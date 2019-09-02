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التعليم توقع اتفاقية لافتتاح أول مدرسة لصناعة المجوهرات

تحرير:أمينة محمود ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًّا، لتوقيع اتفاقية افتتاح أول مدرسة في مصر لصناعة الحلي والمجوهرات، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. توقيع برتوكول الشراكة يتم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة إيجيبت جولد، في ديوان عام الوزارة. وفي 24 أغسطس الماضي، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، أنه مع حلول عام 2021 ستمتلك الوزارة مناهج جديدة لجميع الصفوف، إذ يتم بناء مناهج 10 سنوات دراسية، وسيتم الإسراع في بناء هذه المناهج بشكل سنوي.
وكانت الوزارة قد ذكرت أن العام الدراسى الماضى كان مليء بالأحداث الإيجابية، وأن الفترة الحالية يتم بناء نظام تعليم جديد في رياض الأطفال، وبناء مناهج جديدة، بجانب النظام المعدل في الثانوي العام، إذ أن نظام التعليم الجديد الذي تم بنائه هو مستقبل التعليم في مصر.وتابعت أنه لا وجود لمسميات ثانوية التابلت
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طيور-مهاجرة

الرسوم أولا.. بدء موسم صيد الطيور المهاجرة في مطروح

صدق اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح على بدء موسم صيد الطيور المهاجرة اعتبارا من أول سبتمبر وحتى 10 نوفمبر المقبل، إذ صرح بذلك طه السنيني مدير إدارة البيئة بمطروح. وأوضح أن محافظة مطروح بدأت اعتبارا من أول سبتمبر الجاري فى إصدار تراخيص الصيد للمواطنين من خلال مجالس المدن بعد دفع المواطنين للرسوم المقررة، وذلك بالتعاون مع قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية استعدادا لموسم هجرة الطيور البرية القادمة من أوروبا في الفترة من منتصف أغسطس وحتى 10 نوفمبر القادم.
بدء -أعمال -المستشفى -الجامعي -وكلية -الطب -جامعة -دمنهور (5)

500 سرير.. تدشين أول مرحلة بمستشفى دمنهور الجامعي

دشن اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اليوم الإثنين، المرحلة الأولى من أعمال مشروعي كلية الطب والمستشفى الجامعي بجامعة دمنهور بمجمع الأبعادية، وذلك بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة ووكلاء الوزارات ورؤساء النقابات وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك انطلاقا من دعم القيادة السياسية وتوجيهاته واهتمامه بتطوير ملف الصحة والتعليم.
كرم-جبر-رئيس-الهيئة الوطنية-للصحافة (1)

شركات تأمين للمواقع.. أبرز ملامح رقمنة الصحف القومية

آثار البيان الصادر من الهيئة الوطنية للصحافة بشأن الانتهاء من اللمسات الأخيرة لمشروع تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية في مشروع ضخم يتم تنفيذه للمرة الأولى بمشاركة وزارة الاتصالات وكبريات الشركات، جدلا واسعا في الأوساط الصحفية. وهو ما طرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، حول ما إذا كان هذا الأمر يعد بمثابة نهاية للصحف الورقية القومية وإحلال المواقع الإلكترونية بديلا لها؟ وما إذا كان القرار سيتبعه تسريح عمالة من تلك المؤسسات؟ وما هو الشكل الجديد الذى ستنتهجه الهيئة في تحويل الصحف القومية إلى صحف رقمية؟
منتدى-الشباب

ديسمبر المقبل.. انطلاق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، انطلاق دورته الجديدة خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل، بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إذ وجهت إدارة المنتدى، الدعوة للشباب من جميع البلدان على مستوى العالم، للمشاركة في فعاليات المنتدى ومناقشاته التي من المقرر أن ترتكز محاورها هذا العام، على قضايا السلام والتنمية والإبداع، وذلك من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى، في موعد أقصاه 10 نوفمبر المقبل.
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مدارس-لغات

أزمة كل عام.. مصروفات المدارس الخاصة خارج الرقابة

بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، دائما ما يكون أولياء الأمور والطلاب على موعد مع أزمة «ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة»، لا سيما أنها باتت متكررة في السنوات الأخيرة، فأصبحت تكوي الجُيوب وتنهش المدخرات. الأزمة تفجرت هذا العام بعدما أقدم عدد من المدارس على زيادة مصروفاته بصورة مبالغ فيها، ضاربا عرض الحائط بالزيادة التى أقرتها وزارة التربية والتعليم، ما دفع أولياء الأمور إلى مناشدة القائمين على العملية التعليمية بضرورة أن يتم فرض رقابة صارمة على هذه المدارس.
مدارس

التعليم: سحب اعتماد المدارس المخالفة لمعايير الجودة

صرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بأن الهيئة تستعد لبدء زيارات المؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2019 – 2020، من خلال تحديث منظومة الاعتماد وإجراءات التقدم للاعتماد من الهيئة، وكتابة التقارير الواردة من فرق الزيارة، إذ من المتوقع أن تتقدم أعداد أكبر من المؤسسات التعليمية هذا العام، خاصة بعد الاجتماع الذي عقدته الهيئة مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لحثهم على زيادة أعداد المؤسسات المتقدمة للاعتماد من الهيئة للوصول إلى المستهدف في خطة مصر 2030.
طارق-شوقى

مد فترة التقديم بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)، اليوم الأحد، عن مد فترة التقديم للبنين من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للالتحاق بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، حتى 1 سبتمبر المقبل، وذلك عبر الرابط: http://emis.gov.eg، كما قررت الوزارة مد فترة التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل المدرسة حتى نفس التاريخ، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط: http://tawzef.emis.gov.eg/.
طارق-شوقى-وزير-التعليم (2)

طارق شوقي: الصف الثاني الثانوي سنة نقل وليس تراكمية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم البدء في تدريب معلمي الصفين الأول والثاني الثانوي بداية من 14 سبتمبر المقبل، على استراتيجيات التعلم وهذا التدريب يتم بشكل يومي، مضيفا: "اللي عايز ياخد دروس بنقوله بلاش تضيع فلوسك؛ لأن نوعية الأسئلة لها تقييم وتقيس فهم نواتج التعلم"، موضحا أن التابلت يخدم المحتوى الإلكتروني وهو مساعدة من الدولة للطالب، والامتحانات الإلكترونية تمنع التسريب والاختراق وتقليل العنصر البشرى أصبح ضروريا، والوزارة لا تضع الامتحانات الإلكترونية وإنما نظام سوفت وير.
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