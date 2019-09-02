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ديسمبر المقبل.. انطلاق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م
منتدى شباب العالم - ارشيفية
منتدى شباب العالم - ارشيفية
أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، انطلاق دورته الجديدة خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل، بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إذ وجهت إدارة المنتدى، الدعوة للشباب من جميع البلدان على مستوى العالم، للمشاركة في فعاليات المنتدى ومناقشاته التي من المقرر أن ترتكز محاورها هذا العام، على قضايا السلام والتنمية والإبداع، وذلك من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى، في موعد أقصاه 10 نوفمبر المقبل.
وبدأت فكرة منتدى شباب العالم، بمبادرة مجموعة من الشباب المصري في 25 أبريل 2017، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، إذ اقترحوا إجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم، ليعبروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.وعُقد
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الرسوم أولا.. بدء موسم صيد الطيور المهاجرة في مطروح

صدق اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح على بدء موسم صيد الطيور المهاجرة اعتبارا من أول سبتمبر وحتى 10 نوفمبر المقبل، إذ صرح بذلك طه السنيني مدير إدارة البيئة بمطروح. وأوضح أن محافظة مطروح بدأت اعتبارا من أول سبتمبر الجاري فى إصدار تراخيص الصيد للمواطنين من خلال مجالس المدن بعد دفع المواطنين للرسوم المقررة، وذلك بالتعاون مع قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية استعدادا لموسم هجرة الطيور البرية القادمة من أوروبا في الفترة من منتصف أغسطس وحتى 10 نوفمبر القادم.
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التعليم توقع اتفاقية لافتتاح أول مدرسة لصناعة المجوهرات

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًّا، لتوقيع اتفاقية افتتاح أول مدرسة في مصر لصناعة الحلي والمجوهرات، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. توقيع برتوكول الشراكة يتم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة إيجيبت جولد، في ديوان عام الوزارة. وفي 24 أغسطس الماضي، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، أنه مع حلول عام 2021 ستمتلك الوزارة مناهج جديدة لجميع الصفوف، إذ يتم بناء مناهج 10 سنوات دراسية، وسيتم الإسراع في بناء هذه المناهج بشكل سنوي.
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500 سرير.. تدشين أول مرحلة بمستشفى دمنهور الجامعي

دشن اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اليوم الإثنين، المرحلة الأولى من أعمال مشروعي كلية الطب والمستشفى الجامعي بجامعة دمنهور بمجمع الأبعادية، وذلك بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة ووكلاء الوزارات ورؤساء النقابات وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك انطلاقا من دعم القيادة السياسية وتوجيهاته واهتمامه بتطوير ملف الصحة والتعليم.
كرم-جبر-رئيس-الهيئة الوطنية-للصحافة (1)

شركات تأمين للمواقع.. أبرز ملامح رقمنة الصحف القومية

آثار البيان الصادر من الهيئة الوطنية للصحافة بشأن الانتهاء من اللمسات الأخيرة لمشروع تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية في مشروع ضخم يتم تنفيذه للمرة الأولى بمشاركة وزارة الاتصالات وكبريات الشركات، جدلا واسعا في الأوساط الصحفية. وهو ما طرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، حول ما إذا كان هذا الأمر يعد بمثابة نهاية للصحف الورقية القومية وإحلال المواقع الإلكترونية بديلا لها؟ وما إذا كان القرار سيتبعه تسريح عمالة من تلك المؤسسات؟ وما هو الشكل الجديد الذى ستنتهجه الهيئة في تحويل الصحف القومية إلى صحف رقمية؟
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الرئيس-السيسى

السيسي للشباب: أنتم سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحيه والتقدير للشباب المصري بمناسبة اليوم العالمي للشباب حيث كتب الرئيس عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قائلاً: «في اليوم العالمي للشباب .. أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد والذى يُثبت يوماً بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة ، وأؤكد على أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار فى دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذى يُحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا العزيزة»، ويأتى هذا بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للشباب.
الرئيس-يتفقد بالطائرة مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.

بالطائرة| السيسي يتفقد الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالطائرة، صباح اليوم الأحد، مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الذي أشار أيضًا إلى أن الرئيس تفقد عقب أداء صلاة عيد الأضحي المبارك، منتجع «ماسة العلمين»، ورافقه رئيس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء، واستمع إلى شرح تفصيلي لمكونات المنتجع، كما شاهد فيلما تسجيليا عن المشروع.
الرئيس-السيسى يتفقد-منتجع-ماسة العلمين-رافق-سيادته الدكتور-مصطفي مدبولي-رئيس-الوزراء والفريق-أول-محمد-زكى (3)

خطط وفيلم تسجيلي.. السيسي يتفقد منتجع «ماسة العلمين»

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عقب أداء صلاة عيد الأضحي المبارك، منتجع «ماسة العلمين»، يرافقه رئيس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء. ,استمع الرئيس إلى شرح تفصيلي عن مكونات المنتجع، وفق ما أكده السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، كما شاهد فيلما تسجيليا عن المشروع، واطلع علي سير وتطور العملية الإنشائية وحجم الإنجاز الذي تم بالمنتجع، بما فيها الأبراج السكنية والمول التجاري ومسجد الماسة، أكبر فندق بالساحل الشمالى ومنطقة مارينا اليخوت
الرئيس-السيسى

الرئيس يهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، الشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك، وكتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "أهنئ شعب مصر العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على كل أسرة مصرية بالخير والتراحم والتسامح، وأعاده على مصرنا بالأمن والسلام". وأدى الرئيس صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، صباح اليوم، وبدأت شعائر الصلاة بتلاوة آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ حجاج الهنداوى، كما ألقى الخطبة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.
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