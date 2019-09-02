التعليم توقع اتفاقية لافتتاح أول مدرسة لصناعة المجوهرات

تحرير:أمينة محمود ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ م

صورة أرشيفية

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًّا، لتوقيع اتفاقية افتتاح أول مدرسة في مصر لصناعة الحلي والمجوهرات، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. توقيع برتوكول الشراكة يتم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة إيجيبت جولد، في ديوان عام الوزارة. وفي 24 أغسطس الماضي، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، أنه مع حلول عام 2021 ستمتلك الوزارة مناهج جديدة لجميع الصفوف، إذ يتم بناء مناهج 10 سنوات دراسية، وسيتم الإسراع في بناء هذه المناهج بشكل سنوي.

وكانت الوزارة قد ذكرت أن العام الدراسى الماضى كان مليء بالأحداث الإيجابية، وأن الفترة الحالية يتم بناء نظام تعليم جديد في رياض الأطفال، وبناء مناهج جديدة، بجانب النظام المعدل في الثانوي العام، إذ أن نظام التعليم الجديد الذي تم بنائه هو مستقبل التعليم في مصر.وتابعت أنه لا وجود لمسميات ثانوية التابلت