رياضة

الخليفى: نيمار ينتقل إلى برشلونة فى هذه الحالة

تحرير:محمد جمال ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م
نيمار
نيمار
كشفت تقارير صحفية أن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، التقى مع قادة الفريق لشرح موقف اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال سوق الانتقالات الصيفية. وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن الخليفي أخبرهم بأن نيمار يرغب في الرحيل إلى برشلونة، حيث قال خلال الاجتماع: "نيمار يمكنه الرحيل، لكن فقط إذا تلقينا عرضًا قيمته 300 مليون يورو". كما أشارت الصحيفة إلى أن أول اجتماع بين إدارتي سان جيرمان وبرشلونة، كان في أغسطس، لكن العرض لم يكن مقنعًا لإدارة "البى إس جى"، حيث كان سينتقل فيليب كوتينيو لصفوف الفريق الفرنسى بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير.
وأضافت الصحيفة فى تقريرها أن إدارة سان جيرمان رأت أن برشلونة أتى تقريبًا بأيدٍ فارغة، نظرًا لهذه العرض غير المناسب، كما أن الإدارة الفرنسية كانت على علم بعدم وجود قدرة مالية لبرشلونة، تتناسب مع سعر نيمار، وأنها صفقة لا يمكن القيام بها. النادي الكتالوني أجرى عدة محاولات بعد ذلك، منها أنه ضغط على اللاعب
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نيمار

سان جيرمان يملي شروطه على برشلونة من أجل نيمار

من الصعب احتساب عدد الفصول التي مرت بها أزمة رحيل النجم البرازيلي نيمار عن صفوف فريقه الحالي باريس سان جيرمان، لكن من المؤكد أنه لا يزال هناك فصول لتكتب في تلك القضية، ويرغب الفريق الفرنسي الآن في التخلص من خدمات نجم الفريق الأول، وبات سان جيرمان يرحب بالدخول في خط المفاوضات مع برشلونة، ووفقًا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، يرغب باريس سان جيرمان في الحصول على 100 مليون يورو إضافة إلى التعاقد مع نيلسون سيميدة وعثمان ديمبلي، من أجل الموافقة على انتقال نيمار إلى صفوف العملاق الكتالوني.
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هل يشارك نيمار مع سان جيرمان قبل 2 سبتمبر؟

تحوم الشكوك لدى باريس سان جيرمان بشأن إمكانية مشاركة نيمار في أي مباراة قبل نهاية الميركاتو الجاري، وذلك لسببين، الأول هو تعافيه في الوقت الحالي من الإصابة، والثاني هو اهتمام كل من ريال مدريد وبرشلونة بضمه، ويواجه سان جيرمان فريق تولوز غدًا الأحد في الدوري الفرنسي، وفي حال إذا لم يشارك في المواجهة، ستكون الفرصة التالية يوم 30 من شهر أغسطس الجاري أمام ميتز، أي قبل 3 أيام فقط من نهاية الميركاتو، وحتى الآن يقتنع مدرب الفريق توماس توخيل بأن غياب نيمار يأتي بسبب الإصابة فقط.
نيمار

ريال مدريد في باريس لمحاولة ضم نيمار

تشهد العاصمة الفرنسية باريس في الوقت الحالي، مفاوضات مكثفة من قبَل ممثلي ريال مدريد الذين رحلوا إلى فرنسا للتحدث مع ممثلي باريس سان جيرمان بشأن ضم النجم البرازيلي نيمار، ويتمتع ريال مدريد بتفاؤل كبير بشأن حسم تلك الصفقة، على الرغم من عدم الكشف عن الكثير من تفاصيل المفاوضات الجارية حاليا، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، ويأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه برشلونة منذ أسابيع عديدة إيجاد عرض مناسب يرضي باريس سان جيرمان من أجل ضم نيمار، إلا أن البارسا حتى الآن لم يجد أي عرض قريب من تطلعات الفريق الفرنسي.
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مفاجأة.. ريال مدريد يقترب من ضم نيمار

تطور جديد فى صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، حيث بدأ نادي ريال مدريد الإسباني أولى خطواته الرسمية لضم لاعب الفريق العاصمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فى تقرير لها أن إدارة الملكي قامت بإرسال ممثليها إلى فرنسا لبدء المفاوضات مع إدارة سان جيرمان لضم نيمار، موضحة فى تقريرها أن النادي الباريسي يرغب في الحصول على 250 مليون يورو، مقابل الموافقة للتخلي عن خدمات اللاعب.
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