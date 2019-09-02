رياضة

لوكاكو: العنصرية تجلب العار لكرة القدم

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م
روميلو لوكاكو
روميلو لوكاكو
دعا الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، لاعبي كرة القدم لاتخاذ موقف موحد ضد العنصرية، غداة تعرضه لصيحات عنصرية من المشجعين خلال مباراة فريقه ضد كالياري في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي. ومنح البلجيكي فريقه الفوز 2-1 بتسجيل ركلة جزاء في الشوط الثاني، واجه خلال تنفيذها صيحات عنصرية من مشجعي كالياري الذين سبق لهم أن وجهوا إساءات مماثلة في الموسم الماضي حيال لاعبين آخرين من ذوي البشرة السمراء، أبرزهم اللاعب السابق ليوفنتوس مويس كين (المنتقل إلى صفوف إيفرتون الإنجليزي).
وقال لوكاكو: "تعرض العديد من اللاعبين للإساءة العنصرية في الأشهر الماضية، وتعرضت أنا بدوري لذلك، وكرة القدم هي لعبة يجب أن يستمتع بها الجميع ويجب ألا نقبل أي شكل من أشكال التمييز الذي يجلب العار على لعبتنا". ودعا لوكاكو ثلاثة أطراف إلى التحرك حيال هذه الظاهرة المتنامية، وهي اتحادات اللعبة ومنصات التواصل
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نيمار ‎ (3)

الخليفى: نيمار ينتقل إلى برشلونة فى هذه الحالة

كشفت تقارير صحفية أن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، التقى مع قادة الفريق لشرح موقف اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال سوق الانتقالات الصيفية. وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن الخليفي أخبرهم بأن نيمار يرغب في الرحيل إلى برشلونة، حيث قال خلال الاجتماع: "نيمار يمكنه الرحيل، لكن فقط إذا تلقينا عرضًا قيمته 300 مليون يورو". كما أشارت الصحيفة إلى أن أول اجتماع بين إدارتي سان جيرمان وبرشلونة، كان في أغسطس، لكن العرض لم يكن مقنعًا لإدارة "البى إس جى"، حيث كان سينتقل فيليب كوتينيو لصفوف الفريق الفرنسى بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير.
مؤتمر-ميدو-وصامويل ايتو‎ (4)

المقاصة: تعاقدنا مع ميدو للعب في كأس العالم للأندية

كشف بكري سليم، نائب رئيس نادي مصر للمقاصة، أن محمد عبد السلام رئيس النادي الفيومي، قال لأحمد حسام «ميدو»، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالمقاصة، إنه يرغب في رؤية النادي الفيومي يشارك في كأس العالم للأندية فور اختياره لتولي المهمة، وذلك حسبما أفاد بكري سليم في تصريحاته، اليوم الإثنين، لقناة تايم سبورت. وقال بكري سليم: "أحمد حسام (ميدو) نجم عالمي وله تجربة كبيرة كلاعب وكمدرب، كان أصغر مدرب يفوز بكأس مصر في التاريخ مع الزمالك، ما يعني أن ميدو بحاجة إلى فرصة ومناخ طيب يجعلانه يحقق الكثير".
رينيه فايلر (4)

الأهلي يحدد مدة تعاقد فايلر.. وشرط جزائي جديد

كشف أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن مدة تعاقد النادي الأحمر مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المقال من منصبه عقب توديع القلعة الحمراء بطولة كأس مصر من دور الستة عشر على يد فريق بيراميدز، والخسارة بهدف دون رد، وقال توفيق في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن مدة التعاقد مع فايلر موسم واحد، وقابلة للتجديد في حالة نجح المدرب في تحقيق مسابقة الدوري وتحقيق بطولة إفريقيا معًا.
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جيروم-بواتينج

يوفنتوس يسعى لإنهاء موسم الانتقالات بضم نجم بايرن

كشفت تقارير ألمانية، اليوم الإثنين، عن اقتراب نجم دفاع فريق بايرن ميونخ جيروم بواتينج من الانتقال لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك قبل الساعات الأخيرة من غلق سوق الانتقالات الصيفية، التى من المقرر أن تغلق غدا الإثنين فى نهاية اليوم. وجاء فى تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية أشارت فيه إلى أن تدريبات بايرن ميونخ اليوم شهدت قيام بواتينج بالتقاط الصور التذكارية مع زملائه بالفريق البافاري، وذلك استعدادا لسفره إلى تورينو في غضون الساعات القليلة المقبلة لإتمام انتقاله لصفوف فريق السيدة العجوز.
كارلو أنشيلوتي (2)

أنشيلوتي: أظهرنا قدرتنا على منافسة يوفنتوس

يرى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن خسارة فريقه نابولي أمس أمام يوفنتوس بنتيجة 4-3 في الدوري الإيطالي أثبتت قدرة فريقه على منافسة السيدة العجوز، إلا أن أول 60 دقيقة في المباراة تشعره بالمرارة الشديدة، ففي تلك المباراة التي يمكن اعتبارها من الآن من مباراة الموسم في الدوريات الأوروبية، تقدم اليوفي بثلاثية نظيفة في أول 60 دقيقة، وتمكن نابولي من العودة في نتيجة المباراة والتعادل 3-3، إلا أن مدافع نابولي كاليدو كوليبالي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة، منح من خلاله الانتصار ليوفنتوس.
لوكاكو

هل اقترب مهاجم مانشستر يونايتد من إنتر؟

تتزايد ثقة نادي إنتر ميلان في إمكانية إتمامه صفقة ضم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسعر مخفض الآن، بعد أن أنهى يوفنتوس اهتمامه باللاعب، وذلك حسبما أفادت "إندبندنت". وأعطى يونايتد الإذن للاعبه البالغ من العمر 26 عاما، والذي تقدر قيمته بـ75 مليون جنيه إسترليني، بالتدريب مع ناديه السابق أندرلخت، لكنهم توقعوا عودته لمقر تدريبات "كارينجتون"، لكن لوكاكو رفض العودة إلى مانشستر وظل بدلا من ذلك مع ناديه السابق في بلجيكا، حيث يحاول الضغط للخروج بعيدا عن ملعب "أولد ترافورد".
مويس-كين ‎

مويس كين: علينا مكافأة الجماهير فى الملعب

كشف مويس كين، المنضم حديثا لصفوف إيفرتون الإنجليزي، عن أنه كان محظوظا باللعب بجوار كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالى وقال الدولى الإيطالى خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبًا جديدًا بالتوفيز: "كنت محظوظا باللعب مع كريستيانو رونالدو، وما تعلمته معه سأحاول أن أنفذه هنا". وأضاف صاحب الـ19 عاما: "لم أغادر إيطاليا بسبب العنصرية، ولكن يجب علينا مكافحتها دائمًا، أنا من أكبر المعجبين بإيفرتون والدوري الإنجليزي، وقررت المجيء إلى هنا؛ لأن هذا الفريق يتطلع إلى الأمام مثلي تماما".
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