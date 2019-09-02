ديسمبر المقبل.. انطلاق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م

منتدى شباب العالم - ارشيفية

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، انطلاق دورته الجديدة خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل، بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إذ وجهت إدارة المنتدى، الدعوة للشباب من جميع البلدان على مستوى العالم، للمشاركة في فعاليات المنتدى ومناقشاته التي من المقرر أن ترتكز محاورها هذا العام، على قضايا السلام والتنمية والإبداع، وذلك من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى، في موعد أقصاه 10 نوفمبر المقبل.

وبدأت فكرة منتدى شباب العالم، بمبادرة مجموعة من الشباب المصري في 25 أبريل 2017، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، إذ اقترحوا إجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم، ليعبروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.وعُقد