي بجامعة دمنهور بمجمع الأبعادية، وذلك بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة ووكلاء الوزارات ورؤساء النقابات وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك انطلاقا من دعم القيادة السياسية وتوجيهاته واهتمامه بتطوير ملف الصحة والتعليم.
وصرح العصار، بأن المشروع سينفذ خلال جدول زمنى محدد، وهذه تعد المرحلة الأولى وستقوم شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية بأعمال تصميم وتنفيذ مشروع إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعى بجامعة دمنهور من خلال إعداد التصميمات الهندسية والتنفيذ وتوريد المواد الخام اللازمة والنقل والمعدات والآلات
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استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، في مكتبه اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في إطار التعاون بين الوزارة ومحافظة البحيرة في تنفيذ عدد من المشروعات، حيث تم توقيع بروتوكول بين الوزارة وجامعة دمنهور منذ شهور لتنفيذ مشروع إنشاء المستشفى الجامعي وكلية الطب بجامعة دمنهور، وتأتى الزيارة في إطار تدشين ووضع حجر الأساس للمشروع وتسليم موقع كلية الطب والمستشفى الجامعي لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.
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