الخليفى: نيمار ينتقل إلى برشلونة فى هذه الحالة

تحرير:محمد جمال ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م

نيمار

كشفت تقارير صحفية أن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، التقى مع قادة الفريق لشرح موقف اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال سوق الانتقالات الصيفية. وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن الخليفي أخبرهم بأن نيمار يرغب في الرحيل إلى برشلونة، حيث قال خلال الاجتماع: "نيمار يمكنه الرحيل، لكن فقط إذا تلقينا عرضًا قيمته 300 مليون يورو". كما أشارت الصحيفة إلى أن أول اجتماع بين إدارتي سان جيرمان وبرشلونة، كان في أغسطس، لكن العرض لم يكن مقنعًا لإدارة "البى إس جى"، حيث كان سينتقل فيليب كوتينيو لصفوف الفريق الفرنسى بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير.

وأضافت الصحيفة فى تقريرها أن إدارة سان جيرمان رأت أن برشلونة أتى تقريبًا بأيدٍ فارغة، نظرًا لهذه العرض غير المناسب، كما أن الإدارة الفرنسية كانت على علم بعدم وجود قدرة مالية لبرشلونة، تتناسب مع سعر نيمار، وأنها صفقة لا يمكن القيام بها. النادي الكتالوني أجرى عدة محاولات بعد ذلك، منها أنه ضغط على اللاعب