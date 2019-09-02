لوكاكو: العنصرية تجلب العار لكرة القدم

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م

روميلو لوكاكو

دعا الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، لاعبي كرة القدم لاتخاذ موقف موحد ضد العنصرية، غداة تعرضه لصيحات عنصرية من المشجعين خلال مباراة فريقه ضد كالياري في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي. ومنح البلجيكي فريقه الفوز 2-1 بتسجيل ركلة جزاء في الشوط الثاني، واجه خلال تنفيذها صيحات عنصرية من مشجعي كالياري الذين سبق لهم أن وجهوا إساءات مماثلة في الموسم الماضي حيال لاعبين آخرين من ذوي البشرة السمراء، أبرزهم اللاعب السابق ليوفنتوس مويس كين (المنتقل إلى صفوف إيفرتون الإنجليزي).

وقال لوكاكو: "تعرض العديد من اللاعبين للإساءة العنصرية في الأشهر الماضية، وتعرضت أنا بدوري لذلك، وكرة القدم هي لعبة يجب أن يستمتع بها الجميع ويجب ألا نقبل أي شكل من أشكال التمييز الذي يجلب العار على لعبتنا". ودعا لوكاكو ثلاثة أطراف إلى التحرك حيال هذه الظاهرة المتنامية، وهي اتحادات اللعبة ومنصات التواصل

وقال لوكاكو: "تعرض العديد من اللاعبين للإساءة العنصرية في الأشهر الماضية، وتعرضت أنا بدوري لذلك، وكرة القدم هي لعبة يجب أن يستمتع بها الجميع ويجب ألا نقبل أي شكل من أشكال التمييز الذي يجلب العار على لعبتنا".



ودعا لوكاكو ثلاثة أطراف إلى التحرك حيال هذه الظاهرة المتنامية، وهي اتحادات اللعبة ومنصات التواصل واللاعبون.



وأوضح: "آمل أن تقوم اتحادات كرة القدم حول العالم برد فعل قوي ضد كل حالات التمييز، وعلى منصات التواصل الاجتماعي العمل بشكل أفضل مع الأندية لأننا نرى تعليقا عنصريا كل يوم على الأقل تحت منشور للاعب من ذوي البشرة الملونة".



وتابع لوكاكو: "نقول ذلك من أعوام ولم يتحرك أحد. سيداتي سادتي، نحن في 2019، وبدلا من التقدم نتراجع، وأعتقد أن علينا كلاعبين أن نتحد ونتخذ موقفا من هذه المسألة للحفاظ على اللعبة نظيفة وماتعة للجميع".